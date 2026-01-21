Карен Хачанов – Нишеш Басаваредди, 22 января: прогноз на второй круг Australian Open

Партнерский проект
В четверг, 22 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 18-я ракетка мира Карен Хачанов и Нишеш Басаваредди, который занимает 242-ю строчку. Рейтинг американца соотвествует его текущему уровню?
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 22.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Карен Хачанов (29 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Нишеш Басаваредди (20 лет, 242-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Себастьян Баэс (Аргентина) – Лучано Дардери (Италия, 22)
На счету 29-летнего россиянина семь титулов ATP, включая «Мастерс» в Париже (2018). Он дважды выходил в полуфинал «Шлемов», включая Australian Open-2023. На предыдущем австралийском мэйджоре Хачанов добрался до третьего круга. В августе прошлого года он достиг девятого места в рейтинга, но не защитил очки и занимает сейчас 18-ю строчку.
Получить до 25 000 рублей от PARI
20-летний американец пока не имеет титулов ATP. Летом 2025-го он пробился в первую сотню рейтинга, но, не защитив очки на нескольких турнирах, вылетел в третью сотню рейтинга. В конце 2025-го американец второй раз принял участие Итоговом турнире для игроков моложе 21 года и проиграл Лёрнеру Тьену в полуфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственную встречу выиграл Хачанов. Матч первого круга US Open-2025 завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1.
Эксперты PARI считают фаворитом Хачанова, выставив за его победу 1,40. За выигрыш Басаваредди дают коэффициент 2,95.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
БК PARI на ТБ 35,5 установила коэффициент 1,57, на ТМ 35,5 - 2,25.
В первом круге у Хачанова был более серьезный соперник - 21-летний Алекс Михельсен, который занимает 38-е место в рейтинге. Для победы россиянину понадобилось пять сетов и почти четыре часа.
Басаваредди пробился в основную сетку через квалификацию и победил в первом круге австралийского обладателя вайлд-кард. У Басаваредди есть шансы взять хотя бы один сет, но и Хачанов может уверенно закрыть в трех. Поэтому давайте просто возьмем неплохой коэффициент на победу россиянина.