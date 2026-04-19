Краснодар – Балтика, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закроет матч между «Краснодаром» и калининградской «Балтикой». Это одна из важнейших встреч на финише сезона в контексте титульной гонки. Сумеют ли действующие чемпионы набрать три очка?
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: Кирилл Левников (главный), Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин (оба – ассистенты), Станислав Матвеев (резервный), Артур Фёдоров (VAR), Ян Бобровский (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|2
|4
|1
|10-8
|«Балтика»
|1
|4
|2
|8-10
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
После 24 туров «Краснодар» лидирует с отрывом в одно очко от «Зенита». «Балтика» идет четвертой и сохраняет явные шансы на бронзовые медали.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
В плотнейшей борьбе за титул с «Зенитом» каждое очко – на вес золота для «Краснодара». Но и «Балтика» – явный претендент на бронзу, который доказал, что может доставить проблем любому сопернику в любых обстоятельствах. Впрочем, с последним пунктом сейчас особые сложности – травмы нескольких лидеров и дисквалификация Талалаева.
Разумеется, «Краснодар» на этом фоне – явный фаворит домашнего матча. Но едва ли хозяевам поля будет просто, тем более что «Балтика» – одна из лучших команд сезона и по игре на выезде. Не ждем высокой результативности и пробуем комбинацию из «Двойного шанса» в пользу «Краснодара» и ТМ (3,5).
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Петров, Са, Стежко, Ловцов (все – травмы)
«Балтика»: Хиль, Чивич, Йенне (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» – «Балтика»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|23. Бевеев
|Защитник
|Полузащитник
|66. Аугусто
|26. Беликов
|Защитник
|Полузащитник
|53. Черников
|73. М. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|10. И. Петров
|Полузащитник
|Нападающий
|88. Кривцов
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Батчи
|68. Рядно
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|18. Ласерда
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы краснодарцев на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на выигрыш калининградской команды – 6,40, а на ничью – 4,10.
Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.
Winline как официальный букмекер РПЛ и федеральный телеканал «Матч ТВ» покажут игру в прямом эфире.