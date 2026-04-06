Крылья Советов - ЦСКА, 7 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обновлено:
Армейцам можно было не уезжать из Самары
Валентин Васильев

На этой неделе определятся финалисты Пути регионов в FONBET Кубке России по футболу. ЦСКА второй раз подряд выступит в Самаре. С «Акроном» армейцы кое-как справились - как насчет «Крыльев Советов»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

07.04.2026, Вт

13:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 4.70

Х - 3.75

П2 - 1.75

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/2 финала

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»263070106-217
ЦСКА703026217-106

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2 (5:4 по пенальти)

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

 РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» Москва

РПЛ

Календарь матчей

1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)

07.04.2026, 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

08.04.2026, 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)

Финал (Путь РПЛ)

08.04.2026, 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар» 

05.05.2026, 18:00. «Краснодар» – «Динамо М» (Москва)

Прогноз на матч

В субботу ЦСКА с огромным трудом выиграл на «Солидарность Арене» у «Акрона». Ключевое решение арбитра матча - отмена гола в ворота Акинфеева в концовке - вызвала бурю негодования как у автора забитого мяча Дзюбы, так и у главного тренера тольяттинцев Тедеева. Так или иначе, армейцы выиграли и поднялись с пятого на четвертое место в таблице РПЛ.

«Крылья Советов» в паузу на игры сборных сменили главного тренера: Магомед Адиев уступил свое место Сергею Булатову. В первом матче после «шоковой терапии» волжане дали бой «Зениту» в Петербурге, уступив с достойным счетом 1:2. 

Нет сомнений, что и на ЦСКА они настроятся самым серьезным образом. Финал Кубка - сильнейшая мотивация для большинства игроков команды безотносительно ситуации в РПЛ. У волжан из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у москвичей - восемь.

У волжан из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у москвичей - восемь.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В прямом эфире игру в Самаре покажет общедоступный канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ТВВидеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Чинеду, Раков (оба - травмы)

ЦСКА: Рейс, Мойзес (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов»  - ЦСКА:

Позиция«Крылья Советов»ЦСКАПозиция
Вратарь30. Песьяков49. ТоропВратарь
Защитник31. Рекена22. ГаичЗащитник
Защитник5. Ороз90. ЛукинЗащитник
Защитник47. Божин79. ДаниловЗащитник
Защитник3. Гальдамес3. КруговойЗащитник
Полузащитник72. Фернандес31. КислякПолузащитник
Полузащитник 22. Костанца6. БариновПолузащитник 
Полузащитник6. Бабкин7. АлвешПолузащитник
Полузащитник14. Баньяц10. ОбляковПолузащитник
Полузащитник70. Шуманский18. КозловНападающий
Нападающий91. Игнатенко9. ГондуНападающий
И. о. главного тренераСергей БулатовФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET рассчитает сыгравшие ставки на победу самарцев по коэффициенту 4.70. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 3.75.  Успех гостей котируется за 1.75.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - ЦСКА?

Армейцы выиграли два последних матча в Самаре (2:0 и 2:1 в 2024 году). Им же отдают предпочтение букмекеры и сейчас. 

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - ЦСКА?

«Фонбет» на правах официального букмекера Кубка предложит пользователям бесплатную ТВ-трансляцию.

С кем сыграет победитель матча «Крылья Советов» - ЦСКА?

В финале Пути регионов победитель игры в Самаре сразится с «Зенитом» или «Спартаком».

Где купить билет на  матч «Крылья Советов» - ЦСКА?

Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте самарского клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё