Крылья Советов - Динамо Москва, 5 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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27-й тур чемпионата России по футболу растянется до понедельника, 5 мая. Последними отношения выяснят футболисты «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Попробуем предугадать развитие событий в Самаре.
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|34
|28
|58
|114-207
|«Динамо»
|58
|28
|34
|207-114
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.10.2024
|«Крылья Советов»
3:6
«Динамо» Москва
Кубок России
|28.08.2024
|«Динамо» Москва
5:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|17.08.2024
|«Динамо» Москва
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.05.2024
|«Динамо» Москва
4:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|29.07.2023
|«Крылья Советов»
3:3
«Динамо» Москва
РПЛ
Перед очной встречей соперников разделяют в таблице 17 очков и четыре позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
В «Динамо» в последнее время не скрывали расчет на национальный Кубок. Теперь, после вылета бело-голубых из второго по значимости турнира страны, им ничего не остается, кроме как попытаться достойно финишировать в чемпионате. Золото им уже объективно не светит, но за медали попроще еще реально побороться.
У волжан вроде бы серьезных турнирных стимулов не осталось. Но мы-то помним, какую задачу обозначал перед клубов губернатор: место в первой восьмерке. Надо полагать, если оно не будет достигнуто, команда может подвергнуться серьезной кадровой перезагрузке. Помимо этого волжан должны подстегивать воспоминания о четырех подряд поражениях от динамовцев, включая три разгромных. Так что на легкие очки гостям рассчитывать не стоит. К середине весны команда Осинькина набрала приличный ход. Рискнем предположить, что самарцы не проиграют.
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В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер».
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Маухуб (все - травмы), Фомин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Динамо»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|15. Рассказов
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|24. Евгеньев
|18. Маричал
|Защитник
|Защитник
|4. Солдатенков
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|4. Касерес
|Защитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|50. Кутицкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Дмитриев
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рахманович
|77. Макаров
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Зиньковский
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Сергеев
|8. Карраскаль
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Марцел Личка
|Главный тренер
Аналитики Winline установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.05 на победу хозяев, 2.13 - на гостей и 3.70 - на ничью.
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Самарцы на протяжении семи матчей не могут одолеть динамовцев. Но, кажется, сейчас подходящий момент, чтобы с этой серией покончить. Команда Лички явно находится не в лучшем игровом и психологическом состоянии.
Бесплатная трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальном ресурсе беттингового партнера РПЛ.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость - 300 рублей.
Без паспорта болельщика на игру РПЛ не попасть.
Партнерский проект