Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыКристал Пэлас - Манчестер Сити: прогноз и ставка на 28 августа

Кристал Пэлас - Манчестер Сити: прогноз и ставка на 28 августа

Обновлено:
28 августа в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Кристал Пэлас» примет на стадионе «Селхерст Парк» действующего чемпиона «Манчестер Сити»!
Валентин Васильев

«Кристал Пэлас» подходит к этому матчу с амбициями закрепить свой статус крепкой команды, способной давать бой топ-клубам на своем поле. «Орлы» уступили свой первый официальный матч сезона «Эвертону» со счетом 0:2. Однако та игра была на выезде. В матчах на «Селхерст Парк» команда делает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, что не раз приносило ей очки в играх с грандами английского футбола.

 

BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

«Манчестер Сити» остается безоговорочным фаворитом не только этого матча, но и всего чемпионата. «Горожане» не проигрывают в большинстве своих последних выездных матчей в АПЛ. Несмотря на возможную ротацию состава, атакующий потенциал команды, включая таких исполнителей, как Эрлинг Холанд и Фил Фоден, позволяет ей взламывать любую оборону и контролировать ход игры с первых минут.

Обе команды играют в разный футбол, но турнирная мотивация у гостей заведомо выше. «Кристал Пэлас» постарается использовать фактор домашнего стадиона и навязать вязкую борьбу в центре поля, однако «Манчестер Сити» отличается глубиной состава и наличием игроков более техничных игроков, чтобы сломить сопротивление хозяев. В таких противостояниях класс исполнителей часто становится решающим фактором, особенно когда фаворит настроен на уверенный старт сезона.

«БетБум» дает коэффициент 5.50 на победу хозяев, 4.50 на ничью и 1.55 на победу гостей. Учитывая текущую форму «горожан» и их историческое доминирование в личных встречах, наиболее логичной выглядит ставка на победу «Манчестер Сити» (П2).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer309 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer462 дней 5 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 5 часов
Смотреть всё
loading