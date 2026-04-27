Карен Хачанов – Якуб Меншик, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Обновлено:
Россиянин не выглядит фаворитом
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Карен Хачанов
  • Якуб Меншик
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В третьем круге грунтового турнира ATP-1000 в Мадриде встретятся Карен Хачанов и Якуб Меншик. Сумеет ли третья ракетка России обыграть перспективного соперника и продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 27.04.2026, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Caja Magica, корт имени Аранчи Санчес (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Адам Уолтон (Австралия) – 6:2, 6:3

Якуб Меншик (20 лет, 27-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мартин Дамм (США) – 6:3, 6:4

Победитель этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшим из пары Теренс Атман (Франция) – Александр Зверев (Германия, 2)

Карен Хачанов

Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном турнире. Выиграл семь титулов ATP в одиночном разряде, но ни одного на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошел до четвертьфинала в Дохе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал восемь побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показал в 2023 г., когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

Якуб Меншик

Выиграл два хардовых турнира ATP, один из них – в нынешнем сезоне (в Окленде). В Дохе дошел до полуфинала, в Дубае – до четвертьфинала, а на Australian Open снялся перед четвертым кругом. Всего в 2026 г. одержал 16 побед при шести поражениях. В Мадриде лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели два официальных очных матча на харде. В обоих случаях побеждал Хачанов.

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом чеха. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,70 на его победу и 2,26 на успех россиянина.

Ставки на тоталы

Оба очных матча спортсменов продлились не менее 23 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на ТБ (23,5) и 1,83 на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ХачановаПобеда МеншикаТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE2,261,701,971,83

Прогноз и ставка

Травма чуть скомкала первую часть сезона для Меншика, но чех все равно добился высоких результатов на нескольких турнирах. Начал год он вовсе с титула, подтвердив статус одного из самых перспективных молодых теннисистов тура. Несмотря на возраст, Меншик уже довольно стабилен. Похоже, в Мадриде у него тоже хорошие кондиции – старт турнира получился надежным и спокойным.

Хачанов же проводит очень блеклый и тяжелый сезон. У него до сих пор отрицательный баланс побед и поражений. Радует, что в Мадриде россиянин, как и чех, стартовал уверенно – это важно как минимум для психологической устойчивости. Но в предстоящем матче Хачанову наверняка будет гораздо сложнее. К обыгранным соперникам уровня Меншика в этом сезоне можно отнести разве что Алекса Михельсена.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят чеха фаворитом. Но рассчитываем, что Хачанов сможет навязать борьбу как минимум в первом сете. Рискнем предположить, что он затянется минимум на 10 геймов.

loading