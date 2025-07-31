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30 июля 18:50ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Марта Костюк — Дарья Касаткина, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

Украинка против бывшей представительницы России
Александр Бокулёв

В третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале встретятся украинка Марта Костюк и австралийка Дарья Касаткина. Сумеет ли бывшая представительница России одержать победу и продолжить борьбу за титул?

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Дата / Время: 31.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 6:3, 6:2

Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 4) — Маккартни Кесслер (США, 28)

Марта Костюк

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 18 побед при 16 поражениях. На турнире в Монреале повторила лучший результат, показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Дарья Касаткина

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Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне дошла на этом покрытии до четвертьфинала в Аделаиде (хард), на Australian Open — до четвертого круга. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 17 побед при стольких же поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели семь официальных очных матчей. Костюк выиграла обе встречи на грунте, Касаткина — на траве. На харде австралийка одержала две победы, украинка — одну.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Костюк фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,62 на победу украинки и 2,28 на успех австралийка.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КостюкПобеда КасаткинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,622,281,921,88

Прогноз и ставка

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Костюк прервала черную серию из шести поражений, причем благодаря волевой победе над именитой Вондроушовой. Это явно окрылит украинку, которая часто действует на корте экспрессивно, а потому зависима от собственного эмоционального состояния и куража.

Касаткина же стартовала с довольно уверенной и будничной победы над Блинковой. Пока тяжело судить, насколько хороши актуальные кондиции австралийки, которая проводит сезон нестабильно.

Полагаем, очный матч Костюк и Касаткиной в нынешних обстоятельствах не будет односторонним. Ждем постоянного перехода инициативы, успешных розыгрышей и серий ошибок от обеих. Кажется резонным попробовать ставку на ТБ (19,5). В четырех прошлых очных встречах спортсменок такое пари было успешным.

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