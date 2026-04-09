Крылья Советов - Ахмат, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Посреди недели «Крылья» весело - а как еще охарактеризовать домашние 2:5 от ЦСКА - удалились из Кубка России и теперь могут всецело сосредоточиться на главной задаче сезона. Она у волжан однозначная - выжить в РПЛ. Набрав всего одно очко за три тура, самарцы крайне осложнили себе жизнь на финише сезона. Теперь в любой момент они могут рухнуть со своего 13-го места в «зону вылета». Соответственно, очки хозяевам поля очень нужны.

Со стимулами «Ахмата» все не так однозначно. С одной стороны, после зимней паузы команда Черчесова никому очки не раздаривает, а первое поражение весной потерпела только в прошлом туре от чемпиона - 0:1. С другой, внятных турнирных целей грозненцы не преследуют.

Мотивация хозяев поля априори выше. Рискнем допустить, что «Крылья» как минимум не проиграют.

