Марта Костюк — Дарья Касаткина, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

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В третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале встретятся украинка Марта Костюк и австралийка Дарья Касаткина. Сумеет ли бывшая представительница России одержать победу и продолжить борьбу за титул?
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Дата / Время: 31.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 4) — Маккартни Кесслер (США, 28)
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 18 побед при 16 поражениях. На турнире в Монреале повторила лучший результат, показанный в прошлом сезоне.
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Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне дошла на этом покрытии до четвертьфинала в Аделаиде (хард), на Australian Open — до четвертого круга. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 17 побед при стольких же поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели семь официальных очных матчей. Костюк выиграла обе встречи на грунте, Касаткина — на траве. На харде австралийка одержала две победы, украинка — одну.
Букмекеры считают Костюк фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,62 на победу украинки и 2,28 на успех австралийка.
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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).
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Костюк прервала черную серию из шести поражений, причем благодаря волевой победе над именитой Вондроушовой. Это явно окрылит украинку, которая часто действует на корте экспрессивно, а потому зависима от собственного эмоционального состояния и куража.
Касаткина же стартовала с довольно уверенной и будничной победы над Блинковой. Пока тяжело судить, насколько хороши актуальные кондиции австралийки, которая проводит сезон нестабильно.
Полагаем, очный матч Костюк и Касаткиной в нынешних обстоятельствах не будет односторонним. Ждем постоянного перехода инициативы, успешных розыгрышей и серий ошибок от обеих. Кажется резонным попробовать ставку на ТБ (19,5). В четырех прошлых очных встречах спортсменок такое пари было успешным.