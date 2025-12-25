Ведомости
Роман Копылов — Клаудио Рибейро, 30 июля: прогноз и коэффициенты на UFC 291

Хороший шанс на третью подряд победу для россиянина
Александр Бокулёв
Источник: UFC Russia
Источник: UFC Russia

Единственным российским участником большого турнира UFC 291, который состоится в ночь на воскресенье, 30 июля, по московскому времени, будет Роман Копылов. Сумеет ли он продлить победную серию и одолеть бразильца Клаудио Рибейро в рамках среднего веса (до 83,9 кг)?

Статистика

Копылов

 

Рибейро

Россия

Страна

Бразилия

32

Возраст

31

12

Бои

14

10 (9 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (11 / 0 / 0)

2 (0 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

183

Рост (см)

185

191

Размах рук (см)

195,5

104

Размах ног (см)

107

Роман Копылов

С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал две победы подряд. В последнем поединке в январе Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано.

Клаудио Рибейро

В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой ведущего промоушена по разу выиграл и проиграл. В последнем поединке в мае нокаутировал Джозефа Холмса.

Сравнение коэффициентов

 Победа КопыловаПобеда РибейрыТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,403,051,762,00

Прогноз на бой

Противостояние двух ударников, в борьбе у которых очевидные проблемы. Рибейро на топовом уровне пока не впечатлил, а вот Копылов, видимо, адаптировался в UFC и набрал хороший ход. Его качество ударной техники позволяет согласиться с букмекерами и считать россиянина фаворитом. Однако котировки на П1 скромны, поэтому есть смысл рассмотреть другие опции - например, досрочное завершение поединка. Копылов лишь одну победу одержал решением судей, у Рибейро таких вовсе нет.

UPD: результат

Обе наши ставки выиграли. Копылов нокаутировал Рибейро во втором раунде.

Полный кард, где смотреть бой Копылов - Рибейро

Турнир UFC 291 стартует на арене «Delta Center» (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США) в воскресенье, 30 июля, в 01:30 по московскому времени. Бой Копылов - Рибейро стоит ожидать около 03:30 мск. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Габриэль Бонфим (Бразилия) - Тревин Джайлс (США). Полусредний вес;
  • Роман Копылов (Россия) - Клаудио Рибейро (Бразилия). Средний вес;
  • Джейк Мэттьюс (Австралия) - Дарриус Флауэрс (США). Полусредний вес;
  • Си Джей Вергара (США) - Винисиус Сальвадор (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Мэттью Семелсбергер (США) - Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;
  • Миранда Маверик (США) - Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

