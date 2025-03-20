Имам Хатаев — Дурваль Паласио, 22 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Разумеется, Хатаев — явный фаворит. Он сделал себе имя на любительском ринге и только приближается к прайму на профессиональном. Россиянин явно на подъеме, а уровень соперников позволяет набить идеальный рекорд и ворваться в титульную гонку.

Вот и Паласиоса нельзя назвать самым крепким оппонентом в профессиональной карьере Хатаева. Аргентинец, похоже, уже достиг своего потолка, и россиянина вряд ли сумеет одолеть. Реалистичная задача — избежать досрочного поражения. Пока Паласиос лишь раз проигрывал нокаутом — в седьмом раунде. Рискнем предположить, что и в предстоящем бою он продержится хотя бы до экватора.