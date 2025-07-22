Краснодар — Локомотив, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» проиграл первый матч нового сезона, ЦСКА в Суперкубке, но, тем не менее, уверенно начал защиту чемпионского титула - с разгрома «Пари НН» на нейтральном поле в Казани (3:0). «Локомотив» на старте одержал аналогичную по счету победу над «Сочи», причем все три своих гола уместил в заключительную десятиминутку. А больше в первом туре крупно не побеждал никто. Так что к очной встрече южане с москвичами подходят лидерами.

Атакующий потенциал обеих команд достаточно высок, поэтому тут можно понадеяться на яркое яркое зрелище. А в качестве прогноза из обилия вариантов в линии Winline выберем комбо: 1Х и тотал больше 2.5.