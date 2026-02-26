Краснодар - Ростов, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды избежали серьезных кадровых потерь в зимнее межсезонье. Оба тренера - тоже на месте. Поэтому ожидать от двух южных клубов весной кардинального изменения собственной стилистики и результатов вряд ли стоит. На контрольные матчи - в частности, аномально результативные для «Ростова» последние результаты (1:3, 2:5) - вряд ли стоит серьезно ориентироваться. В чемпионате степень концентрации и отдачи у футболистов точно будет выше. Два подряд минимальных поражения «Краснодара» - 0:1 от московского «Динамо» и «Зенита» - тоже, по большому счету, ни о чем не говорят. Понятно, что при выводе команды на пик готовности Мурад Мусаев ориентировался на самый конец зимы и начало весны.

Если брать официальные матчи сторон, то из последних 10 игр только половина у них была с обменом голами. У ростовчан семь из этих игр были «низовыми». С некоторых пор «Краснодару» непросто даются первые матчи года. Подозреваем, что чемпион столкнется с трудностями и в эту субботу.

Тотал меньше 2.5 в этой паре выглядит вполне вероятным исходом.

Winline оценила вероятность такого сценария котировкой 1.96.