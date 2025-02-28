Химки - Факел, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу откроется битвой аутсайдеров в Подмосковье. В гости к «Химкам» едет «Факел». Изучаем линии легальных букмекерских контор на этот матч.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Химки»
02.03.2025, Вс
15:00 МСК
«Факел» (Воронеж)
|П1 - 2.05
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: “Арена Химки” (Химки, Россия)
Судьи: главный – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Федоров; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|9
|8
|5
|25-19
|«Факел»
|5
|8
|9
|19-25
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Химки»
1:6
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Химки»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|08.02.2025
|«Химки»
1:0
«Женис»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Химки»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Факел»
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Факел»
0:0
«Насаф»
Товарищеский матч
|06.02.2025
|«Факел»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|01.02.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
После осенней части сезона соперники занимают соседние места в таблице - соответственно, 13-е и 14-е. Расстояние между ними составляет два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
В конце прошлого года «Химки» пережили мощнейший стресс, связанный с задержанием инвестора клуба Туфана Садыгова, а в январе на команду свалилась новая неприятность. Палата по разрешению споров КДК наложила на красно-синих запрет на регистрацию новичков в связи с задолженностью перед «Оренбургом» за переход аргентинца Веры. До конца зимнего окна ограничение снято не было, и «Химки» остались вообще без новичков. Трансферы происходили только на выход. Естественно, сильнее команда в результате односторонней миграции не стала.
«Факел», несмотря на один из самых маленьких бюджетов в лиге, доукомплектацию провел. Даже приобрел легионера - центрфорварда Пуси из чемпионата Азербайджана. Самый же известный новичок воронежской команды - воспитанник «Спартака» Ломовицкий. Результаты клуба в межсезонье тоже настраивают болельщиков на оптимистический лад. Да, за весь февраль парни Пятибратова выиграли лишь однажды, но не проиграли вообще ни разу! Среди ничьих особенно обращает на себя внимание одна - против ЦСКА. «Факел» явно в хорошем настроении подходит к рестарту сезона и постарается его сохранить в Подмосковье.
«Факел» и махачкалинское «Динамо» забивают меньше всех в лиге (по 11 голов за 18 туров). Но и пропускают воронежцы не так уж много как для аутсайдера (25 мячей). В этой паре есть смысл рассмотреть «низовой» вариант тотал меньше 2.5.
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|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Луна (травма)
«Факел»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Факел»:
|Позиция
|«Химки»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|22. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|5. Габараев
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|71. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мехия
|23. Якимов
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|64. Ивлев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|77. Ломовицкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|10. Альшин
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|15. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Дмитрий Пятибратов
|Главный тренер
БК PARI удвоит номинал ставки на победу хозяев в случае успешного для них исхода. Коэффициент на успех гостей в два раза выше. Ничью в конторе можно взять по котировке 3.05.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) установлен на 1:0. Хотя за 10 предыдущих столкновений команд он встречался лишь однажды.
Игру покажут платформы некоторых легальных букмекерских компаний - в частности, партнер РПЛ Winline.
Билеты на игру уже поступили в продажу. Проще и безопаснее всего их приобрести на официальном сайте ФК “Химки”. Минимальная стоимость билета - 300 рублей.
В рейтинге претендентов на понижение в классе от PARI эти команды не первые. Вероятность прямого спуска «Химок» из Премьер-лиги аналитики оценили коэффициентом 5.50, а «Факела» - 3.00. Главным кандидатом на выход из РПЛ считается «Оренбург». Поставить на его прямой вылет сейчас можно по котировке 1.20.
Партнерский проект