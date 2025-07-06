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5 июля 11:14ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Карен Хачанов — Камиль Майхшак, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Россиянин фаворит в борьбе за путевку в четвертьфинал
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 6 июля, в четвертом круге мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся Карен Хачанов и Камиль Майхшак. Польский спортсмен не входит в первую сотню рейтинга АТР, а россиянин представляется явным фаворитом предстоящего матча. Оцениваем шансы соперников и букмекерские котировки.

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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Камиль Майхшак (29 лет, 109-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маттео Берреттини (Италия, 28) — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3
  • 2-й круг: Итан Куинн (США, 106) — 6:1, 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция, 72) — 6:3, 7:6, 7:6

Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США, 88) — 7:5, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Синтаро Мочизуки (Япония, 157) — 1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Нуну Боржеш (Португалия, 41) — 7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6

Камиль Майхшак (Польша)

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Участник Олимпийских игр 2020 года. Победитель четырех турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Лучшее место в мировом рейтинге в карьере - 77. В 2025 году провел 9 матчей: 5 побед и 4 поражения. Полуфиналист турнира в Марракеше (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам первого круга. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карен Хачанов (Россия)

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 20 побед при 15 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее трижды встречались на корте, и все три матча выиграл Хачанов. Карен отдал поляку лишь один сет из восьми сыгранных. Единственный раз Майхшак смог оказать реальное сопротивление в последней встрече, которая случилась в 2022 году вол втором круге турнира в Хертогенбосхе. В нем Камилю и удалось выиграть единственный пока сет у Хачанова. К слову, та встреча стала единственной, что теннисисты провели на травяном корте.

Ставки на исход

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Аналитики FONBET называют К;арена очевидным фаворитом матча. Вероятность победы Хачанова оценена коэффициентом 1,37. Ставки на аргентинца принимаются с кэфом 3.10.

Ставки на тотал

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Тотал больше 38.5 предложен за 1.85. Взять тотал меньше 38.5 можно за 1,95

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Хачанова

Победа Майхшака

ТБ 38.5

ТМ 38.5

FONBET

1,37

3,10

1.85

1.95

Прогноз и ставка

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Безумием назвал в соцсетях Хачанов то, что творилось в его предыдущем матче на Уимблдоне с португальцем Нуну Боржешем. Были сыграны все пять сетов, а матч продолжался без малого четыре часа. Победу россиянин добыл лишь на тай-брейке. И, кстати, это второй подряд пятисетовик, выигранный Кареном на турнире.

Его ближайший соперник шел к 1/8 финала в принципиально ином темпе. Майхшак чудом преодолел первый круг, в котором в пяти сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини. Зато затем поляк не отдал ни единого сета в матчах с американцем Итоном Куинном и французом Артуром Риндеркнешем.

На бумаге очевидным фаворитом на выход в четвертьфинал из этой пары является россиянин, но Карен слишком много позволяет на Уимблдоне соперникам. А вот Майхшак явно находится на пике формы, что находит отражение в результатах. Вполне вероятно, что дальше по турнирной сетке продвинется Хачанов, но поляк точно не станет легкой добычей. Рискнем предположить, что, как и в двух предыдущих матчах Карена, для выявления победителя понадобятся пять максимально возможных сетов. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на такой исход.

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