Марта Костюк – Елена Рыбакина, 10 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Костюк – неуступчивая теннисистка с боевым характером. Играет эмоционально, на кураже способна навязать борьбу даже самым именитым соперницам. Но вот встречи с Рыбакиной в последние годы получаются односторонними – без шансов для украинки.

Впрочем, в Индиан-Уэллсе казахстанка стартовала с очень трудовой победы. Вероятно, сказалась и потеря соревновательного тонуса на фоне проблем со здоровьем. Но Рыбакина не впервые выступает в таких обстоятельствах и умеет набирать форму по ходу соревнований.

Резюмируя, интрига в предстоящем матче зависит прежде всего от третьей ракетки мира. Если она будет долго раскачиваться, то у Костюк будут реальные шансы. Но в любом случае украинка, полагаем, в этот раз избежит разгрома от Рыбакиной, которая пока не в лучших кондициях.