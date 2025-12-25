Роман Копылов — Клаудио Рибейро, 30 июля: прогноз и коэффициенты на UFC 291

Турнир UFC 291 стартует на арене «Delta Center» (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США) в воскресенье, 30 июля, в 01:30 по московскому времени. Бой Копылов - Рибейро стоит ожидать около 03:30 мск. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы