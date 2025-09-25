Барбора Крейчикова — Екатерина Александрова, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Партнерский проект
Россиянка Екатерина Александрова стартует на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине со второго круга. Её соперницей на этой стадии будет именитая чешка Барбора Крейчикова. Чем завершится данный матч?
Дата / Время: 26.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Барбора Крейчикова (29 лет, 34-я ракетка мира)
Екатерина Александрова (30 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча в третьем круге сыграет с сильнейшей из пары Элизе Мертенс (Бельгия, 20) — Маккартни Кесслер (США)
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая — в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» 2021 года и Уимблдон 2024 года. На харде взяла пять титулов. В нынешнем сезоне пропустила Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, на Уимблдоне — в третьем, на US Open и турнире в Сеуле дошла до четвертьфинала. Всего в 2025 году одержала 15 побед при восьми поражениях. На турнире в Пекине уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул на этом покрытии в Линце, дошла финала в Монтеррее и Сеуле, полуфинала в Дохе (оба — хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт) и Хертогенбосе (трава). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне, на US Open — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 41 победу при 20 поражениях. На турнире в Пекине лучший результат показала в 2019-м, когда дошла до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели пять официальных очных встреч. Александрова выиграла оба матча на харде. На грунте она одержала одну победу, Крейчикова — две.
Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на её победу и 2,25 на успех чешки.
Три из пяти очных матчей соперниц продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
Обе спортсменки выступили в Сеуле после US Open. Крейчикова дошла до четвертьфинала, а Александрова остановилась в шаге от титула. Разумеется, на россиянку выпала большая нагрузка, но похоже, что нынешних кондиций ей хватит и на турнир в Пекине.
При этом чешка — очень серьезная соперница. Опытная Крейчикова возвращается на топовый уровень и вновь способна навязывать борьбу, пожалуй, любой представительнице мирового тура. В первом круге она без особых проблем прошла Блинкову, поэтому вряд ли стоит ждать легкий матч для Александровой. Ждем минимум пару десятков геймов в предстоящей встрече.