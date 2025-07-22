Краснодар — Локомотив, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В субботу, 26 июля, «Краснодар» проведет первый официальный матч перед своими болельщиками в непривычном статусе - действующего чемпиона страны. В соперниках у «быков» московский «Локомотив». Игра обещает быть крайне упорной и интересной. Выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|11
|8
|14
|42-43
|«Локомотив»
|14
|8
|11
|43-42
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.12.2024
|«Краснодар»
0:0
«Локомотив»
РПЛ
|01.09.2024
|«Локомотив»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|31.03.2024
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|19.08.2023
|«Краснодар»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|18.03.2023
|«Локомотив»
3:2
«Краснодар»
РПЛ
«Краснодар» с «Локомотивом» возглавляют таблицу. Но прошел только один тур.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо-Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
«Краснодар» проиграл первый матч нового сезона, ЦСКА в Суперкубке, но, тем не менее, уверенно начал защиту чемпионского титула - с разгрома «Пари НН» на нейтральном поле в Казани (3:0). «Локомотив» на старте одержал аналогичную по счету победу над «Сочи», причем все три своих гола уместил в заключительную десятиминутку. А больше в первом туре крупно не побеждал никто. Так что к очной встрече южане с москвичами подходят лидерами.
Атакующий потенциал обеих команд достаточно высок, поэтому тут можно понадеяться на яркое яркое зрелище. А в качестве прогноза из обилия вариантов в линии Winline выберем комбо: 1Х и тотал больше 2.5.
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«Матч ТВ» покажет игру лидеров в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Локомотив»: Пиняев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Локомотив»
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Митрюшкин
|Защитник
|98. Петров
|24. Ненахов
|Защитник
|4. Коста
|85. Морозов
|Защитник
|3. Тормена
|5. Ньямси
|Защитник
|15. Оласа
|45. Сильянов
|Полузащитник
|6. Ленини
|6. Баринов
|Полузащитник
|53. Черников
|93. Карпукас
|Полузащитник
|10. Сперцян
|83. Батраков
|Полузащитник
|11. Батчи
|19. Руденко
|Полузащитник
|7. Са
|14. Салтыков
|Нападающий
|9. Кордоба
|10. Воробьев
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Михаил Галактионов
Аналитики компании Winline дают довольно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1.87. На ничью можно поставить за 3.50. Успех «Локомотива» сулит четырехкратный выигрыш тем, кто поверит в гостей.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Согласно коэффициентам, результативная ничья 1:1 более чем вероятна на Кубани. Этот вариант в линии на точный счет идет с коэффициентом 6.00.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Локомотив» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ozon Арена» или онлайн - на официальном сайте «быков».
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
Вероятность повторного чемпионства клуба Сергея Галицкого аналитики оценивают котировкой 5.00. Такой же коэффициент установлен на триумф «Спартака». На возвращение трофея в Санкт-Петербург сейчас можно поставить с кэфом 2.00.