Альфи Дэвис — Гаджи Рабаданов, 16 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Разница в котировках впечатляет, особенно на фоне того, что это финал Гран-при. Но букмекеров можно понять — всё-таки Рабаданов выглядит бойцом более высокого уровня. Он значительно прогрессирует в последние годы и стал топовым универсалом. Разумеется, у члена команды Хабиба отличная борьба, но и в стойке он чувствует себя комфортно. Более того, нокаутирующий потенциал Рабаданова высок — неслучайно четыре последние победы он одержал именно методом КО/ТКО. При этом россиянин может как агрессивно взрываться в клетке, так и работать рационально, изматывая соперников на длинной дистанции.

У Дэвиса столько опций попросту нет. Он тоже довольно универсален, но предпочитает работать в стойке. При этом на верхнем этаже англичанин не выглядит фаворитом, а в партере у него едва ли найдутся контраргументы против Рабаданова.

Вот и получается, что главная интрига — сколько продержится Дэвис. И есть сомнения, что ему по силам добраться до решения судей. Рискнем поставить на очередную досрочную победу Рабаданова.