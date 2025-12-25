Роман Копылов — Клаудио Рибейро, 30 июля: прогноз и коэффициенты на UFC 291

Партнерский проект
Единственным российским участником большого турнира UFC 291, который состоится в ночь на воскресенье, 30 июля, по московскому времени, будет Роман Копылов. Сумеет ли он продлить победную серию и одолеть бразильца Клаудио Рибейро в рамках среднего веса (до 83,9 кг)?
Копылов
Рибейро
Россия
Страна
Бразилия
32
Возраст
31
12
Бои
14
10 (9 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (11 / 0 / 0)
2 (0 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
183
Рост (см)
185
191
Размах рук (см)
195,5
104
Размах ног (см)
107
С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал две победы подряд. В последнем поединке в январе Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано.
В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой ведущего промоушена по разу выиграл и проиграл. В последнем поединке в мае нокаутировал Джозефа Холмса.
Противостояние двух ударников, в борьбе у которых очевидные проблемы. Рибейро на топовом уровне пока не впечатлил, а вот Копылов, видимо, адаптировался в UFC и набрал хороший ход. Его качество ударной техники позволяет согласиться с букмекерами и считать россиянина фаворитом. Однако котировки на П1 скромны, поэтому есть смысл рассмотреть другие опции - например, досрочное завершение поединка. Копылов лишь одну победу одержал решением судей, у Рибейро таких вовсе нет.
Обе наши ставки выиграли. Копылов нокаутировал Рибейро во втором раунде.
Турнир UFC 291 стартует на арене «Delta Center» (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США) в воскресенье, 30 июля, в 01:30 по московскому времени. Бой Копылов - Рибейро стоит ожидать около 03:30 мск. Основной кард начнется в 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.