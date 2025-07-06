Карен Хачанов — Камиль Майхшак, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Безумием назвал в соцсетях Хачанов то, что творилось в его предыдущем матче на Уимблдоне с португальцем Нуну Боржешем. Были сыграны все пять сетов, а матч продолжался без малого четыре часа. Победу россиянин добыл лишь на тай-брейке. И, кстати, это второй подряд пятисетовик, выигранный Кареном на турнире.

Его ближайший соперник шел к 1/8 финала в принципиально ином темпе. Майхшак чудом преодолел первый круг, в котором в пяти сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини. Зато затем поляк не отдал ни единого сета в матчах с американцем Итоном Куинном и французом Артуром Риндеркнешем.

На бумаге очевидным фаворитом на выход в четвертьфинал из этой пары является россиянин, но Карен слишком много позволяет на Уимблдоне соперникам. А вот Майхшак явно находится на пике формы, что находит отражение в результатах. Вполне вероятно, что дальше по турнирной сетке продвинется Хачанов, но поляк точно не станет легкой добычей. Рискнем предположить, что, как и в двух предыдущих матчах Карена, для выявления победителя понадобятся пять максимально возможных сетов. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на такой исход.