Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Урал, прогноз на 27 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Обновлено:
У Талалаева есть дополнительный стимул не уступить Гончаренко
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогнозы на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Лучшие букмекеры на матч «Химки» - «Урал»
  • UPD: результат

Последний весенний тур в Премьер-лиге России откроет матч в ближнем Подмосковье. “Химки” прощаются со своей немногочисленной публикой до встречи в Первой лиге, тогда как “Урал” всеми силами пытается избежать переходных матчей. С результатом все ясно? Или нет? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

27.05.2023, Сб

14:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 3,75

Х - 3,70

П2 - 1,93

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»85523-19
«Урал»55819-23

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2023«Ахмат»

3:0

«Химки»

РПЛ

13.05.2023«Химки»

1:1

«Спартак»

РПЛ

06.05.2023«Химки»

0:1

«Динамо»

РПЛ

30.04.2023«Локомотив»

5:1

«Химки»

РПЛ

22.04.2023«Химки»

4:2

«Торпедо»

РПЛ

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.05.2023«Крылья Советов»

3:0

«Урал»

РПЛ

17.05.2023«Краснодар»

2:1

«Урал»

Кубок России

13.05.2023«Урал»

2:1

«Оренбург»

РПЛ

07.05.2023«Пари НН»

0:0

«Урал»

РПЛ

03.05.2023«Урал»

1:2

ЦСКА

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 28 туров “Химки” занимают 15-е место в таблице РПЛ, “Урал” - 11-е. Выше ни одни, ни другие уже не поднимутся, а еще ниже опуститься теоретически могут.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит28206272-1966
2. ЦСКА28166652-2654
3. Спартак28158560-3753
4. Ростов28148644-3850
5. Ахмат28154947-3449
6. Краснодар28137860-4446
7. Динамо28136947-3845
8. Оренбург281241252-5440
9. Локомотив281161147-4339
10. Сочи281141336-5237
11. Урал28861429-4530
12. Крылья Советов28781330-4329
13. Факел285121134-4627
14. Пари НН28751631-5026
15. Химки28461825-6218
16. Торпедо28342120-5513

Прогнозы на матч

Свернуть

Прогноз редакции

Во встречах команд с несопоставимой турнирной мотивацией предугадать победителя часто не составляет большого труда. Но в данном случае есть нюанс. Андрей Талалаев еще никогда не побеждал Виктора Гончаренко. Мало того, даже вничью не играл: пять матчей - пять поражений! Для него как для человека и тренера честолюбивого, принципиального это своего рода вызов. Нет сомнений, что он постарается устранить этот пробел из своей биографии. 

У футболистов “Химок” тоже есть повод “хлопнуть дверью”. Для многих из них это предпоследняя возможность приглянуться более благополучному клубу и остаться в РПЛ. Поэтому наш прогноз такой: хозяева не проиграют.

Трансляции

Свернуть

Бесплатная онлайн-видеотрансляция на телевидении организована не будет. Посмотреть игру «Химки» - «Урал» можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Химки»: Идову, Кобесов (оба - травмы), Долгов (дисквалификация)

«Урал»: Коновалов, Шатов, Газинский (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Урал»:

Позиция«Химки»«Урал»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин1. ПомазунВратарь
Защитник2. Голубович15. КулаковЗащитник
Защитник50. Лысцов46. МаминЗащитник
Защитник66. Лео Андраде2. БегичЗащитник
Полузащитник16. Бикел94. БыковскийПолузащитник
Полузащитник99. Гулиев6. СиссеПолузащитник
Полузащитник 23. Мелентиевич19. МишкичПолузащитник 
Полузащитник22. Скворцов10. БикфалвиПолузащитник
Полузащитник5. Антич22. БевеевПолузащитник
Нападающий77. Мирзов5. ЕгорычевНападающий
Нападающий11. Гильерме79. КаштановНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа «Химок»НичьяПобеда «Урала»
PARI3,753,701,93
«Бетбум»3,943,741,92
«Бетсити»3,803,80💥1,96
«Лига Ставок»3,553,70 2,05💥
«Зенит»4,00💥3,701,98

Лучшие букмекеры на матч «Химки» - «Урал»

Свернуть

Мы сравнили предложения легальных букмекеров России на матч в Подмосковье и отметили самые высокие коэффициенты на три базовых исхода: П1 - «Зенит», Х - «Бетсити», П2 - «Лига Ставок».

UPD: результат

Свернуть

«Урал» разгромил «Химки» со счетом 3:0 благодаря дублю Юшина и голу Мишкича.

