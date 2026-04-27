Карен Хачанов – Якуб Меншик, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Травма чуть скомкала первую часть сезона для Меншика, но чех все равно добился высоких результатов на нескольких турнирах. Начал год он вовсе с титула, подтвердив статус одного из самых перспективных молодых теннисистов тура. Несмотря на возраст, Меншик уже довольно стабилен. Похоже, в Мадриде у него тоже хорошие кондиции – старт турнира получился надежным и спокойным.

Хачанов же проводит очень блеклый и тяжелый сезон. У него до сих пор отрицательный баланс побед и поражений. Радует, что в Мадриде россиянин, как и чех, стартовал уверенно – это важно как минимум для психологической устойчивости. Но в предстоящем матче Хачанову наверняка будет гораздо сложнее. К обыгранным соперникам уровня Меншика в этом сезоне можно отнести разве что Алекса Михельсена.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые видят чеха фаворитом. Но рассчитываем, что Хачанов сможет навязать борьбу как минимум в первом сете. Рискнем предположить, что он затянется минимум на 10 геймов.