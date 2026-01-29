Карен Хачанов – Лучано Дардери, 24 января: прогноз на третий круг Australian Open

В субботу, 24 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретятся 18-я ракетка мира Карен Хачанов и Лучано Дардери, который занимает 25-ю строчку. Сможет ли итальянский грунтовик затянуть россиянина в пятисетовик?

Дата / Время: 24.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, KIA Arena (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player