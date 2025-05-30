Карен Хачанов — Томми Пол, 30 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
В пятницу, 30 мая, Карен Хачанов проведет матч третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года. Его соперником будет американец Томми Пол. Сумеет ли третья ракетка России обыграть оппонента, который находится выше в мировом рейтинге?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 30.05.2025, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Симоны Матьё (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Карен Хачанов (29 лет, 24-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Томми Пол (28 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Нуну Боржеш (Португалия) — Алексей Попырин (Австралия, 25)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, на грунте дошел до полуфинала в Барселоне и четвертьфинала в Женеве. Всего в 2025 году одержал 14 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2019-м и 2023-м, когда доходил до четвертьфинала. В прошлом году вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграл четыре турнира ATP, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде на Australian Open дошел до четвертьфинала, в Аделаиде и Далласе — до полуфинала. Также пробился в полуфинал на грунте в Хьюстоне и Риме. Всего в 2025 году одержал 23 победы при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторил свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели два официальных очных матча. На харде в Майами-2022 Пол одержал победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). На грунте в Мадриде-2025 американец также был сильнее — 6:3, 3:6, 6:2.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на его победу и 2,09 на успех американца.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Оба прошлых очных матча спортсменов продлились максимальные три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (38,5) и 1,94 на ТМ (38,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Пол показывал достойные результаты на грунте в нынешнем сезоне, но на «Ролан Гаррос» его выступление нельзя назвать уверенным. В обоих прошлых матчах американец проигрывал стартовые сеты. Во втором круге он вновь отдал Фучовичу два сета подряд, а потом на зубах вытягивал камбэк. Хачанов же на старте довольно буднично закрыл Вукича, а во втором круге также сыграл пятисетовик, но всё продемонстрировал больший запас прочности, чем Пол.
Неудивительно, что букмекеры аккуратно называют именно россиянина фаворитом предстоящего матча. Хотя Пол выиграл у Хачанова обе очных встречи, в том числе на грунте пару месяцев назад. Впрочем, ставка на исход в любом случае не выглядит оптимальной для этого противостояния — явный риск присутствует.
Гораздо больше уверенности в тотале, ведь от матча двух опытных мастеров не приходится ждать односторонний формат. Полагаем, как минимум по сету заберут оба, как это было и во всех их прошлых очных встречах. Так что ждем хотя четыре сета и ТБ (35,5) по геймам.
Партнерский проект