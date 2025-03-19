Джордж Камбосос-младший — Джейк Уилли, 22 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Уилли выходит на коротком уведомлении за несколько дней до турнира. Это огромный риск с учетом того, что соперников уровня Камбососа у него не было. Более опытный австралиец на бумаге превосходит своего соперника примерно во всем.

Если не случится форс-мажора, поединок превратится для Уилли в погоню за финальным гонгом. Однако предполагаем, что завершится она неудачно, то есть Камбосос победит досрочно. Ориентируясь на коэффициенты, выберем ТМ (9,5).