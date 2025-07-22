Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 июля 14:32ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар — Локомотив, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На Кубани должно быть жарко во всех отношениях
Валентин Васильев

В субботу, 26 июля,  «Краснодар» проведет первый официальный матч перед своими болельщиками в непривычном статусе - действующего чемпиона страны.  В соперниках у «быков» московский «Локомотив». Игра обещает быть крайне упорной и интересной. Выбираем перспективный вариант для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

26.07.2025, Сб

19:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 1.87

Х - 3.50

П2 - 4.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1181442-43
«Локомотив»1481143-42

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

27.06.2025«Краснодар»

4:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.12.2024«Краснодар»

0:0

«Локомотив»

РПЛ

01.09.2024«Локомотив» 

0:3

«Краснодар»

РПЛ

31.03.2024«Локомотив» 

1:1

«Краснодар»

РПЛ

19.08.2023«Краснодар»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

18.03.2023«Локомотив» 

3:2

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Краснодар» с «Локомотивом» возглавляют таблицу. Но прошел только один тур.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо-Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

Свернуть

«Краснодар» проиграл первый матч нового сезона, ЦСКА в Суперкубке, но, тем не менее, уверенно начал защиту чемпионского титула - с разгрома «Пари НН» на нейтральном поле в Казани (3:0). «Локомотив» на старте одержал аналогичную по счету победу над «Сочи», причем все три своих гола уместил в заключительную десятиминутку. А больше в первом туре крупно не побеждал никто. Так что к очной встрече южане с москвичами подходят лидерами.

Атакующий потенциал обеих команд достаточно высок, поэтому тут можно понадеяться на яркое яркое зрелище. А в качестве прогноза из обилия вариантов в линии Winline выберем комбо: 1Х и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» покажет игру лидеров в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: нет

«Локомотив»: Пиняев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Локомотив»:

Позиция«Краснодар»«Локомотив»
Вратарь1. Агкацев1. Митрюшкин
Защитник98. Петров24. Ненахов
Защитник4. Коста85. Морозов
Защитник3. Тормена5. Ньямси
Защитник15. Оласа45. Сильянов
Полузащитник6. Ленини6. Баринов
Полузащитник 53. Черников93. Карпукас
Полузащитник10. Сперцян83. Батраков
Полузащитник11. Батчи19. Руденко
Полузащитник7. Са14. Салтыков
Нападающий9. Кордоба10. Воробьев
Главный тренерМурад МусаевМихаил Галактионов

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании Winline  дают довольно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1.87. На ничью можно поставить за 3.50. Успех «Локомотива» сулит четырехкратный выигрыш тем, кто поверит в гостей.

ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Локомотив»?

Согласно коэффициентам, результативная ничья 1:1 более чем вероятна на Кубани. Этот вариант в линии на точный счет идет с коэффициентом 6.00.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Локомотив»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Локомотив» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ozon Арена» или онлайн - на официальном сайте «быков».  

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

«Краснодар» защитит чемпионский титул?

Вероятность повторного чемпионства клуба Сергея Галицкого аналитики оценивают котировкой 5.00. Такой же коэффициент установлен на триумф «Спартака». На возвращение трофея в Санкт-Петербург сейчас можно поставить с кэфом 2.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer193 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer527 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer527 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё