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20 марта 8:32ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Имам Хатаев — Дурваль Паласио, 22 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Призер Олимпиады из России останется непобежденным?
Александр Бокулёв
Источник: DD Sports
Источник: DD Sports

В субботу, 2 марта, непобежденный российский боксер Имам Хатаев проведет поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) с аргентинцем Дурвалем Элиасом Паласио. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Хатаев

 

Паласио

Россия / Австралия

Страна

Аргентина

30

Возраст

34

9

Бои

17

9 (9)

Победы (нокауты)

14 (11)

0

Поражения (нокауты)

3 (1)

15

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

81

180

Рост (см)

180

179

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Правша

Имам Хатаев

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Уроженец Чечни. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2020 и чемпионата мира 2023 года. На профессиональном ринге дебютировал в 2021-м и досрочно выиграл все девять боев. В 2024 году взял пояс NABF в полутяжелом весе. В последнем поединке в декабре нокаутировал Юниора Менендеса в третьем раунде.

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Дурваль Элиас Паласио

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На профессиональном ринге выступает с 2012 года. Выиграл несколько национальных и региональных титулов. В последнем поединке в октябре нокаутировал Серхио Сантоса Дантаса в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХатаеваПобеда ПаласиоТМ (6,5)ТБ (6,5)
PARI1,0313,001,901,80

Прогноз на бой

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Разумеется, Хатаев — явный фаворит. Он сделал себе имя на любительском ринге и только приближается к прайму на профессиональном. Россиянин явно на подъеме, а уровень соперников позволяет набить идеальный рекорд и ворваться в титульную гонку.

Вот и Паласиоса нельзя назвать самым крепким оппонентом в профессиональной карьере Хатаева. Аргентинец, похоже, уже достиг своего потолка, и россиянина вряд ли сумеет одолеть. Реалистичная задача — избежать досрочного поражения. Пока Паласиос лишь раз проигрывал нокаутом — в седьмом раунде. Рискнем предположить, что и в предстоящем бою он продержится хотя бы до экватора.  

Где смотреть бой Хатаев Паласиос

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Боксерский вечер пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Турнир начнется в субботу, 22 марта, в 11:00 по московскому времени. Бой Хатаев — Паласио стоит ожидать не ранее 12:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Джордж Камбосос-младший (Австралия) — Джейк Уилли (Австралия). Первый полусредний вес;
  • Скай Николсон (Австралия) — Тиара Браун (США). Полулегкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Чернека Джонсон (Новая Зеландия) — Нина Хьюз (Англия). Легчайший вес. Бойза пояс WBA;
  • Имам Хатаев (Россия) — Дурваль Паласио (Аргентина). Полутяжелый вес;
  • Джейден Буан (Австралия) — Джордан Касильерис (Австралия). Первый полусредний вес;
  • Хеми Ахио (Новая Зеландия) — Аеккафоб Аурайван (Таиланд). Тяжелый вес;
  • Теремоана Джуниор (Австралия) — Джеймс Сингх (Фиджи). Тяжелый вес.
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