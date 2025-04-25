Крылья Советов - Оренбург, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
Воскресную программу 26-го тура чемпионата России по футболу открывает встреча в Самаре. В гости к «Крыльям Советов» спешит внезапно для всех встрепенувшийся «Оренбург». Битва на арене ЧМ-2018 намечается нешуточная. А что по шансам сторон?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|5
|9
|7
|27-30
|«Оренбург»
|7
|9
|5
|30-27
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» Махачкала
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо»
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
После 25-го тура «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице. «Оренбург» оттолкнулся от дна и поднялся на 15-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
«Оренбург» явно поспешили списать со счетов после первой части сезона. Да, еще какой-то месяц назад положение команды в таблице выглядело безнадежным. Три победы в пяти турах вернули клуб в гонку. Команда Слишковича уже ушла с последнего места и всего на три пункта отстает от зоны стыков. Сегодня уже миссия боснийского бородача по спасению российского аутсайдера отнюдь не выглядит безнадежной.
Самарцы тоже в последнее время производят исключительно приятное впечатление. Собрав восемь очков за четыре тура «Крылья Советов» значительно улучшили как настроение своим болельщикам, так и собственное турнирное положение. Команда может чуть выдохнуть и раскрепоститься.
Логика подсказывает, что ничья в этом конкретном случае станет не худшим результатом для обоих клубов. Прогнозировать победу «Оренбурга», наверное, было бы слишком авантюрно - поэтому остановимся на более взвешенном варианте 2Х.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Бейл (дисквалификация), Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
«Оренбург»: Флорентин, Касимов, Татаев (все - травмы), Марин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|15. Рассказов
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|24. Евгеньев
|87. Прохин
|Защитник
|Защитник
|4. Солдатенков
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|18. Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Дмитриев
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рахманович
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Зиньковский
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|13. Сергеев
|10. Сахархизан
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Коэффициент на гостей в Winline почти в два раза превышает котировку на успех хозяев - 3.65 и 1.92 соответственно. В случае ничьей букмекер умножит выигрышную ставку на те же 3.65.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.20 - установлен на ничью 1:1.
В системе Winline доступны трансляции всех матчей РПЛ.
Партнерский проект