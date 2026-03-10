Марта Костюк – Елена Рыбакина, 10 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Партнерский проект
В одном из самых интригующих матчей третьего круга хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся украинка Марта Костюк и казахстанка Елена Рыбакина. Сумеет ли уроженка Москвы оправдать статус фаворитки?
Дата / Время: 10.03.2026, не ранее 06:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 28-й номер посева)
Елена Рыбакина (26 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 15) – Сонай Картал (Великобритания)
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Брисбене, а затем вылетела в первом круге Australian Open. Всего в 2026 г. одержала пять побед при двух поражениях. В Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при трех поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выиграла в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. Рыбакина выиграла единственную встречу на грунте. На харде она одержала две победы, Костюк – одну.
Букмекеры считают явной фавориткой Рыбакину. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,32 на её победу и 3,65 на успех Костюк.
Два из трех полных очных матчей спортсменок продлились не более 16 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
Костюк – неуступчивая теннисистка с боевым характером. Играет эмоционально, на кураже способна навязать борьбу даже самым именитым соперницам. Но вот встречи с Рыбакиной в последние годы получаются односторонними – без шансов для украинки.
Впрочем, в Индиан-Уэллсе казахстанка стартовала с очень трудовой победы. Вероятно, сказалась и потеря соревновательного тонуса на фоне проблем со здоровьем. Но Рыбакина не впервые выступает в таких обстоятельствах и умеет набирать форму по ходу соревнований.
Резюмируя, интрига в предстоящем матче зависит прежде всего от третьей ракетки мира. Если она будет долго раскачиваться, то у Костюк будут реальные шансы. Но в любом случае украинка, полагаем, в этот раз избежит разгрома от Рыбакиной, которая пока не в лучших кондициях.