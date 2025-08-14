Ренат Хавалов — Вилсон Ндрегджони, 16 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Букмекеры дают разгромные коэффициенты в пользу Хавалова, но рекомендуем не списывать Ндрегджони со счетов. Это добротный универсальный боец, который достойно проявлял себя в средних лигах. Как минимум навязать конкуренцию россиянину он способен.

Но вот добраться до итоговой победы албанцу, конечно, будет очень тяжело. Хавалов, несмотря на то, что представляет команду Нурмагомедова, делает ставку на работу в стойке. Это жесткий ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. При этом борьба у него, разумеется, тоже в порядке.

Вот и получается, что во всех компонентах россиянин, пожалуй, будет лучше соперника. Но не настолько, чтобы разобраться с Ндрегджони быстро. Ждем, что бойцы как минимум доберутся до финального третьего раунда.