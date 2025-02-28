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28 февраля 9:55ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Факел, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Битва аутсайдеров в Подмосковье
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в  чемпионате России по футболу откроется битвой аутсайдеров в Подмосковье. В гости к «Химкам» едет «Факел». Изучаем линии легальных букмекерских контор на  этот матч. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

02.03.2025, Вс

15:00 МСК

«Факел» (Воронеж) 

П1 - 2.05

Х - 3.05

П2 - 4.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: “Арена Химки” (Химки, Россия)

Судьи: главный – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Федоров; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»98525-19
«Факел»58919-25

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

18.02.2025«Химки»

1:6

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

14.02.2025«Химки»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

08.02.2025«Химки»

1:0

«Женис»

Товарищеский матч

05.02.2025«Динамо» Махачкала

0:1

«Химки»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Факел»

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

14.02.2025«Факел»

0:0

«Насаф»

Товарищеский матч

06.02.2025«Факел»

2:1

«Торпедо» 

Товарищеский матч

01.02.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После осенней части сезона соперники занимают соседние места в таблице - соответственно, 13-е и 14-е. Расстояние между ними составляет два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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В конце прошлого года «Химки» пережили мощнейший стресс, связанный с задержанием инвестора клуба Туфана Садыгова, а в январе на команду свалилась новая неприятность. Палата по разрешению споров КДК наложила на красно-синих запрет на регистрацию новичков в связи с задолженностью перед «Оренбургом» за переход аргентинца Веры. До конца зимнего окна ограничение снято не было, и «Химки» остались вообще без новичков. Трансферы происходили только на выход. Естественно, сильнее команда в результате односторонней миграции не стала.

«Факел», несмотря на один из самых маленьких бюджетов в лиге, доукомплектацию провел. Даже приобрел легионера - центрфорварда Пуси из чемпионата Азербайджана. Самый же известный новичок воронежской команды - воспитанник «Спартака» Ломовицкий. Результаты клуба в межсезонье тоже настраивают болельщиков на оптимистический лад. Да, за весь февраль парни Пятибратова выиграли лишь однажды, но не проиграли вообще ни разу! Среди ничьих особенно обращает на себя внимание одна - против ЦСКА. «Факел» явно в хорошем настроении подходит к рестарту сезона и постарается его сохранить в Подмосковье.

«Факел» и махачкалинское «Динамо» забивают меньше всех в лиге (по 11 голов за 18 туров). Но и пропускают воронежцы не так уж много как для аутсайдера (25 мячей). В этой паре есть смысл рассмотреть «низовой» вариант тотал меньше 2.5. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Подмосковье покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»: Луна (травма)

«Факел»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Факел»:

Позиция«Химки»«Факел»Позиция
Вратарь87. Кокарев31. БеленовВратарь
Защитник14. Джикия47. БожинЗащитник
Защитник24. Фаринья22. ЮргановЗащитник
Защитник25. Филин5. ГабараевЗащитник
Защитник72. Фернандес71. КовалевПолузащитник
Полузащитник22. Мехия23. ЯкимовПолузащитник
Полузащитник 32. Вера33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера64. ИвлевПолузащитник
Полузащитник9 Руденко77. ЛомовицкийПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев10. АльшинПолузащитник
Нападающий91. Заболотный15. ИльинНападающий
Главный тренерФранк АртигаДмитрий ПятибратовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI удвоит номинал ставки на победу хозяев в случае успешного для них исхода. Коэффициент на успех гостей в два раза выше. Ничью в конторе можно взять по котировке 3.05.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Химки» - «Факел»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.50) установлен на 1:0. Хотя за 10 предыдущих столкновений команд он встречался лишь однажды. 

Где бесплатно смотреть матч «Химки» -  «Факел»?

Игру покажут платформы некоторых легальных букмекерских компаний - в частности, партнер РПЛ Winline.

Где купить билеты на матч «Химки» - «Факел»?

Билеты на игру уже поступили в продажу. Проще и безопаснее всего их приобрести на  официальном сайте ФК “Химки”. Минимальная стоимость билета - 300 рублей.

Вылетят ли «Химки» и «Факел» из РПЛ?

В рейтинге претендентов на понижение в классе от PARI эти команды не первые. Вероятность прямого спуска «Химок» из Премьер-лиги аналитики оценили коэффициентом 5.50, а «Факела» - 3.00. Главным кандидатом на выход из РПЛ считается «Оренбург». Поставить на его прямой вылет сейчас можно по котировке 1.20.

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