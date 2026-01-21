Ведомости
Карен Хачанов – Нишеш Басаваредди, 22 января: прогноз на второй круг Australian Open

На Хачанова вышел очередной молодой американец
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

В четверг, 22 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 18-я ракетка мира Карен Хачанов и Нишеш Басаваредди, который занимает 242-ю строчку. Рейтинг американца соотвествует его текущему уровню?

Дата / Время: 22.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка



Карен Хачанов (29 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Алекс Ми[ельсен (США) – 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3

Нишеш Басаваредди (20 лет, 242-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 4-6, 7-6 (7), 6-7 (3), 6-2, 6-3

Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Себастьян Баэс (Аргентина) – Лучано Дардери (Италия, 22)

Карен Хачанов



На счету 29-летнего россиянина семь титулов ATP, включая «Мастерс» в Париже (2018). Он дважды выходил в полуфинал «Шлемов», включая Australian Open-2023. На предыдущем австралийском мэйджоре Хачанов добрался до третьего круга. В августе прошлого года он достиг девятого места в рейтинга, но не защитил очки и занимает сейчас 18-ю строчку.

Нишеш Басаваредди



20-летний американец пока не имеет титулов ATP. Летом 2025-го он пробился в первую сотню рейтинга, но, не защитив очки на нескольких турнирах, вылетел в третью сотню рейтинга. В конце 2025-го американец второй раз принял участие Итоговом турнире для игроков моложе 21 года и проиграл Лёрнеру Тьену в полуфинале.

Личные встречи



Единственную встречу выиграл Хачанов. Матч первого круга US Open-2025 завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI считают фаворитом Хачанова, выставив за его победу 1,40. За выигрыш Басаваредди дают коэффициент 2,95.

Ставки на тоталы

Свернуть

БК PARI на ТБ 35,5 установила коэффициент 1,57, на ТМ 35,5 - 2,25.

Сравнение коэффициентов букмекеров


 Победа ХачановаПобеда БасавареддиТБ (35,5)ТМ (35,5)
PARI1,402,951,572,25

Прогноз и ставка

Свернуть

В первом круге у Хачанова был более серьезный соперник - 21-летний Алекс Михельсен, который занимает 38-е место в рейтинге. Для победы россиянину понадобилось пять сетов и почти четыре часа. 

Басаваредди пробился в основную сетку через квалификацию и победил в первом круге австралийского обладателя вайлд-кард. У Басаваредди есть шансы взять хотя бы один сет, но и Хачанов может уверенно закрыть в трех. Поэтому давайте просто возьмем неплохой коэффициент на победу россиянина.

