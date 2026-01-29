Карен Хачанов – Лучано Дардери, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

Партнерский проект
В субботу, 24 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 18-я ракетка мира Карен Хачанов и Лучано Дардери, который занимает 25-ю строчку. Сможет ли итальянский грунтовик затянуть россиянина в пятисетовик?
Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, KIA Arena (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Карен Хачанов (29 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Лучано Дардери (23 года, 25-я ракетка мира, 22-й номер посева)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Элиот Спиццири (США) – Янник Синнер (Италия, 2)
На счету 29-летнего россиянина семь титулов ATP, включая «Мастерс» в Париже (2018). Он дважды выходил в полуфинал «Шлемов», в том числе на Australian Open-2023. На предыдущем австралийском мэйджоре Хачанов добрался до третьего круга. В августе прошлого года он достиг девятого места в рейтинга, но не защитил очки и занимает сейчас 18-ю строчку.
23-летний итальянец за карьеру выиграл четыре грунтовых турнира ATP-250. В 2025 г. ему покорились соревнования в шведском Бостаде и хорватском Умаге. Сейчас он находится на карьерном пике в рейтинге, входя топ-25. Год назад Дардери занимал 45-ю строчку. В прошлом году он также впервые выступил в основе Australian Open, но вылетел в первом круге, как и на «Ролан Гаррос» Зато на Уимблдоне и US Open в 2025 году он дошел до третьих раундов.
Соперники проведут первую очную встречу.
Эксперты PARI считают явным фаворитом Хачанова, выставив за его победу 1,25. За выигрыш Дардери дают коэффициент 4,05.
БК PARI на ТБ 34,5 установила коэффициент 1,63, на ТМ 34,5 - 2,15.
В первых двух матчах Хачанов победил молодых американцев Алекса Михельсена и Нишеша Басаваредди. 21-летнего Михельсена, который занимает 38-е место в рейтинге, россиянин обыграл в пяти сетах. 20-летний Басаваредди из второй сотни уступил Хачанову в трех.
В третьем круге 29-летнему Хачанову опять достался молодой соперник - 23-летний Дардери. Итальянца можно отнести к грунтовикам, но он выходит в третий круг на втором подряд «Большом шлеме». В первых двух кругах он одолел грунтовиков из Южной Америки, включая Себастьяна Баэса из Аргентины, где Дардери родился. У итальянца хорошие шансы затянуть игру, поэтому поставим на индивидуальный тотал геймов Дардери больше 15,5.