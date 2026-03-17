Краснодар - ЦСКА, 17 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Кубковая победа над «Краснодаром» - единственное хорошее, что случилось с ЦСКА после рестарта сезона. Три остальных матча, в зачет Премьер-лиги, армейцы проиграли, породив разговоры о системном кризисе в игре команды. Матч на Кубани - прекрасная возможность эти суждения развеять.

«Краснодар» тоже пока никак не наберет чемпионские обороты. В последнем туре РПЛ чемпион с большим трудом сломил сопротивление сочинского аутсайдера, а до этого потерпел два поражения подряд - по одному в лиге и Кубке.

Естественно, южане преисполнены желания доказать своим болельщикам и сопернику, что московские 1:3 были недоразумением. Но у гостей стимулов проявить себя не меньше, если не больше.

Формула турнира - а проигравший в полуфинале Пути РПЛ получит еще один шанс в Пути регионов - способствует раскрепощению команд и яркому, результативному шоу в Краснодаре.

Наш прогноз на игру: тотал больше 2.5.

