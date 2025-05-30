Карен Хачанов — Томми Пол, 30 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Пол показывал достойные результаты на грунте в нынешнем сезоне, но на «Ролан Гаррос» его выступление нельзя назвать уверенным. В обоих прошлых матчах американец проигрывал стартовые сеты. Во втором круге он вновь отдал Фучовичу два сета подряд, а потом на зубах вытягивал камбэк. Хачанов же на старте довольно буднично закрыл Вукича, а во втором круге также сыграл пятисетовик, но всё продемонстрировал больший запас прочности, чем Пол.

Неудивительно, что букмекеры аккуратно называют именно россиянина фаворитом предстоящего матча. Хотя Пол выиграл у Хачанова обе очных встречи, в том числе на грунте пару месяцев назад. Впрочем, ставка на исход в любом случае не выглядит оптимальной для этого противостояния — явный риск присутствует.

Гораздо больше уверенности в тотале, ведь от матча двух опытных мастеров не приходится ждать односторонний формат. Полагаем, как минимум по сету заберут оба, как это было и во всех их прошлых очных встречах. Так что ждем хотя четыре сета и ТБ (35,5) по геймам.