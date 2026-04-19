Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар – Балтика, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Еще одна важная игра в борьбе за титул
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Программу 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закроет матч между «Краснодаром» и калининградской «Балтикой». Это одна из важнейших встреч на финише сезона в контексте титульной гонки. Сумеют ли действующие чемпионы набрать три очка?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

19.04.2026, Вс

19:30 МСК

«Балтика» (Калининград) 

П1 - 1,55

Х - 4,05

П2 - 6,40

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: Кирилл Левников (главный), Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин (оба – ассистенты), Станислав Матвеев (резервный), Артур Фёдоров (VAR), Ян Бобровский (AVAR)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 24110-8
«Балтика» 1428-10

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 24 туров «Краснодар» лидирует с отрывом в одно очко от «Зенита». «Балтика» идет четвертой и сохраняет явные шансы на бронзовые медали.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

Прогноз на матч

Свернуть

В плотнейшей борьбе за титул с «Зенитом» каждое очко – на вес золота для «Краснодара». Но и «Балтика» – явный претендент на бронзу, который доказал, что может доставить проблем любому сопернику в любых обстоятельствах. Впрочем, с последним пунктом сейчас особые сложности – травмы нескольких лидеров и дисквалификация Талалаева. 

Разумеется, «Краснодар» на этом фоне – явный фаворит домашнего матча. Но едва ли хозяевам поля будет просто, тем более что «Балтика» – одна из лучших команд сезона и по игре на выезде. Не ждем высокой результативности и пробуем комбинацию из «Двойного шанса» в пользу «Краснодара» и ТМ (3,5).

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: Петров, Са, Стежко, Ловцов (все – травмы)

«Балтика»: Хиль, Чивич, Йенне (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» – «Балтика»:

Позиция«Краснодар»«Балтика»Позиция
Вратарь1. Агкацев67. БорискоВратарь
Защитник20. Гонсалес25. ФилинЗащитник
Защитник3. Тормена16. АндрадеЗащитник
Защитник4. Коста2. ВаратыновЗащитник
Защитник15. Оласа23. БевеевЗащитник
Полузащитник66. Аугусто26. БеликовЗащитник
Полузащитник53. Черников73. М. ПетровПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян10. И. ПетровПолузащитник
Нападающий88. Кривцов22. ТитковПолузащитник
Нападающий11. Батчи68. РядноПолузащитник
Нападающий9. Кордоба18. ЛасердаНападающий
Главный тренерМурад МусаевАндрей ТалалаевГлавный тренер

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков PARI, шансы краснодарцев на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на выигрыш калининградской команды – 6,40, а на ничью – 4,10.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Краснодар» – «Балтика»?

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» – «Балтика»?

Winline как официальный букмекер РПЛ и федеральный телеканал «Матч ТВ» покажут игру в прямом эфире.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer256 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer256 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer256 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer256 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer256 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё