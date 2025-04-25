Крылья Советов - Оренбург, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Оренбург» явно поспешили списать со счетов после первой части сезона. Да, еще какой-то месяц назад положение команды в таблице выглядело безнадежным. Три победы в пяти турах вернули клуб в гонку. Команда Слишковича уже ушла с последнего места и всего на три пункта отстает от зоны стыков. Сегодня уже миссия боснийского бородача по спасению российского аутсайдера отнюдь не выглядит безнадежной.

Самарцы тоже в последнее время производят исключительно приятное впечатление. Собрав восемь очков за четыре тура «Крылья Советов» значительно улучшили как настроение своим болельщикам, так и собственное турнирное положение. Команда может чуть выдохнуть и раскрепоститься.

Логика подсказывает, что ничья в этом конкретном случае станет не худшим результатом для обоих клубов. Прогнозировать победу «Оренбурга», наверное, было бы слишком авантюрно - поэтому остановимся на более взвешенном варианте 2Х.