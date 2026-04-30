Партнерский проект

Крылья Советов - Локомотив, прогноз на 14 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Самара уже в шаге от стыковой зоны - нужно брать очки!
Валентин Васильев

Набрав всего одно очко в четырех турах, «Крылья Советов» скатились к зоне стыковых матчей и сильно рискуют уже по итогам 27-го тура в ней оказаться. Ближайший соперник - «Локомотив» - набрал мощный ход и просто так очки волжанам не отдаст. Будет бой!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

14.05.2023, Вс

14:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2,35

Х - 3,75

П2 - 2,80

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»23325190-144
«Локомотив»513223144-90

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.05.2023«Краснодар»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

29.04.2023«Крылья Советов»

1:5

«Зенит»

РПЛ

23.04.2023«Пари НН»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

19.04.2023«Краснодар»

2:2, пен. 3:0

«Крылья Советов»

Кубок России

15.04.2023«Крылья Советов»

0:0

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.05.2023«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

30.04.2023«Локомотив»

5:1

«Химки»

РПЛ

23.04.2023ЦСКА

 1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.04.2023«Оренбург»

 1:4

«Локомотив»

РПЛ

09.04.2023«Локомотив»

1:2

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 26 туров турнирная таблица РПЛ выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит26204268-1564
2. ЦСКА26156548-2451
3. Ростов26148444-3450
4. Спартак26147557-3549
5. Ахмат26134941-3443
6. Краснодар26126855-4242
7. Динамо26126844-3542
8. Оренбург261231149-5039
9. Локомотив261051145-4235
10. Сочи261041235-4834
11. Урал26761327-4127
12. Крылья Советов26671326-4225
13. Факел264121033-4524
14. Пари НН26651527-4923
15. Химки26451724-5817
16. Торпедо26341920-4913

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

«Крылья Советов» остро нуждаются в очках и постараются наконец-то оборвать серию неудач. Но сделать это будет очень сложно. Да, «Локомотив» далек от призовых мест, за что нужно сказать «спасибо» бывшему немецкому менеджменту клуба, но после зимней перезагрузки команду не узнать. Весной-2023 железнодорожники набрали столько же очков, сколько «Зенит» с ЦСКА (по 22) и явно настроены сохранить этот темп до конца чемпионата.

Так что игра в Самаре в любом случае будет динамичной и обоюдоострой. Предположим, что забитые мячи будут в обе стороны.

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча  «Крылья Советов» - «Локомотив» читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Писарский (дисквалификация), Якуба, Костанца, Ежов, Коваленко, Иванисеня (все - травмы)

«Локомотив»: Фассон, Магкеев, Конти, Пиняев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»:

Позиция«Крылья Советов»«Локомотив»
Вратарь1. Ломаев 22. Лантратов
Защитник15. Рассказов24. Ненахов
Защитник24. Евгеньев59. Погостнов
Защитник4. Солдатенков20. Кузьмичев
Защитник5. Горшков71. Тикнизян
Полузащитник6. Бабкин6. Баринов
Полузащитник 8. Витюгов93. Карпукас
Полузащитник20. Рахманович11. Миранчук
Полузащитник29. Зуев15. Глушенков
Полузащитник28. Гарре25. Камано
Нападающий7. Цыпченко7. Дзюба
Главный тренерИгорь ОсинькинМихаил Галактионов

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Крыльев Советов»НичьяПобеда «Локомотива»
PARI2,353,752,80
«Бетбум»2,363,592,93
«Бетсити»2,553,602,75
«Лига Ставок»2,383,50 3,00
«Зенит»2,403,802,90

Лучшие букмекеры на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Самый высокий коэффициент на победу «Крыльев Советов» в 27-м туре Премьер-лиги установила «Бетсити».  На гостей выгоднее всего ставить в «Лиге Ставок», а на ничью - в «Зените».

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Коэффициенты выше двойки на победы обеих команд свидетельствуют о плюс-минус равных шансах соперников на успех. Хотя с точки зрения спортивной формы и психологического состояния «Локомотив» выглядит заведомо предпочтительнее.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Самаре. Если ищете бесплатную трансляцию, есть смысл пройтись по сайтам ведущих букмекерских контор. Некоторые из них предоставляют такую услугу зарегистрированным пользователям.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Мы рекомендуем совершать ставки в легальных букмекерских конторах России.  Сделать выбор вам поможет наш рейтинг.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»?

Цены на билеты в Самаре умеренные - от 250 до 2 500 рублей. Но не забудьте, что с этого года для похода на футбол требуется Fan ID. 

UPD: результат

Наша ставка выиграла, матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Крыльев» отличился Цыпченко, у «Локомотива» - Изидор.

