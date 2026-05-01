Химки - Урал, прогноз на 27 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Прогноз редакции

Во встречах команд с несопоставимой турнирной мотивацией предугадать победителя часто не составляет большого труда. Но в данном случае есть нюанс. Андрей Талалаев еще никогда не побеждал Виктора Гончаренко. Мало того, даже вничью не играл: пять матчей - пять поражений! Для него как для человека и тренера честолюбивого, принципиального это своего рода вызов. Нет сомнений, что он постарается устранить этот пробел из своей биографии.

У футболистов “Химок” тоже есть повод “хлопнуть дверью”. Для многих из них это предпоследняя возможность приглянуться более благополучному клубу и остаться в РПЛ. Поэтому наш прогноз такой: хозяева не проиграют.