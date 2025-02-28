Химки - Факел, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В конце прошлого года «Химки» пережили мощнейший стресс, связанный с задержанием инвестора клуба Туфана Садыгова, а в январе на команду свалилась новая неприятность. Палата по разрешению споров КДК наложила на красно-синих запрет на регистрацию новичков в связи с задолженностью перед «Оренбургом» за переход аргентинца Веры. До конца зимнего окна ограничение снято не было, и «Химки» остались вообще без новичков. Трансферы происходили только на выход. Естественно, сильнее команда в результате односторонней миграции не стала.

«Факел», несмотря на один из самых маленьких бюджетов в лиге, доукомплектацию провел. Даже приобрел легионера - центрфорварда Пуси из чемпионата Азербайджана. Самый же известный новичок воронежской команды - воспитанник «Спартака» Ломовицкий. Результаты клуба в межсезонье тоже настраивают болельщиков на оптимистический лад. Да, за весь февраль парни Пятибратова выиграли лишь однажды, но не проиграли вообще ни разу! Среди ничьих особенно обращает на себя внимание одна - против ЦСКА. «Факел» явно в хорошем настроении подходит к рестарту сезона и постарается его сохранить в Подмосковье.

«Факел» и махачкалинское «Динамо» забивают меньше всех в лиге (по 11 голов за 18 туров). Но и пропускают воронежцы не так уж много как для аутсайдера (25 мячей). В этой паре есть смысл рассмотреть «низовой» вариант тотал меньше 2.5.