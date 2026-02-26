Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 февраля 4:21ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Ростов, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Южное дерби на старте второй части сезона
Валентин Васильев

крашением первого тура Российской Премьер-лиги в 2026 году обещает стать южное дерби. Рассмотрим противостояние «Краснодара» и «Ростова» с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Получить бонус от Winline
 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар» 

28.02.2026, Сб

14:30 МСК

«Ростов» 

П1 - 1.58

Х - 3.95

П2 - 5.40

Турнир: чемпионат России, 19-й тур

Стадион: «Краснодар» (Краснодар)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»2317574-41
«Ростов»5172341-74

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» М

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026«Краснодар»

3:0

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

27.01.2026«Краснодар»

2:1

«Елимай» 

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

11.02.2026«Ростов»

0:0

«Чжэцзян»

Товарищеский матч

07.02.2026«Ростов»

2:0

«Циндао»

Товарищеский матч

04.02.2026«Ростов»

3:0

«Ноа»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

Чемпион страны открывает вторую часть сезона лидеров РПЛ. Ростовчане идут вровень по очкам с «Акроном» и «Динамо».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо-Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды избежали серьезных кадровых потерь в зимнее межсезонье. Оба тренера - тоже на месте. Поэтому ожидать от двух южных клубов весной кардинального изменения собственной стилистики и результатов вряд ли стоит. На контрольные матчи - в частности, аномально результативные для «Ростова» последние результаты (1:3, 2:5) - вряд ли стоит серьезно ориентироваться. В чемпионате степень концентрации и отдачи у футболистов точно будет выше. Два подряд минимальных поражения «Краснодара» - 0:1 от московского «Динамо» и «Зенита» - тоже, по большому счету, ни о чем не говорят. Понятно, что при выводе команды на пик готовности Мурад Мусаев ориентировался на самый конец зимы и начало весны.

Если брать официальные матчи сторон, то из последних 10 игр только половина у них была с обменом голами. У ростовчан семь из этих игр были «низовыми». С некоторых пор «Краснодару» непросто даются первые матчи года. Подозреваем, что чемпион столкнется с трудностями и в эту субботу. 

Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит вполне вероятным исходом. 

Winline оценила вероятность такого сценария котировкой 1.96.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» покажет в прямом эфире общедоступный канал «Матч ТВ».  Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции на сайте официального партнера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

 «Краснодар»: Кокшаров, Стежко, Петров (все - травмы)

«Ростов»: Сако (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ростов»:

Позиция«Краснодар»«Ростов»
Вратарь1. Агкацев1. Ятимов
Защитник20. Гонсалес87. Лангович
Защитник4. Коста4. Мелехин
Защитник3. Тормена78. Чистяков
Защитник15. Оласа40. Вахания
Полузащитник53. Черников8. Миронов
Полузащитник 66. Аугусто10. Щетинин
Полузащитник10. Сперцян18. Кучаев
Полузащитник11. Батчи7. Роналдо
Нападающий7. Са9. Мохеби
Нападающий9. Кордоба99. Сулейманов
Главный тренерМурад МусаевДжонатан Альба

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры Winline установили следующие коэффициенты на субботнее противостояние: 1.58 на победу хозяев, 5.40 - на гостей и 3.95 - на ничью.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Краснодар» - «Ростов»?

Согласно расчетам аналитиков, вероятность успеха хозяев поля составляет 63%, а их соперника - всего 18.5%.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Ростов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в Краснодаре в прямом эфире. Альтернативную трансляцию предложит зарегистрированным пользователям Winline .

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Ростов»? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer308 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer124 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer308 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer308 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer308 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer308 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё