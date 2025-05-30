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29 мая 16:19ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Карен Хачанов — Томми Пол, 30 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Пару месяцев назад россиянин проиграл американцу на грунте
Александр Бокулёв

В пятницу, 30 мая, Карен Хачанов проведет матч третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года. Его соперником будет американец Томми Пол. Сумеет ли третья ракетка России обыграть оппонента, который находится выше в мировом рейтинге?

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Дата / Время: 30.05.2025, не ранее 13:30 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Симоны Матьё (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Карен Хачанов (29 лет, 24-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: Александар Вукич (Австралия) — 6:4, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Себастьян Офнер (Австрия) — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2

Томми Пол (28 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Эльмер Мёллер (Дания) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4

Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Нуну Боржеш (Португалия) — Алексей Попырин (Австралия, 25)

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, на грунте дошел до полуфинала в Барселоне и четвертьфинала в Женеве. Всего в 2025 году одержал 14 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2019-м и 2023-м, когда доходил до четвертьфинала. В прошлом году вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Томми Пол

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Выиграл четыре турнира ATP, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде на Australian Open дошел до четвертьфинала, в Аделаиде и Далласе — до полуфинала. Также пробился в полуфинал на грунте в Хьюстоне и Риме. Всего в 2025 году одержал 23 победы при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторил свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели два официальных очных матча. На харде в Майами-2022 Пол одержал победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). На грунте в Мадриде-2025 американец также был сильнее — 6:3, 3:6, 6:2.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на его победу и 2,09 на успех американца.

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Ставки на тоталы

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Оба прошлых очных матча спортсменов продлились максимальные три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (38,5) и 1,94 на ТМ (38,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда ПолаТБ (38,5)ТМ (38,5)
WINLINE1,752,091,871,94

Прогноз и ставка

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Пол показывал достойные результаты на грунте в нынешнем сезоне, но на «Ролан Гаррос» его выступление нельзя назвать уверенным. В обоих прошлых матчах американец проигрывал стартовые сеты. Во втором круге он вновь отдал Фучовичу два сета подряд, а потом на зубах вытягивал камбэк. Хачанов же на старте довольно буднично закрыл Вукича, а во втором круге также сыграл пятисетовик, но всё продемонстрировал больший запас прочности, чем Пол.

Неудивительно, что букмекеры аккуратно называют именно россиянина фаворитом предстоящего матча. Хотя Пол выиграл у Хачанова обе очных встречи, в том числе на грунте пару месяцев назад. Впрочем, ставка на исход в любом случае не выглядит оптимальной для этого противостояния — явный риск присутствует.

Гораздо больше уверенности в тотале, ведь от матча двух опытных мастеров не приходится ждать односторонний формат. Полагаем, как минимум по сету заберут оба, как это было и во всех их прошлых очных встречах. Так что ждем хотя четыре сета и ТБ (35,5) по геймам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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