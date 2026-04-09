Крылья Советов - Ахмат, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
24-й тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 11 апреля, в Самаре. В гости к «Крыльям Советов» едет переродившийся за зиму «Ахмат». Удастся ли волжанам поправить свое турнирное положение? Твердой уверенности в этом нет.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 24-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|12
|7
|23
|44-63
|«Ахмат»
|23
|7
|12
|63-44
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
FONBET Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2 (5:4 по пенальти)
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
После 23-го тура грозненцы спустились с восьмого на девятое место, тогда как самарцы никуда не сдвинулись с 13-го.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
Посреди недели «Крылья» весело - а как еще охарактеризовать домашние 2:5 от ЦСКА - удалились из Кубка России и теперь могут всецело сосредоточиться на главной задаче сезона. Она у волжан однозначная - выжить в РПЛ. Набрав всего одно очко за три тура, самарцы крайне осложнили себе жизнь на финише сезона. Теперь в любой момент они могут рухнуть со своего 13-го места в «зону вылета». Соответственно, очки хозяевам поля очень нужны.
Со стимулами «Ахмата» все не так однозначно. С одной стороны, после зимней паузы команда Черчесова никому очки не раздаривает, а первое поражение весной потерпела только в прошлом туре от чемпиона - 0:1. С другой, внятных турнирных целей грозненцы не преследуют.
Мотивация хозяев поля априори выше. Рискнем допустить, что «Крылья» как минимум не проиграют.
В «Фонбет» поставить на 1Х можно с кэфом 1.58.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Чинеду, Раков (оба - травмы)
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Ульянов
|Вратарь
|Защитник
|31. Рекена
|5. Цаке
|Защитник
|Защитник
|5. Ороз
|90. Ндонг
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|2. Абдулкадыров
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|72. Фернандес
|82. Хлусевич
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|10. Жемалетдинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|7. Садулаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|20. Самородов
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Шуманский
|17. Касинтура
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Игнатенко
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Сергей Булатов
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в FONBET совсем немного не дотягивает до тройки (2.95). Предложение на успех грозненцев тоже выглядит щедро (2.40). Ничья котируется выше всех основных исходов - за 3.40.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
За четыре последних приезда в Самару чеченский клуб выиграл трижды. Аналитики и в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение гостям.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте самарского клуба.