Крылья Советов - Динамо Москва, 5 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В «Динамо» в последнее время не скрывали расчет на национальный Кубок. Теперь, после вылета бело-голубых из второго по значимости турнира страны, им ничего не остается, кроме как попытаться достойно финишировать в чемпионате. Золото им уже объективно не светит, но за медали попроще еще реально побороться.

У волжан вроде бы серьезных турнирных стимулов не осталось. Но мы-то помним, какую задачу обозначал перед клубов губернатор: место в первой восьмерке. Надо полагать, если оно не будет достигнуто, команда может подвергнуться серьезной кадровой перезагрузке. Помимо этого волжан должны подстегивать воспоминания о четырех подряд поражениях от динамовцев, включая три разгромных. Так что на легкие очки гостям рассчитывать не стоит. К середине весны команда Осинькина набрала приличный ход. Рискнем предположить, что самарцы не проиграют.