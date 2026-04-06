Крылья Советов - ЦСКА, 7 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В субботу ЦСКА с огромным трудом выиграл на «Солидарность Арене» у «Акрона». Ключевое решение арбитра матча - отмена гола в ворота Акинфеева в концовке - вызвала бурю негодования как у автора забитого мяча Дзюбы, так и у главного тренера тольяттинцев Тедеева. Так или иначе, армейцы выиграли и поднялись с пятого на четвертое место в таблице РПЛ.

«Крылья Советов» в паузу на игры сборных сменили главного тренера: Магомед Адиев уступил свое место Сергею Булатову. В первом матче после «шоковой терапии» волжане дали бой «Зениту» в Петербурге, уступив с достойным счетом 1:2.

Нет сомнений, что и на ЦСКА они настроятся самым серьезным образом. Финал Кубка - сильнейшая мотивация для большинства игроков команды безотносительно ситуации в РПЛ. У волжан из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у москвичей - восемь.

