Краснодар - ЦСКА, 17 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

На этой неделе пройдут полуфинальные матчи FONBET Кубка России по футболу. В верхней половине сетки, Пути РПЛ, повторно сразятся «Краснодар» и ЦСКА. Удастся ли чемпиону страны отыграть выездные «минус два»? В поиске ответа мониторим линии легальных букмекеров на игру.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, ответный матч
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|14
|13
|16
|42-55
|ЦСКА
|16
|13
|14
|55-42
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
1/2 финала (Путь РПЛ)
Первые матчи
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
1/2 финала (Путь регионов)
18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо Мх»
19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»
Кубковая победа над «Краснодаром» - единственное хорошее, что случилось с ЦСКА после рестарта сезона. Три остальных матча, в зачет Премьер-лиги, армейцы проиграли, породив разговоры о системном кризисе в игре команды. Матч на Кубани - прекрасная возможность эти суждения развеять.
«Краснодар» тоже пока никак не наберет чемпионские обороты. В последнем туре РПЛ чемпион с большим трудом сломил сопротивление сочинского аутсайдера, а до этого потерпел два поражения подряд - по одному в лиге и Кубке.
Естественно, южане преисполнены желания доказать своим болельщикам и сопернику, что московские 1:3 были недоразумением. Но у гостей стимулов проявить себя не меньше, если не больше.
Формула турнира - а проигравший в полуфинале Пути РПЛ получит еще один шанс в Пути регионов - способствует раскрепощению команд и яркому, результативному шоу в Краснодаре.
Наш прогноз на игру: тотал больше 2.5. FONBET дает на этот исход коэффициент 1.72.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы)
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:
|Позиция
|«Краснодар»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|17. Пальцев
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|53. Черников
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|66. Аугусто
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|3. Круговой
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Боселли
|18. Козлов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|9. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.77 на победу чемпиона России. Котировки на ничью и успех гостей близки - соответственно, 4.00 и 4.30.
Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам поля.
А вот на стадии в целом фаворитом считается ЦСКА. Аналитики полагают, что перевеса в два мяча после первой игры армейцам хватит для квалификации в финал Пути РПЛ. Поставить на этот исход предлагается с коэффициентом 1.25. Выход южан в следующий раунд котируется за 4.05.
Все игры верхней сетки Кубка России в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Билеты номиналом на матч доступны на официальном сайте краснодарского клуба. Fan ID в кубковом турнире не требуется.