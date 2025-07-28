Краснодар - Крылья Советов, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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Во вторник, 29 июля, стартует новый розыгрыш FONBET Кубка России по футболу. Первыми в борьбу вступят команды групп B и D. Чемпион страны, «Краснодар», в первом туре сыграет дома с «Крыльями Советов». Рассмотрим встречу на Кубани на предмет интересных ставок.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 1-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|10
|11
|8
|36-31
|«Крылья Советов»
|8
|11
|10
|31-36
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Краснодар»
0:2
«Локомотив»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
29.07.2025. 18:30. «Динамо» – «Сочи»
29.07.2025. 20:45. «Краснодар» – «Крылья Советов»
13.08.2025. 18:30. «Сочи» – «Крылья Советов»
13.08.2025. 20:45. «Динамо» – «Краснодар»
27.08.2025. 16:15. «Крылья Советов» – «Динамо»
27.08.2025. 18:30. «Сочи» – «Краснодар»
16.09.2025. 13:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
16.09.2025. 13:00. «Сочи» – «Динамо»
30.09.2025. 13:00. «Крылья Советов» – «Сочи»
30.09.2025. 13:00. «Краснодар» – «Динамо»
21.10.2025. 13:00. «Краснодар» – «Сочи»
21.10.2025. 13:00. «Динамо» – «Крылья Советов»
«Краснодар» только осваивается в непривычном для себя статусе чемпиона страны. Естественно, что и настраиваются на него соперники теперь еще серьезнее, чем прежде. С резко возросшим давлением южане пока не вполне справляются. Из трех официальных матчей нового сезона «быки» проиграли два, причем всухую - 0:1 ЦСКА в Суперкубке и 0:2 «Локомотиву» в РПЛ. Предугадать исход вторничного противостояния на «Ozon Арене» достаточно сложно про причине размытости задач команды в турнире. В прошлом сезоне Мурад Мусаев пожертвовал кубковым турниром ради чемпионства. Как будет в этом, непонятно. Все-таки этого трофея в клубном музее «Краснодара» пока нет.
«Крылья Советов» в приподнятом настроении едут на Кубань. Четыре очка в двух первых турах РПЛ - отличный результат для команды, которая все еще находится в стадии перестройки. Прекрасно стартовал в Самаре воспитанник «Локомотива» Раков - забил два гола, причем оба на загляденье. Наверняка по степени приоритетности Кубок занимает у волжан только второе место, но показать себя на фоне чемпиона они точно постараются. Обмен голами в Краснодаре выглядит вполне реальным сценарием.
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|Приветственный
В прямом эфире встречу «Краснодара» и «Крыльев» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Крылья Советов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|16. Корякин
|80. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|2. Стежко
|5. Ороз
|Защитник
|Защитник
|59. Хмарин
|15. Рассказов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|66. Дуглас Аугусто
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Козлов
|21. Иванисеня
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Фуртадо
|7. Раков
|Нападающий
|Полузащитник
|23. Перрен
|26. Марин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|91. Игнатенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Фаворит в паре виден по котировкам. Победа южан в основное время идет в «Фонбет» с котировкой 1.43. На гостей можно поставить за 6.70, а на ничью - за 4.90.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на вариант 2:0.
«Матч ТВ» покажет игру в Краснодаре бесплатно в прямом эфире.
«Краснодар» наряду со «Спартаком» считается вторым-третьим фаворитом турнира. Поставить сейчас на триумф южан в Кубке можно по коэффициенту 6.00. Ниже котировка только на успех «Зенита» - 3.20.