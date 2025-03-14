Химки - Ахмат, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кому совершенно точно долгий зимний перерыв в чемпионате пошел на пользу, так это «Ахмату». Видно, что в межсезонье Сергей Ташуев качественно поработал с командой. Грозненцы настолько уверенно стартовали в весенней части сезона, что уже как-то даже неудобно причислять их к аутсайдерам РПЛ. Дома чеченский клуб обыграл крепкий «Рубин», на выезде сделал ничью с «Локомотивом». Наконец, посреди недели «Ахмат» выдал громкую сенсацию в Кубке, выбив из розыгрыша «Краснодар». В Подмосковье едет поймавшая кураж, ощутившая свою силу команда. «Химкам» будет крайне непросто.

Команда испанца Артиги в новом году предпочитает минимализм: 1:0 над «Факелом», 0:1 - от ЦСКА. Но есть ощущение, что в этот раз одним голом дело не ограничится. «Ахмат» забивал и пропускал во всех трех матчах года. Считаем, что эта серия может продлиться.