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23 апреля 14:38ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Оренбург, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Оренбург» передумал вылетать?
Валентин Васильев

Воскресную программу 26-го тура чемпионата России по футболу открывает встреча в Самаре. В гости к «Крыльям Советов» спешит внезапно для всех встрепенувшийся «Оренбург». Битва на арене ЧМ-2018 намечается нешуточная. А что по шансам сторон?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

27.04.2025, Сб

14:00 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.92

Х - 3.65

П2 - 3.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов» 59727-30
«Оренбург» 79530-27

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

13.04.2025«Химки» 

1:3

«Крылья Советов» 

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Рубин» 

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов» 

5:1

«Локомотив» 

РПЛ

15.03.2025«Динамо» Махачкала 

4:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Динамо»

5:1

«Оренбург»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 25-го тура «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице. «Оренбург» оттолкнулся от дна и поднялся на 15-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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«Оренбург» явно поспешили списать со счетов после первой части сезона. Да, еще какой-то месяц назад положение команды в таблице выглядело безнадежным. Три победы в пяти турах вернули клуб в гонку. Команда Слишковича уже ушла с последнего места и всего на три пункта отстает от зоны стыков. Сегодня уже миссия боснийского бородача по спасению российского аутсайдера отнюдь не выглядит безнадежной.

Самарцы тоже в последнее время производят исключительно приятное впечатление. Собрав восемь очков за четыре тура «Крылья Советов» значительно улучшили как настроение своим болельщикам, так и собственное турнирное положение. Команда может чуть выдохнуть и раскрепоститься.

Логика подсказывает, что ничья в этом конкретном случае станет не худшим результатом для обоих клубов. Прогнозировать победу «Оренбурга», наверное, было бы слишком авантюрно - поэтому остановимся на более взвешенном варианте 2Х.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
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🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Бейл (дисквалификация), Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

«Оренбург»: Флорентин, Касимов, Татаев (все - травмы), Марин (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:

Позиция«Крылья Советов»«Оренбург»Позиция
Вратарь30. Песьяков99. СысуевВратарь
Защитник15. Рассказов31. Зотов Защитник
Защитник24. Евгеньев87. ПрохинЗащитник
Защитник4. Солдатенков4. ХотулевЗащитник
Защитник3. Гальдамес81. СидоровЗащитник
Полузащитник22. Костанца14. Михайлов Полузащитник
Полузащитник 6. Бабкин18. КоваленкоПолузащитник 
Полузащитник28. Дмитриев20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник20. Рахманович7. ГюрлюкПолузащитник
Полузащитник26. Зиньковский9. МансильяНападающий
Нападающий13. Сергеев10. СахархизанНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на гостей в Winline почти в два раза превышает котировку на успех хозяев - 3.65 и 1.92 соответственно. В случае ничьей букмекер умножит выигрышную ставку на те же 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.20 - установлен на ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

В системе Winline доступны трансляции всех матчей РПЛ.

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