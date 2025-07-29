Ник Клайн — Андрей Пуляев, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена попали в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта и проиграли дебютные бои в лиге. Причем Клайн потерпел досрочное поражение, но и Пуляев едва ли впечатлил сильнее. В общем, в промоушене явно решили проверить, у кого из атлетов лучшие перспективы.

И стоит признать, что шансы у россиянина действительно хорошие — как и рисуют букмекеры. Сложно выделить хотя бы один явный козырь Клайна на фоне Пуляева. Оба предпочитают работать в стойке, но американец, похоже, хуже держит удар и уже дважды бывал в нокаутах.

Полагаем, есть смысл заиграть победу Пуляева по рабочим коэффициентам. Ставка на исход в данном случае представляется менее рискованной, чем пари на тотал, ведь спортсмены могут как показать сдержанный бой, избегая риска из-за опасности второго подряд поражения, так и закатить зрелищную битву и добиться финиша.