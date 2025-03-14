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14 марта 10:30ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Ахмат, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ахмат» не узнать после зимней паузы
Валентин Васильев

В субботу, 15 марта, пройдет четыре матча чемпионата России по футболу. В ближайшем Подмосковье сойдутся прямые конкуренты - «Химки» с «Ахматом». Крайне непредсказуемый вариант для прогнозирования в свете зимней перезагрузки команды Ташуева. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

15.03.2025, Сб

14:30 МСК

 «Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.75

Х - 3.50

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Судьи: главный – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Федоров; AVAR – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мацюра

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»421220-33
«Ахмат»122433-20

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

02.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

18.02.2025«Химки»

1:6

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

14.02.2025«Химки»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

23.02.2025«Ахмат»

1:0

«Балтика»

Товарищеский матч

22.02.2025«Ахмат»

2:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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Перед очной встречей «Ахмат» отстает от «Химок» на одно очко и две позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Кому совершенно точно долгий зимний перерыв в чемпионате пошел на пользу, так это «Ахмату». Видно, что в межсезонье Сергей Ташуев качественно поработал с командой. Грозненцы настолько уверенно стартовали в весенней части сезона, что уже как-то даже неудобно причислять их к аутсайдерам РПЛ. Дома чеченский клуб обыграл крепкий «Рубин», на выезде сделал ничью с «Локомотивом». Наконец, посреди недели «Ахмат» выдал громкую сенсацию в Кубке, выбив из розыгрыша «Краснодар». В Подмосковье едет поймавшая кураж, ощутившая свою силу команда. «Химкам» будет крайне непросто.

Команда испанца Артиги в новом году предпочитает минимализм: 1:0 над «Факелом», 0:1 - от ЦСКА. Но есть ощущение, что в этот раз одним голом дело не ограничится. «Ахмат» забивал и пропускал во всех трех матчах года. Считаем, что эта серия может продлиться. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Химках покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»: Луна (травма)

«Ахмат»: Швец (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Ахмат»:

Позиция«Химки»«Ахмат»Позиция
Вратарь87. Кокарев88. ШелияВратарь
Защитник14. Джикия95. Адамов Защитник
Защитник24. Фаринья4. ИбишевЗащитник
Защитник25. Филин75. ГандриЗащитник
Защитник72. Фернандес3. ГогличидзеЗащитник
Защитник22. Мехия14. ТалалПолузащитник
Полузащитник32. Вера47. УткинПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера11. СилваПолузащитник
Полузащитник9 Руденко10. СадулаевПолузащитник
Нападающий18. Бакаев77. МелкадзеНападающий
Нападающий91. Заболотный20. СамородовНападающий
Главный тренерФранк АртигаСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел PARI присвоил гостевой победе даже ниже коэффициент, чем хозяйской - 2.55 против 2.75. В случае расхода сторон миром, букмекер выплатит вознаграждение по котировке 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Химки» - «Ахмат»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1 (коэффициент 7.00).

Где бесплатно смотреть матч «Химки» - «Ахмат»?

Возможность смотреть РПЛ без оплаты предоставляет своим пользователям Winline.

Где купить билеты на матч «Химки» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Арена Химки» или онлайн - на официальном сайте подмосковного клуба.  Минимальная стоимость - 300 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, при входе на стадион вас попросят предъявить паспорт болельщика.

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