Крылья Советов - ЦСКА, 7 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

На этой неделе определятся финалисты Пути регионов в FONBET Кубке России по футболу. ЦСКА второй раз подряд выступит в Самаре. С «Акроном» армейцы кое-как справились - как насчет «Крыльев Советов»?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/2 финала
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|26
|30
|70
|106-217
|ЦСКА
|70
|30
|26
|217-106
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2 (5:4 по пенальти)
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» Москва
РПЛ
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07.04.2026, 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
08.04.2026, 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)
Финал (Путь РПЛ)
08.04.2026, 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар»
05.05.2026, 18:00. «Краснодар» – «Динамо М» (Москва)
В субботу ЦСКА с огромным трудом выиграл на «Солидарность Арене» у «Акрона». Ключевое решение арбитра матча - отмена гола в ворота Акинфеева в концовке - вызвала бурю негодования как у автора забитого мяча Дзюбы, так и у главного тренера тольяттинцев Тедеева. Так или иначе, армейцы выиграли и поднялись с пятого на четвертое место в таблице РПЛ.
«Крылья Советов» в паузу на игры сборных сменили главного тренера: Магомед Адиев уступил свое место Сергею Булатову. В первом матче после «шоковой терапии» волжане дали бой «Зениту» в Петербурге, уступив с достойным счетом 1:2.
Нет сомнений, что и на ЦСКА они настроятся самым серьезным образом. Финал Кубка - сильнейшая мотивация для большинства игроков команды безотносительно ситуации в РПЛ. У волжан из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у москвичей - восемь.
В «Фонбет» поставить на тотал больше 2.5 можно с кэфом 1.95.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Самаре покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Чинеду, Раков (оба - травмы)
ЦСКА: Рейс, Мойзес (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - ЦСКА:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|31. Рекена
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|5. Ороз
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|72. Фернандес
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|7. Алвеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Шуманский
|18. Козлов
|Нападающий
|Нападающий
|91. Игнатенко
|9. Гонду
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Сергей Булатов
|Фабио Челестини
|Главный тренер
FONBET рассчитает сыгравшие ставки на победу самарцев по коэффициенту 4.70. Предложение на ничью тоже выглядит привлекательно - 3.75. Успех гостей котируется за 1.75.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Армейцы выиграли два последних матча в Самаре (2:0 и 2:1 в 2024 году). Им же отдают предпочтение букмекеры и сейчас.
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
«Фонбет» на правах официального букмекера Кубка предложит пользователям бесплатную ТВ-трансляцию.
В финале Пути регионов победитель игры в Самаре сразится с «Зенитом» или «Спартаком».
Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте самарского клуба.