Альфи Дэвис — Гаджи Рабаданов, 16 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Еще один представитель команды Хабиба Нурмагомедова в шаге от титула
Александр Бокулёв
Источник: PFL

Ближайший турнир PFL возглавит финал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) между англичанином Альфи Дэвисом и россиянином Гаджи Рабадановым. Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова забрать титул и 500 тысяч долларов?

Статистика

Дэвис

 

Рабаданов

Англия

Страна

Россия

33

Возраст

32

25

Бои

31

19 (6 / 3 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (10 / 5 / 11)

5 (0 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 1 / 1)

1

Ничьи

1

180

Рост (см)

175

178

Размах рук (см)

183

106,5

Размах ног (см)

96,5

Альфи Дэвис

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2014 года. Был чемпионом Ultimate Challenge MMA в легком весе и LFC — в полусреднем. Продолжительное время выступал в Bellator, а под эгидой PFL проиграл дебютный бой, но победил в двух следующих. В последнем поединке в июне единогласным решением судей одолел Брента Примуса.

Гаджи Рабаданов

Уроженец Махачкалы, по национальности — даргинец. В детстве увлекался вольной борьбой, в 17-летнем возрасте начал заниматься боевым самбо под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2020-м стал чемпионом EFC, но в следующем бою потерял пояс. В 2021-м дебютировал в Bellator, где выиграл все пять поединков. Затем победил во всех шести боях под эгидой PFL, в прошлом году выиграл Гран-при промоушена в легком весе. На данный момент идет на серии из 12 выигранных поединков. В последнем бою в июне в первом раунде нокаутировал Кевина Ли в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ДэвисаПобеда РабадановаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET8,501,072,401,53

Прогноз на бой

Разница в котировках впечатляет, особенно на фоне того, что это финал Гран-при. Но букмекеров можно понять — всё-таки Рабаданов выглядит бойцом более высокого уровня. Он значительно прогрессирует в последние годы и стал топовым универсалом. Разумеется, у члена команды Хабиба отличная борьба, но и в стойке он чувствует себя комфортно. Более того, нокаутирующий потенциал Рабаданова высок — неслучайно четыре последние победы он одержал именно методом КО/ТКО. При этом россиянин может как агрессивно взрываться в клетке, так и работать рационально, изматывая соперников на длинной дистанции. 

У Дэвиса столько опций попросту нет. Он тоже довольно универсален, но предпочитает работать в стойке. При этом на верхнем этаже англичанин не выглядит фаворитом, а в партере у него едва ли найдутся контраргументы против Рабаданова.

Вот и получается, что главная интрига — сколько продержится Дэвис. И есть сомнения, что ему по силам добраться до решения судей. Рискнем поставить на очередную досрочную победу Рабаданова.

Полный кард, где смотреть бой Дэвис — Рабаданов

Турнир стартует на арене «Колизей» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в субботу, 16 августа, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Дэвис — Рабаданов стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Альфи Дэвис (Англия) Гаджи Рабаданов (Россия). Легкий вес. Финал Гран-при;
  • Джена Бишоп (США) Лиз Кармуш (США). Женский наилегчайший вес. Финал Гран-при;
  • Марсирлей Алвес (Бразилия) Джастин Ветцелл (США). Легчайший вес;
  • Мадс Бёрнелл (Дания) Роберт Уотли (США). Легкий вес;

Предварительный кард

  • Джулиана Веласкес (Бразилия) Екатерина Шакалова (Украина). Женский наилегчайший вес;
  • Бьяджо Али Уолш (США) Адриан Гранди (США). Легкий вес;
  • Сабрина де Соуза (Бахрейн) Сарай Орозко (Мексика). Женский наилегчайший вес;
  • Ренат Хавалов (Россия) Вилсон Ндрегджони (Албания). Легчайший вес;
  • Кендли Сент-Луис (США) Крис Миксан (Украина). Полусредний вес;
  • Дамион Нельсон (Ямайка) Исайя Диггс (США). Полулегкий вес.

