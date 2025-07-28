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27 июля 4:46ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Крылья Советов, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Этот турнир клубу Галицкого еще не покорялся
Валентин Васильев

Во вторник, 29 июля, стартует новый розыгрыш FONBET Кубка России по футболу. Первыми в борьбу вступят команды групп B и D. Чемпион страны,  «Краснодар», в первом туре сыграет дома с «Крыльями Советов». Рассмотрим встречу на Кубани на предмет интересных ставок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»  

29.07.2025, Вт

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.43

Х - 4.90

П2 - 6.70

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 1-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 1011836-31
«Крылья Советов» 8111031-36

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Краснодар»

0:2

«Локомотив»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

27.06.2025«Краснодар»

4:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2025«Крылья Советов»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Календарь игр в группе B

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29.07.2025.   18:30. «Динамо» – «Сочи»
29.07.2025.   20:45. «Краснодар» – «Крылья Советов»
13.08.2025.   18:30. «Сочи» – «Крылья Советов»
13.08.2025.   20:45. «Динамо» – «Краснодар»
27.08.2025.   16:15. «Крылья Советов» – «Динамо»
27.08.2025.   18:30. «Сочи» – «Краснодар»
16.09.2025.   13:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
16.09.2025.   13:00. «Сочи» – «Динамо»
30.09.2025.   13:00. «Крылья Советов» – «Сочи»
30.09.2025.   13:00. «Краснодар» – «Динамо»
21.10.2025.   13:00. «Краснодар» – «Сочи»
21.10.2025.   13:00. «Динамо» – «Крылья Советов»

Прогноз на матч

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«Краснодар» только осваивается в непривычном для себя статусе чемпиона страны. Естественно, что и настраиваются на него соперники теперь еще серьезнее, чем прежде. С резко возросшим давлением южане пока не вполне справляются. Из трех официальных матчей нового сезона «быки» проиграли два, причем всухую - 0:1 ЦСКА в Суперкубке и 0:2 «Локомотиву» в РПЛ. Предугадать исход вторничного противостояния на «Ozon Арене» достаточно сложно про причине размытости задач команды в турнире. В прошлом сезоне Мурад Мусаев пожертвовал кубковым турниром ради чемпионства. Как будет в этом, непонятно. Все-таки этого трофея в клубном музее «Краснодара» пока нет.

«Крылья Советов» в приподнятом настроении едут на Кубань. Четыре очка в двух первых турах РПЛ - отличный результат для команды, которая все еще находится в стадии перестройки. Прекрасно стартовал в Самаре воспитанник «Локомотива» Раков - забил два гола, причем оба на загляденье. Наверняка по степени приоритетности Кубок занимает у волжан только второе место, но показать себя на фоне чемпиона они точно постараются. Обмен голами в Краснодаре выглядит вполне реальным сценарием. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Краснодара» и «Крыльев» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»: нет

«Крылья Советов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»:

Позиция«Краснодар»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь16. Корякин80. КокаревВратарь
Защитник20. Гонсалес4. СолдатенковЗащитник
Защитник5. Жубал24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник2. Стежко5. ОрозЗащитник
Защитник59. Хмарин15. РассказовПолузащитник
Полузащитник6. Ленини2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник 66. Дуглас Аугусто8. ВитюговПолузащитник 
Полузащитник8. Козлов21. ИванисеняПолузащитник
Полузащитник14. Фуртадо7. РаковНападающий
Полузащитник23. Перрен26. МаринНападающий
Нападающий9. Кордоба91. ИгнатенкоНападающий
Главный тренерМурад МусаевМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре виден по котировкам. Победа южан в основное время идет в «Фонбет» с котировкой 1.43. На гостей можно поставить за 6.70, а на ничью - за 4.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на вариант 2:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

«Матч ТВ» покажет игру  в Краснодаре бесплатно в прямом эфире. 

Кто выиграет Кубок России по футболу?

«Краснодар» наряду со «Спартаком» считается вторым-третьим фаворитом турнира. Поставить сейчас на триумф южан в Кубке можно по коэффициенту 6.00. Ниже котировка только на успех «Зенита» - 3.20.

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