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19 марта 19:55ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Джордж Камбосос-младший — Джейк Уилли, 22 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Бывший чемпион закроет поражение от Ломаченко?
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В субботу, 2 марта, на ринг вернется известный австралиец Джордж Камбосос-младший. Изначально его соперником был назначен индонезиец Дауд Йордан, но он снялся из-за проблем со здоровьем, а на замену вышел другой австралиец Джейк Уилли. Кто окажется сильнее в этом поединке в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)?

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Статистика

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Камбосос-младший

 

Уилли

Австралия

Страна

Австралия

31

Возраст

24

24

Бои

18

21 (10)

Победы (нокауты)

16 (15)

3 (1)

Поражения (нокауты)

1 (1)

0

Без результата

1

42

Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec

95

174

Рост (см)

170

173

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Правша

Джордж Камбосос-младший

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В 11-летнем возрасте начал заниматься боксом. На любительском уровне стал трехкратным призером чемпионатов Австралии, выиграл 85 из 100 боев. На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, в 2021-м стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и The Ring. В 2022-м провел объединительный бой с Девином Хэйни за звание «абсолюта», но уступил. Проиграл американцу и в реванше. В 2023-м победил Макси Хьюза и забрал титул IBO. В последнем поединке в мае уступил Василию Ломаченко в 11-м раунде и потерял пояс.

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Джейк Уилли

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На профессиональном ринге выступает с 2020 года. Выиграл несколько титулов в Австралии. Последний бой провел в феврале против Аллана Виллануэвы. Поединок остановили и признали несостоявшимся после столкновения головами.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КамбососаПобеда УиллиТМ (9,5)ТБ (9,5)
PARI1,088,451,572,25

Прогноз на бой

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Уилли выходит на коротком уведомлении за несколько дней до турнира. Это огромный риск с учетом того, что соперников уровня Камбососа у него не было. Более опытный австралиец на бумаге превосходит своего соперника примерно во всем. 

Если не случится форс-мажора, поединок превратится для Уилли в погоню за финальным гонгом. Однако предполагаем, что завершится она неудачно, то есть Камбосос победит досрочно. Ориентируясь на коэффициенты, выберем ТМ (9,5).

Где смотреть бой Камбосос-младший Уилли

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Боксерский вечер пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Турнир начнется в субботу, 22 марта, в 11:00 по московскому времени. Главный бой Камбосос-младший — Уилли стоит ожидать не ранее 14:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Джордж Камбосос-младший (Австралия) — Джейк Уилли (Австралия). Первый полусредний вес;
  • Скай Николсон (Австралия) — Тиара Браун (США). Полулегкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Чернека Джонсон (Новая Зеландия) — Нина Хьюз (Англия). Легчайший вес. Бой за пояс WBA;
  • Имам Хатаев (Россия) — Дурваль Паласиос (Аргентина). Полутяжелый вес;
  • Джейден Буан (Австралия) — Джордан Касильерис (Австралия). Первый полусредний вес;
  • Хеми Ахио (Новая Зеландия) — Аеккафоб Аурайван (Таиланд). Тяжелый вес;
  • Теремоана Джуниор (Австралия) — Джеймс Сингх (Фиджи). Тяжелый вес.
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