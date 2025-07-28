Краснодар - Крылья Советов, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Краснодар» только осваивается в непривычном для себя статусе чемпиона страны. Естественно, что и настраиваются на него соперники теперь еще серьезнее, чем прежде. С резко возросшим давлением южане пока не вполне справляются. Из трех официальных матчей нового сезона «быки» проиграли два, причем всухую - 0:1 ЦСКА в Суперкубке и 0:2 «Локомотиву» в РПЛ. Предугадать исход вторничного противостояния на «Ozon Арене» достаточно сложно про причине размытости задач команды в турнире. В прошлом сезоне Мурад Мусаев пожертвовал кубковым турниром ради чемпионства. Как будет в этом, непонятно. Все-таки этого трофея в клубном музее «Краснодара» пока нет.

«Крылья Советов» в приподнятом настроении едут на Кубань. Четыре очка в двух первых турах РПЛ - отличный результат для команды, которая все еще находится в стадии перестройки. Прекрасно стартовал в Самаре воспитанник «Локомотива» Раков - забил два гола, причем оба на загляденье. Наверняка по степени приоритетности Кубок занимает у волжан только второе место, но показать себя на фоне чемпиона они точно постараются. Обмен голами в Краснодаре выглядит вполне реальным сценарием.