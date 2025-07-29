Ник Клайн — Андрей Пуляев, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит Андрей Пуляев. Представитель команды Александра Шлеменко побьется в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) с американцем Ником Клайном. Сумеет ли россиянин одержать первую победу в промоушене?
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Клайн
Пуляев
США
Страна
Россия
29
Возраст
27
8
Бои
12
6 (2 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 2 / 2)
2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
185,5
Рост (см)
193
195,5
Размах рук (см)
199,5
109
Размах ног (см)
105,5
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В прошлом октябре победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале дебютировал в лиге и уступил Мансуру Абдул-Малику техническим нокаутом во втором раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В августе прошлого года победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в марте дебютировал в лиге и уступил Кристиану Лерою Данкану единогласным решением судей, прервав серию из пяти побед.
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Оба спортсмена попали в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта и проиграли дебютные бои в лиге. Причем Клайн потерпел досрочное поражение, но и Пуляев едва ли впечатлил сильнее. В общем, в промоушене явно решили проверить, у кого из атлетов лучшие перспективы.
И стоит признать, что шансы у россиянина действительно хорошие — как и рисуют букмекеры. Сложно выделить хотя бы один явный козырь Клайна на фоне Пуляева. Оба предпочитают работать в стойке, но американец, похоже, хуже держит удар и уже дважды бывал в нокаутах.
Полагаем, есть смысл заиграть победу Пуляева по рабочим коэффициентам. Ставка на исход в данном случае представляется менее рискованной, чем пари на тотал, ведь спортсмены могут как показать сдержанный бой, избегая риска из-за опасности второго подряд поражения, так и закатить зрелищную битву и добиться финиша.
Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Клайн — Пуляев стоит ожидать около 02:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы