Краснодар - Ростов, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

крашением первого тура Российской Премьер-лиги в 2026 году обещает стать южное дерби. Рассмотрим противостояние «Краснодара» и «Ростова» с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России, 19-й тур
Стадион: «Краснодар» (Краснодар)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|23
|17
|5
|74-41
|«Ростов»
|5
|17
|23
|41-74
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» М
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|«Краснодар»
3:0
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|27.01.2026
|«Краснодар»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|11.02.2026
|«Ростов»
0:0
«Чжэцзян»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Ростов»
2:0
«Циндао»
Товарищеский матч
|04.02.2026
|«Ростов»
3:0
«Ноа»
Товарищеский матч
Чемпион страны открывает вторую часть сезона лидеров РПЛ. Ростовчане идут вровень по очкам с «Акроном» и «Динамо».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо-Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Обе команды избежали серьезных кадровых потерь в зимнее межсезонье. Оба тренера - тоже на месте. Поэтому ожидать от двух южных клубов весной кардинального изменения собственной стилистики и результатов вряд ли стоит. На контрольные матчи - в частности, аномально результативные для «Ростова» последние результаты (1:3, 2:5) - вряд ли стоит серьезно ориентироваться. В чемпионате степень концентрации и отдачи у футболистов точно будет выше. Два подряд минимальных поражения «Краснодара» - 0:1 от московского «Динамо» и «Зенита» - тоже, по большому счету, ни о чем не говорят. Понятно, что при выводе команды на пик готовности Мурад Мусаев ориентировался на самый конец зимы и начало весны.
Если брать официальные матчи сторон, то из последних 10 игр только половина у них была с обменом голами. У ростовчан семь из этих игр были «низовыми». С некоторых пор «Краснодару» непросто даются первые матчи года. Подозреваем, что чемпион столкнется с трудностями и в эту субботу.
Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит вполне вероятным исходом.
Winline оценила вероятность такого сценария котировкой 1.96.
Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» покажет в прямом эфире общедоступный канал «Матч ТВ». Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции на сайте официального партнера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кокшаров, Стежко, Петров (все - травмы)
«Ростов»: Сако (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ростов»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Ростов»
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Ятимов
|Защитник
|20. Гонсалес
|87. Лангович
|Защитник
|4. Коста
|4. Мелехин
|Защитник
|3. Тормена
|78. Чистяков
|Защитник
|15. Оласа
|40. Вахания
|Полузащитник
|53. Черников
|8. Миронов
|Полузащитник
|66. Аугусто
|10. Щетинин
|Полузащитник
|10. Сперцян
|18. Кучаев
|Полузащитник
|11. Батчи
|7. Роналдо
|Нападающий
|7. Са
|9. Мохеби
|Нападающий
|9. Кордоба
|99. Сулейманов
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Джонатан Альба
Трейдеры Winline установили следующие коэффициенты на субботнее противостояние: 1.58 на победу хозяев, 5.40 - на гостей и 3.95 - на ничью.
Согласно расчетам аналитиков, вероятность успеха хозяев поля составляет 63%, а их соперника - всего 18.5%.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в Краснодаре в прямом эфире. Альтернативную трансляцию предложит зарегистрированным пользователям Winline .
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба.