Химки - Урал, прогноз на 27 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Последний весенний тур в Премьер-лиге России откроет матч в ближнем Подмосковье. “Химки” прощаются со своей немногочисленной публикой до встречи в Первой лиге, тогда как “Урал” всеми силами пытается избежать переходных матчей. С результатом все ясно? Или нет?
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|8
|5
|5
|23-19
|«Урал»
|5
|5
|8
|19-23
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2023
|«Ахмат»
3:0
«Химки»
РПЛ
|13.05.2023
|«Химки»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|06.05.2023
|«Химки»
0:1
«Динамо»
РПЛ
|30.04.2023
|«Локомотив»
5:1
«Химки»
РПЛ
|22.04.2023
|«Химки»
4:2
«Торпедо»
РПЛ
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.05.2023
|«Крылья Советов»
3:0
«Урал»
РПЛ
|17.05.2023
|«Краснодар»
2:1
«Урал»
Кубок России
|13.05.2023
|«Урал»
2:1
«Оренбург»
РПЛ
|07.05.2023
|«Пари НН»
0:0
«Урал»
РПЛ
|03.05.2023
|«Урал»
1:2
ЦСКА
Кубок России
После 28 туров “Химки” занимают 15-е место в таблице РПЛ, “Урал” - 11-е. Выше ни одни, ни другие уже не поднимутся, а еще ниже опуститься теоретически могут.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|2. ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|3. Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|4. Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|5. Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|6. Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|7. Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|8. Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|9. Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|10. Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|11. Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|12. Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|13. Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|14. Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|15. Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|16. Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
Во встречах команд с несопоставимой турнирной мотивацией предугадать победителя часто не составляет большого труда. Но в данном случае есть нюанс. Андрей Талалаев еще никогда не побеждал Виктора Гончаренко. Мало того, даже вничью не играл: пять матчей - пять поражений! Для него как для человека и тренера честолюбивого, принципиального это своего рода вызов. Нет сомнений, что он постарается устранить этот пробел из своей биографии.
У футболистов “Химок” тоже есть повод “хлопнуть дверью”. Для многих из них это предпоследняя возможность приглянуться более благополучному клубу и остаться в РПЛ. Поэтому наш прогноз такой: хозяева не проиграют.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция на телевидении организована не будет. Посмотреть игру «Химки» - «Урал» можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Идову, Кобесов (оба - травмы), Долгов (дисквалификация)
«Урал»: Коновалов, Шатов, Газинский (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Урал»:
|Позиция
|«Химки»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|2. Голубович
|15. Кулаков
|Защитник
|Защитник
|50. Лысцов
|46. Мамин
|Защитник
|Защитник
|66. Лео Андраде
|2. Бегич
|Защитник
|Полузащитник
|16. Бикел
|94. Быковский
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Гулиев
|6. Сиссе
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мелентиевич
|19. Мишкич
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Скворцов
|10. Бикфалви
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Антич
|22. Бевеев
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мирзов
|5. Егорычев
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гильерме
|79. Каштанов
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
|Победа «Химок»
|Ничья
|Победа «Урала»
|PARI
|3,75
|3,70
|1,93
|«Бетбум»
|3,94
|3,74
|1,92
|«Бетсити»
|3,80
|3,80💥
|1,96
|«Лига Ставок»
|3,55
|3,70
|2,05💥
|«Зенит»
|4,00💥
|3,70
|1,98
Мы сравнили предложения легальных букмекеров России на матч в Подмосковье и отметили самые высокие коэффициенты на три базовых исхода: П1 - «Зенит», Х - «Бетсити», П2 - «Лига Ставок».
«Урал» разгромил «Химки» со счетом 3:0 благодаря дублю Юшина и голу Мишкича.