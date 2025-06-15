Тони Фергюсон — Бобби Грин, 30 июля: прогноз и коэффициенты на UFC 291

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В ночь на воскресенье, 30 июля, в октагон возвращается один из самых одиозных бойцов смешанного стиля Тони Фергюсон. Американец в рамках основного карда турнира UFC 291 в легком весе (до 70,3 кг) подерется со своим соотечественником Бобби Грином. Прервет ли Эль-Кукуй чудовищную серию из пяти поражений?
Фергюсон
Грин
США
Страна
США
39
Возраст
36
33
Бои
45
25 (12 / 8 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
29 (10 / 8 / 11)
8 (2 / 2 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
14 (4 / 2 / 8)
0
Ничьи
1
0
Без результата
1
180
Рост (см)
178
194
Размах рук (см)
180
103
Размах ног (см)
101,5
В школе занимался американским футболом, бейсболом и борьбой, позднее сосредоточился на боевых искусствах, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года. В 2010-м стал чемпионом PureCombat в полусреднем весе, затем выиграл шоу The Ultimate Fighter в той же категории, однако в UFC сосредоточился на легком дивизионе. В 2017 году завоевал временный пояс, позже был лишен титула на фоне травмы и так и не подрался с Хабибом Нурмагомедовым. В 2020-м уступил Джастину Гэтжи в новом бою за временный пояс, после чего потерпел ещё четыре поражения подряд. В последнем поединке в сентябре уступил Нейту Диасу удушающим приемом в рамках полусреднего дивизиона.
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В школе начал заниматься борьбой, затем перешел в смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. В 2011-м завоевал пояс KOTC в легком дивизионе, после чего транзитом через Strikeforce перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Под эгидой ведущего промоушена одержал десять побед при девяти поражениях и одной ничьей. А последний поединок Грина против Джареда Гордона в феврале был признан несостоявшимся из-за столкновения головами.
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О мчащейся под откос карьере Фергюсона много сказано в последние годы. Дошло до того, что его соперником стал Грин, у которого положение во многом схожее. Оба бойца растеряли большую часть своих навыков и бьются как будто по инерции. При этом некоторые потенциальные козыри для очного противостояния у них остаются. Например, Фергюсон должен быть заметно вариативнее в ударной технике, а Грин может получить преимущество в футворке.
Полагаем, этого хватит для относительно равного поединка. Серьезной агрессии и устойчивой инициативы ни от кого ждать не приходится, поэтому склоняемся к развязке решением судей.
Грин победил удушающим приемом за шесть секунд до конца поединка.
Турнир UFC 291 стартует на арене «Delta Center» (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США) в воскресенье, 30 июля, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Фергюсон - Грин а стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.