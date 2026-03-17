Краснодар - ЦСКА, 17 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обновлено:
У проигравшего останется «вторая жизнь»
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут полуфинальные матчи FONBET Кубка России по футболу. В верхней половине сетки, Пути РПЛ, повторно сразятся «Краснодар» и ЦСКА. Удастся ли чемпиону страны отыграть выездные «минус два»? В поиске ответа мониторим линии легальных букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»  

17.03.2026, Вт

20:45 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.77

Х - 4.00

П2 - 4.30

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, ответный матч

Стадион: «Ozon Арена»  (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 14131642-55
ЦСКА 16131455-42

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

FONBET Кубок России 

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» Москва

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

FONBET Кубок России 

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

Календарь и результаты матчей

1/2 финала (Путь РПЛ)

Первые матчи

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2

Ответные матчи 

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

1/2 финала (Путь регионов)

18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо Мх»

19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

Прогноз на матч

Кубковая победа над «Краснодаром» - единственное хорошее, что случилось с ЦСКА после рестарта сезона. Три остальных матча, в зачет Премьер-лиги, армейцы проиграли, породив разговоры о системном кризисе в игре команды. Матч на Кубани - прекрасная возможность эти суждения развеять.

«Краснодар» тоже пока никак не наберет чемпионские обороты. В последнем туре РПЛ чемпион с большим трудом сломил сопротивление сочинского аутсайдера, а до этого потерпел два поражения подряд - по одному в лиге и Кубке.

Естественно, южане преисполнены желания доказать своим болельщикам и сопернику, что московские 1:3 были недоразумением. Но у гостей стимулов проявить себя не меньше, если не больше.

Формула турнира - а проигравший в полуфинале Пути РПЛ получит еще один шанс в Пути регионов - способствует раскрепощению команд и яркому, результативному шоу в Краснодаре. 

Наш прогноз на игру: тотал больше 2.5.  FONBET  дает на этот исход коэффициент 1.72.  

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы)

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:

Позиция«Краснодар»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Агкацев49. ТоропВратарь
Защитник17. Пальцев22. ГаичЗащитник
Защитник5. Жубал90. ЛукинЗащитник
Защитник3. Тормена79. ДаниловЗащитник
Защитник15. Оласа27. МойзесЗащитник
Полузащитник 53. Черников31. КислякПолузащитник
Полузащитник 66. Аугусто6. БариновПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник11. Батчи3. КруговойПолузащитник
Нападающий23. Боселли18. КозловПолузащитник
Нападающий9. Кордоба9. ГондуНападающий
Главный тренерМурад МусаевФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET установили коэффициент 1.77 на победу чемпиона России. Котировки на ничью и успех гостей близки - соответственно, 4.00 и 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Краснодар» - ЦСКА?

Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам поля. 

Кто выйдет в финале Пути РПЛ?

А вот на стадии в целом фаворитом считается ЦСКА. Аналитики полагают, что перевеса в два мяча после первой игры армейцам хватит для квалификации в финал Пути РПЛ. Поставить на этот исход предлагается с коэффициентом 1.25. Выход южан в следующий раунд котируется за 4.05.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - ЦСКА?

Все игры верхней сетки Кубка России в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА?

Билеты номиналом на матч доступны на официальном сайте краснодарского клуба. Fan ID в кубковом турнире не требуется.

