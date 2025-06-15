Тони Фергюсон — Бобби Грин, 30 июля: прогноз и коэффициенты на UFC 291

О мчащейся под откос карьере Фергюсона много сказано в последние годы. Дошло до того, что его соперником стал Грин, у которого положение во многом схожее. Оба бойца растеряли большую часть своих навыков и бьются как будто по инерции. При этом некоторые потенциальные козыри для очного противостояния у них остаются. Например, Фергюсон должен быть заметно вариативнее в ударной технике, а Грин может получить преимущество в футворке.

Полагаем, этого хватит для относительно равного поединка. Серьезной агрессии и устойчивой инициативы ни от кого ждать не приходится, поэтому склоняемся к развязке решением судей.