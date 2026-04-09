Ведомости
Спорт

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Ахмат, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Черчесов столкнет Самару в зону вылета?
Валентин Васильев

24-й тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 11 апреля, в Самаре. В гости к «Крыльям Советов» едет переродившийся за зиму «Ахмат». Удастся ли волжанам поправить свое турнирное положение? Твердой уверенности в этом нет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

11.04.2026, Сб

14:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.95

Х - 3.40

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 24-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»1272344-63
«Ахмат»2371263-44

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

FONBET Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2 (5:4 по пенальти)

«Локомотив»

FONBET Кубок России

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 23-го тура грозненцы спустились с восьмого на девятое место, тогда как самарцы никуда не сдвинулись с 13-го.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

Свернуть

Посреди недели «Крылья» весело - а как еще охарактеризовать домашние 2:5 от ЦСКА - удалились из Кубка России и теперь могут всецело сосредоточиться на главной задаче сезона. Она у волжан однозначная - выжить в РПЛ. Набрав всего одно очко за три тура, самарцы крайне осложнили себе жизнь на финише сезона. Теперь в любой момент они могут рухнуть со своего 13-го места в «зону вылета». Соответственно, очки хозяевам поля очень нужны.

Со стимулами «Ахмата» все не так однозначно. С одной стороны, после зимней паузы команда Черчесова никому очки не раздаривает, а первое поражение весной потерпела только в прошлом туре от чемпиона - 0:1. С другой, внятных турнирных целей грозненцы не преследуют. 

Мотивация хозяев поля априори выше. Рискнем допустить, что «Крылья» как минимум не проиграют. 

В «Фонбет» поставить на 1Х можно с кэфом 1.58.

Свернуть
Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Крылья Советов»: Чинеду, Раков (оба - травмы)

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов»  - «Ахмат»:

Позиция«Крылья Советов»«Ахмат»Позиция
Вратарь30. Песьяков1. УльяновВратарь
Защитник31. Рекена5. ЦакеЗащитник
Защитник5. Ороз90. НдонгЗащитник
Защитник47. Божин2. АбдулкадыровЗащитник
Защитник3. Гальдамес81. СидоровЗащитник
Полузащитник72. Фернандес82. ХлусевичПолузащитник
Полузащитник 22. Костанца10. ЖемалетдиновПолузащитник 
Полузащитник6. Бабкин7. СадулаевПолузащитник
Полузащитник14. Баньяц20. СамородовПолузащитник
Полузащитник70. Шуманский17. КасинтураПолузащитник
Нападающий91. Игнатенко77. МелкадзеНападающий
И. о. главного тренераСергей БулатовСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев в FONBET совсем немного не дотягивает до тройки (2.95). Предложение на успех грозненцев тоже выглядит щедро (2.40). Ничья котируется выше всех основных исходов - за 3.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Ахмат»?

За четыре последних приезда в Самару чеченский клуб выиграл трижды. Аналитики и в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение гостям.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Ахмат»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Где купить билет на  матч «Крылья Советов» - «Ахмат»?

Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте самарского клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

