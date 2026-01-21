Танаси Коккинакис – Валентен Вашеро, 14 января: прогноз на матч турнира в Аделаиде

Победитель “мастерса” в Шанхае Валентен Вашеро сыграет против Танаси Коккинакиса, который возвращается в тур после годового перерыва. Кто из них устроит новую сенсацию?

Дата / Время: 14.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: Мемориал Драйв, Корт №1 (Аделаида, Австралия)