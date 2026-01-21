Танаси Коккинакис – Валентен Вашеро, 14 января: прогноз на матч турнира в Аделаиде

Партнерский проект
Победитель “мастерса” в Шанхае Валентен Вашеро сыграет против Танаси Коккинакиса, который возвращается в тур после годового перерыва. Кто из них устроит новую сенсацию?
Дата / Время: 14.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени
Арена: Мемориал Драйв, Корт №1 (Аделаида, Австралия)
Прямая трансляция: BB Tennis, телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Танаси Коккинакис (29 лет, 670-я ракетка мира, WC)
Валентен Вашеро (27 лет, 32-я ракетка мира)
Соперник победителя этого матча определится в игре, где сыграет Алехандро Давидович-Фокина и победитель противостояния Ринки Хиджикаты и Тристана Скулкейта.
В ноябре 2023 г. австралиец достиг карьерного пика в рейтинге - 65-го места. В 2022 г. он стал обладателем титула ATP-250 в Аделаиде. В том же году он вместе с Ником Кирьсом выиграл Australian Open в парном разряде. Коккинакис возвращается в тур после перерыва почти в один год. Теннисист рассказал, что пережил тяжелейшую операцию с удалением части грудной мышцы и имплантантацией сухожилия от мертвого донора.
Поданный Монако до победы на “мастерсе” в Шанхае в 2025 г. ни разу не входил в топ-100 и занимал 204-е место. Теперь 27-летний теннисист располагается на 31-й позиции. Ранее на Australian Open Вашеро участвовал только в квалификации.
Соперники еще ни разу не играли друг с другом на уровне ATP.
Эксперты PARI считают Вашеро фаворитом матча, выставив за его победу коэффициент 1,52. Котировки на успех Коккинакиса - 2,53.
БК PARI не предложила коэффициенты.
Коккинакис совершил подвиг, победив в первом раунде 51-ю ракетку мира Корду. Вашеро с американцем в первом раунде Брисбена справиться не удалось. Но все же с учетом проблем со здоровьем австралийца монегаск оправданно идет фаворитом.