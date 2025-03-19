Джордж Камбосос-младший — Джейк Уилли, 22 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 2 марта, на ринг вернется известный австралиец Джордж Камбосос-младший. Изначально его соперником был назначен индонезиец Дауд Йордан, но он снялся из-за проблем со здоровьем, а на замену вышел другой австралиец Джейк Уилли. Кто окажется сильнее в этом поединке в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)?
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Камбосос-младший
Уилли
Австралия
Страна
Австралия
31
Возраст
24
24
Бои
18
21 (10)
Победы (нокауты)
16 (15)
3 (1)
Поражения (нокауты)
1 (1)
0
Без результата
1
42
Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec
95
174
Рост (см)
170
173
Размах рук (см)
N/A
Правша
Стойка
Правша
В 11-летнем возрасте начал заниматься боксом. На любительском уровне стал трехкратным призером чемпионатов Австралии, выиграл 85 из 100 боев. На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, в 2021-м стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и The Ring. В 2022-м провел объединительный бой с Девином Хэйни за звание «абсолюта», но уступил. Проиграл американцу и в реванше. В 2023-м победил Макси Хьюза и забрал титул IBO. В последнем поединке в мае уступил Василию Ломаченко в 11-м раунде и потерял пояс.
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На профессиональном ринге выступает с 2020 года. Выиграл несколько титулов в Австралии. Последний бой провел в феврале против Аллана Виллануэвы. Поединок остановили и признали несостоявшимся после столкновения головами.
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Уилли выходит на коротком уведомлении за несколько дней до турнира. Это огромный риск с учетом того, что соперников уровня Камбососа у него не было. Более опытный австралиец на бумаге превосходит своего соперника примерно во всем.
Если не случится форс-мажора, поединок превратится для Уилли в погоню за финальным гонгом. Однако предполагаем, что завершится она неудачно, то есть Камбосос победит досрочно. Ориентируясь на коэффициенты, выберем ТМ (9,5).
Боксерский вечер пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Турнир начнется в субботу, 22 марта, в 11:00 по московскому времени. Главный бой Камбосос-младший — Уилли стоит ожидать не ранее 14:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Партнерский проект