Марта Костюк — Дарья Касаткина, 31 июля: прогноз на матч турнира в Монреале

Костюк прервала черную серию из шести поражений, причем благодаря волевой победе над именитой Вондроушовой. Это явно окрылит украинку, которая часто действует на корте экспрессивно, а потому зависима от собственного эмоционального состояния и куража.

Касаткина же стартовала с довольно уверенной и будничной победы над Блинковой. Пока тяжело судить, насколько хороши актуальные кондиции австралийки, которая проводит сезон нестабильно.

Полагаем, очный матч Костюк и Касаткиной в нынешних обстоятельствах не будет односторонним. Ждем постоянного перехода инициативы, успешных розыгрышей и серий ошибок от обеих. Кажется резонным попробовать ставку на ТБ (19,5). В четырех прошлых очных встречах спортсменок такое пари было успешным.