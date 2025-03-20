Имам Хатаев — Дурваль Паласио, 22 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 2 марта, непобежденный российский боксер Имам Хатаев проведет поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) с аргентинцем Дурвалем Элиасом Паласио. Кто окажется сильнее?
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Хатаев
Паласио
Россия / Австралия
Страна
Аргентина
30
Возраст
34
9
Бои
17
9 (9)
Победы (нокауты)
14 (11)
0
Поражения (нокауты)
3 (1)
15
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec
81
180
Рост (см)
180
179
Размах рук (см)
N/A
Правша
Стойка
Правша
Уроженец Чечни. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2020 и чемпионата мира 2023 года. На профессиональном ринге дебютировал в 2021-м и досрочно выиграл все девять боев. В 2024 году взял пояс NABF в полутяжелом весе. В последнем поединке в декабре нокаутировал Юниора Менендеса в третьем раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2012 года. Выиграл несколько национальных и региональных титулов. В последнем поединке в октябре нокаутировал Серхио Сантоса Дантаса в первом раунде.
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Разумеется, Хатаев — явный фаворит. Он сделал себе имя на любительском ринге и только приближается к прайму на профессиональном. Россиянин явно на подъеме, а уровень соперников позволяет набить идеальный рекорд и ворваться в титульную гонку.
Вот и Паласиоса нельзя назвать самым крепким оппонентом в профессиональной карьере Хатаева. Аргентинец, похоже, уже достиг своего потолка, и россиянина вряд ли сумеет одолеть. Реалистичная задача — избежать досрочного поражения. Пока Паласиос лишь раз проигрывал нокаутом — в седьмом раунде. Рискнем предположить, что и в предстоящем бою он продержится хотя бы до экватора.
Боксерский вечер пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Турнир начнется в субботу, 22 марта, в 11:00 по московскому времени. Бой Хатаев — Паласио стоит ожидать не ранее 12:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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