Ренат Хавалов — Вилсон Ндрегджони, 16 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Пока у члена команды Хабиба Нурмагомедова идеальный рекорд
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В предварительном карде ближайшего турнира PFL выступит Ренат Хавалов. Россиянину предстоит поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с албанцем Вилсоном Ндрегджони. Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова остаться непобежденным?

Статистика

Хавалов

 

Ндрегджони

Россия

Страна

Албания

27

Возраст

33

9

Бои

15

9 (6 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (4 / 1 / 6)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 2 / 2)

170

Рост (см)

170

162,5

Размах рук (см)

165

94

Размах ног (см)

94

Ренат Хавалов

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел в GFC и EFC (после ребрендинга), где стал чемпионом в легчайшем весе. В последнем поединке в январе дебютировал в PFL и победил Клейвера Фернандеса единогласным решением судей.

Вилсон Ндрегджони

Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2019 года. Был чемпионом Triton Fights и Cage Fury. В последнем поединке в январе нокаутировал Вагнера Норонью в первом раунде. Предстоящий бой будет дебютом в PFL.

Сравнение коэффициентов

 Победа ХаваловаПобеда НдрегджониТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,078,301,951,75

Прогноз на бой

Букмекеры дают разгромные коэффициенты в пользу Хавалова, но рекомендуем не списывать Ндрегджони со счетов. Это добротный универсальный боец, который достойно проявлял себя в средних лигах. Как минимум навязать конкуренцию россиянину он способен.

Но вот добраться до итоговой победы албанцу, конечно, будет очень тяжело. Хавалов, несмотря на то, что представляет команду Нурмагомедова, делает ставку на работу в стойке. Это жесткий ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. При этом борьба у него, разумеется, тоже в порядке. 

Вот и получается, что во всех компонентах россиянин, пожалуй, будет лучше соперника. Но не настолько, чтобы разобраться с Ндрегджони быстро. Ждем, что бойцы как минимум доберутся до финального третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Хавалов — Ндрегджони

Турнир стартует на арене «Колизей» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в субботу, 16 августа, в 01:30 по московскому времени. Бой Хавалов — Ндрегджони стоит ожидать не ранее 02:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Джулиана Веласкес (Бразилия) Екатерина Шакалова (Украина). Женский наилегчайший вес;
  • Бьяджо Али Уолш (США) Адриан Гранди (США). Легкий вес;
  • Сабрина де Соуза (Бахрейн) Сарай Орозко (Мексика). Женский наилегчайший вес;
  • Ренат Хавалов (Россия) Вилсон Ндрегджони (Албания). Легчайший вес;
  • Кендли Сент-Луис (США) Крис Миксан (Украина). Полусредний вес;
  • Дамион Нельсон (Ямайка) Исайя Диггс (США). Полулегкий вес.

