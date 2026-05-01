Марта Костюк – Анастасия Потапова, 30 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Кто-то на втором старте подряд дойдет до финала
Анастасия Потапова попала в основную сетку грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде как лаки-лузер, а в итоге дошла уже до полуфинала. Путевку в решающий матч представительница Австрии оспорит с украинкой Мартой Костюк. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 30.04.2026, не ранее 22:30 по московскому времени

Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Марта Костюк (23 года, 23-я ракетка мира, 26-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Джессика Пегула (США, 5) – 6:1, 6:4
  • 4-й круг: Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Линда Носкова (Чехия, 13) – 7:6 (7:1), 6:0

Анастасия Потапова (25 лет, 56-я ракетка мира)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 21) – 4:6, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 7:6 (10:8), 6:4
  • 1/4 финала: Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Хейли Баптист (США, 30) – Мирра Андреева (Россия, 9)

Марта Костюк

Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде и в Руане-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 15 побед при четырех поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Анастасия Потапова

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце и четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 15 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. На харде они обменялись победами. Единственную встречу на траве выиграла Потапова, на грунте – Костюк.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой украинку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,38 на её победу и 3,25 на успех австрийки.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок на грунте продлился 17 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (21,5) и 1,82 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КостюкПобеда ПотаповойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,383,251,981,82

Прогноз и ставка

Костюк после победы в Руане разогналась настолько, что в Мадриде не отдала ни сета за четыре матча. На грунте она выиграла уже девять встреч подряд, кондиции шикарные. Потапова тоже на прошлом турнире (в Линце) дошла до финала, но уступила. И в Мадриде австрийка тоже феерит, играя на кураже, в раскрепощенном и смелом стиле.

Но путь по сетке все-таки был сложнее у Потаповой. Как минимум в контексте затраченных сил. Не факт, что их хватит на весь матч с Костюк. Но борьбу австрийка точно способна навязать, поэтому с учетом коэффициентом пробуем плюсовую фору по геймам.

