Карен Хачанов – Нишеш Басаваредди, 22 января: прогноз на второй круг Australian Open

В четверг, 22 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 18-я ракетка мира Карен Хачанов и Нишеш Басаваредди, который занимает 242-ю строчку. Рейтинг американца соотвествует его текущему уровню?

Дата / Время: 22.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player