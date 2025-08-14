Альфи Дэвис — Гаджи Рабаданов, 16 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Ближайший турнир PFL возглавит финал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) между англичанином Альфи Дэвисом и россиянином Гаджи Рабадановым. Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова забрать титул и 500 тысяч долларов?
Дэвис
Рабаданов
Англия
Страна
Россия
33
Возраст
32
25
Бои
31
19 (6 / 3 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (10 / 5 / 11)
5 (0 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 1 / 1)
1
Ничьи
1
180
Рост (см)
175
178
Размах рук (см)
183
106,5
Размах ног (см)
96,5
В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2014 года. Был чемпионом Ultimate Challenge MMA в легком весе и LFC — в полусреднем. Продолжительное время выступал в Bellator, а под эгидой PFL проиграл дебютный бой, но победил в двух следующих. В последнем поединке в июне единогласным решением судей одолел Брента Примуса.
Уроженец Махачкалы, по национальности — даргинец. В детстве увлекался вольной борьбой, в 17-летнем возрасте начал заниматься боевым самбо под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2020-м стал чемпионом EFC, но в следующем бою потерял пояс. В 2021-м дебютировал в Bellator, где выиграл все пять поединков. Затем победил во всех шести боях под эгидой PFL, в прошлом году выиграл Гран-при промоушена в легком весе. На данный момент идет на серии из 12 выигранных поединков. В последнем бою в июне в первом раунде нокаутировал Кевина Ли в первом раунде.
Разница в котировках впечатляет, особенно на фоне того, что это финал Гран-при. Но букмекеров можно понять — всё-таки Рабаданов выглядит бойцом более высокого уровня. Он значительно прогрессирует в последние годы и стал топовым универсалом. Разумеется, у члена команды Хабиба отличная борьба, но и в стойке он чувствует себя комфортно. Более того, нокаутирующий потенциал Рабаданова высок — неслучайно четыре последние победы он одержал именно методом КО/ТКО. При этом россиянин может как агрессивно взрываться в клетке, так и работать рационально, изматывая соперников на длинной дистанции.
У Дэвиса столько опций попросту нет. Он тоже довольно универсален, но предпочитает работать в стойке. При этом на верхнем этаже англичанин не выглядит фаворитом, а в партере у него едва ли найдутся контраргументы против Рабаданова.
Вот и получается, что главная интрига — сколько продержится Дэвис. И есть сомнения, что ему по силам добраться до решения судей. Рискнем поставить на очередную досрочную победу Рабаданова.
Турнир стартует на арене «Колизей» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в субботу, 16 августа, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Дэвис — Рабаданов стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
