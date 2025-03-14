Химки - Ахмат, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В субботу, 15 марта, пройдет четыре матча чемпионата России по футболу. В ближайшем Подмосковье сойдутся прямые конкуренты - «Химки» с «Ахматом». Крайне непредсказуемый вариант для прогнозирования в свете зимней перезагрузки команды Ташуева.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Химки»
15.03.2025, Сб
14:30 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 2.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Судьи: главный – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Федоров; AVAR – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мацюра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|4
|2
|12
|20-33
|«Ахмат»
|12
|2
|4
|33-20
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|02.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Химки»
1:6
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Химки»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|23.02.2025
|«Ахмат»
1:0
«Балтика»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|«Ахмат»
2:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
Перед очной встречей «Ахмат» отстает от «Химок» на одно очко и две позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Кому совершенно точно долгий зимний перерыв в чемпионате пошел на пользу, так это «Ахмату». Видно, что в межсезонье Сергей Ташуев качественно поработал с командой. Грозненцы настолько уверенно стартовали в весенней части сезона, что уже как-то даже неудобно причислять их к аутсайдерам РПЛ. Дома чеченский клуб обыграл крепкий «Рубин», на выезде сделал ничью с «Локомотивом». Наконец, посреди недели «Ахмат» выдал громкую сенсацию в Кубке, выбив из розыгрыша «Краснодар». В Подмосковье едет поймавшая кураж, ощутившая свою силу команда. «Химкам» будет крайне непросто.
Команда испанца Артиги в новом году предпочитает минимализм: 1:0 над «Факелом», 0:1 - от ЦСКА. Но есть ощущение, что в этот раз одним голом дело не ограничится. «Ахмат» забивал и пропускал во всех трех матчах года. Считаем, что эта серия может продлиться.
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В прямом эфире игру в Химках покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Луна (травма)
«Ахмат»: Швец (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Химки»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|3. Гогличидзе
|Защитник
|Защитник
|22. Мехия
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Бакаев
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Аналитический отдел PARI присвоил гостевой победе даже ниже коэффициент, чем хозяйской - 2.55 против 2.75. В случае расхода сторон миром, букмекер выплатит вознаграждение по котировке 3.50.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1 (коэффициент 7.00).
Возможность смотреть РПЛ без оплаты предоставляет своим пользователям Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Арена Химки» или онлайн - на официальном сайте подмосковного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей.
Да, при входе на стадион вас попросят предъявить паспорт болельщика.
Партнерский проект