Карен Хачанов — Камиль Майхшак, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

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В воскресенье, 6 июля, в четвертом круге мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся Карен Хачанов и Камиль Майхшак. Польский спортсмен не входит в первую сотню рейтинга АТР, а россиянин представляется явным фаворитом предстоящего матча. Оцениваем шансы соперников и букмекерские котировки.
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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Камиль Майхшак (29 лет, 109-я ракетка мира)
Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)
Участник Олимпийских игр 2020 года. Победитель четырех турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Лучшее место в мировом рейтинге в карьере - 77. В 2025 году провел 9 матчей: 5 побед и 4 поражения. Полуфиналист турнира в Марракеше (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам первого круга.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 20 побед при 15 поражениях.
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Соперники ранее трижды встречались на корте, и все три матча выиграл Хачанов. Карен отдал поляку лишь один сет из восьми сыгранных. Единственный раз Майхшак смог оказать реальное сопротивление в последней встрече, которая случилась в 2022 году вол втором круге турнира в Хертогенбосхе. В нем Камилю и удалось выиграть единственный пока сет у Хачанова. К слову, та встреча стала единственной, что теннисисты провели на травяном корте.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Безумием назвал в соцсетях Хачанов то, что творилось в его предыдущем матче на Уимблдоне с португальцем Нуну Боржешем. Были сыграны все пять сетов, а матч продолжался без малого четыре часа. Победу россиянин добыл лишь на тай-брейке. И, кстати, это второй подряд пятисетовик, выигранный Кареном на турнире.
Его ближайший соперник шел к 1/8 финала в принципиально ином темпе. Майхшак чудом преодолел первый круг, в котором в пяти сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини. Зато затем поляк не отдал ни единого сета в матчах с американцем Итоном Куинном и французом Артуром Риндеркнешем.
На бумаге очевидным фаворитом на выход в четвертьфинал из этой пары является россиянин, но Карен слишком много позволяет на Уимблдоне соперникам. А вот Майхшак явно находится на пике формы, что находит отражение в результатах. Вполне вероятно, что дальше по турнирной сетке продвинется Хачанов, но поляк точно не станет легкой добычей. Рискнем предположить, что, как и в двух предыдущих матчах Карена, для выявления победителя понадобятся пять максимально возможных сетов. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на такой исход.