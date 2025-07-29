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29 июля 18:48ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ник Клайн — Андрей Пуляев, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин попробует закрыть поражение в дебютном поединке
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит Андрей Пуляев. Представитель команды Александра Шлеменко побьется в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) с американцем Ником Клайном. Сумеет ли россиянин одержать первую победу в промоушене?

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Статистика

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Клайн

 

Пуляев

США

Страна

Россия

29

Возраст

27

8

Бои

12

6 (2 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 2 / 2)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

185,5

Рост (см)

193

195,5

Размах рук (см)

199,5

109

Размах ног (см)

105,5

Ник Клайн

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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В прошлом октябре победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале дебютировал в лиге и уступил Мансуру Абдул-Малику техническим нокаутом во втором раунде.

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Андрей Пуляев

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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В августе прошлого года победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в марте дебютировал в лиге и уступил Кристиану Лерою Данкану единогласным решением судей, прервав серию из пяти побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КлайнаПобеда ПуляеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,301,652,091,70

Прогноз на бой

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Оба спортсмена попали в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта и проиграли дебютные бои в лиге. Причем Клайн потерпел досрочное поражение, но и Пуляев едва ли впечатлил сильнее. В общем, в промоушене явно решили проверить, у кого из атлетов лучшие перспективы.

И стоит признать, что шансы у россиянина действительно хорошие — как и рисуют букмекеры. Сложно выделить хотя бы один явный козырь Клайна на фоне Пуляева. Оба предпочитают работать в стойке, но американец, похоже, хуже держит удар и уже дважды бывал в нокаутах. 

Полагаем, есть смысл заиграть победу Пуляева по рабочим коэффициентам. Ставка на исход в данном случае представляется менее рискованной, чем пари на тотал, ведь спортсмены могут как показать сдержанный бой, избегая риска из-за опасности второго подряд поражения, так и закатить зрелищную битву и добиться финиша.

Полный кард, где смотреть бой Клайн Пуляев

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Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Клайн Пуляев стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Татсуро Таира (Япония) Хьюн Сук Пак (Южная Корея). Наилегчайший вес;
  • Матеуш Ребецкий (Польша) Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;
  • Элвес Бренер (Бразилия) — Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) — Нора Корнолл (Франция). Женский легчайший вес;
  • Нил Мэгни (США) — Элизеу дос Сантос (Бразилия). Полусредний вес;
  • Дэнни Силва (США) — Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Ринья Накамура (Япония) — Натан Флетчер (Англия). Легчайший вес;
  • Родолфо Виейра (Бразилия) — Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Ник Клайн (США) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) — Кетлен Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес.

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