Ренат Хавалов — Вилсон Ндрегджони, 16 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира PFL выступит Ренат Хавалов. Россиянину предстоит поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с албанцем Вилсоном Ндрегджони. Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова остаться непобежденным?
Хавалов
Ндрегджони
Россия
Страна
Албания
27
Возраст
33
9
Бои
15
9 (6 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (4 / 1 / 6)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 2 / 2)
170
Рост (см)
170
162,5
Размах рук (см)
165
94
Размах ног (см)
94
В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел в GFC и EFC (после ребрендинга), где стал чемпионом в легчайшем весе. В последнем поединке в январе дебютировал в PFL и победил Клейвера Фернандеса единогласным решением судей.
Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2019 года. Был чемпионом Triton Fights и Cage Fury. В последнем поединке в январе нокаутировал Вагнера Норонью в первом раунде. Предстоящий бой будет дебютом в PFL.
Букмекеры дают разгромные коэффициенты в пользу Хавалова, но рекомендуем не списывать Ндрегджони со счетов. Это добротный универсальный боец, который достойно проявлял себя в средних лигах. Как минимум навязать конкуренцию россиянину он способен.
Но вот добраться до итоговой победы албанцу, конечно, будет очень тяжело. Хавалов, несмотря на то, что представляет команду Нурмагомедова, делает ставку на работу в стойке. Это жесткий ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. При этом борьба у него, разумеется, тоже в порядке.
Вот и получается, что во всех компонентах россиянин, пожалуй, будет лучше соперника. Но не настолько, чтобы разобраться с Ндрегджони быстро. Ждем, что бойцы как минимум доберутся до финального третьего раунда.
Турнир стартует на арене «Колизей» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в субботу, 16 августа, в 01:30 по московскому времени. Бой Хавалов — Ндрегджони стоит ожидать не ранее 02:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард