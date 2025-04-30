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30 апреля 5:51ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Динамо Москва, 5 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Волжане припомнят москвичам все последние обиды
Валентин Васильев

27-й тур чемпионата России по футболу растянется до понедельника, 5 мая. Последними отношения выяснят футболисты  «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Попробуем предугадать развитие событий в Самаре.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

05.05.2025, Пн

18:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 3.05

Х - 3.70

П2 - 2.13

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»342858114-207
«Динамо»582834207-114

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Оренбург» 

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

13.04.2025«Химки» 

1:3

«Крылья Советов» 

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Рубин» 

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов» 

5:1

«Локомотив» 

РПЛ

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит» 

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин» 

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.10.2024«Крылья Советов» 

3:6

«Динамо» Москва

Кубок России

28.08.2024«Динамо» Москва

5:1

«Крылья Советов» 

Кубок России

17.08.2024«Динамо» Москва

1:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

18.05.2024«Динамо» Москва

4:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

29.07.2023«Крылья Советов» 

3:3

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей соперников разделяют в таблице 17 очков и четыре позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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В «Динамо» в последнее время не скрывали расчет на национальный Кубок. Теперь, после вылета бело-голубых из второго по значимости турнира страны, им ничего не остается, кроме как попытаться достойно финишировать в чемпионате. Золото им уже объективно не светит, но за медали попроще еще реально побороться. 

У волжан вроде бы серьезных турнирных стимулов не осталось. Но мы-то помним, какую задачу обозначал перед клубов губернатор: место в первой восьмерке. Надо полагать, если оно не будет достигнуто, команда может подвергнуться серьезной кадровой перезагрузке.  Помимо этого волжан должны подстегивать воспоминания о четырех подряд поражениях от динамовцев, включая три разгромных. Так что на легкие очки гостям рассчитывать не стоит. К середине весны команда Осинькина набрала приличный ход. Рискнем предположить, что самарцы не проиграют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Маухуб (все - травмы), Фомин (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Динамо»:

Позиция«Крылья Советов»«Динамо»Позиция
Вратарь30. Песьяков1. ЛуневВратарь
Защитник15. Рассказов2. ДасаЗащитник
Защитник24. Евгеньев18. МаричалЗащитник
Защитник4. Солдатенков3. БальбуэнаЗащитник
Защитник3. Гальдамес4. КасересЗащитник
Полузащитник22. Костанца15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник 6. Бабкин50. КутицкийПолузащитник 
Полузащитник28. Дмитриев10. БителлоПолузащитник
Полузащитник20. Рахманович77. МакаровПолузащитник
Полузащитник26. Зиньковский91. ГладышевПолузащитник
Нападающий13. Сергеев8. КарраскальНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline  установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.05 на победу хозяев, 2.13 - на гостей и 3.70 - на ничью. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Динамо»?

Самарцы на протяжении семи матчей не могут одолеть динамовцев. Но, кажется, сейчас подходящий момент, чтобы с этой серией покончить. Команда Лички явно находится не в лучшем игровом и психологическом состоянии.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Бесплатная трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальном ресурсе беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость - 300 рублей.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Без паспорта болельщика на игру РПЛ не попасть. 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных