Крылья Советов - Локомотив, прогноз на 14 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Набрав всего одно очко в четырех турах, «Крылья Советов» скатились к зоне стыковых матчей и сильно рискуют уже по итогам 27-го тура в ней оказаться. Ближайший соперник - «Локомотив» - набрал мощный ход и просто так очки волжанам не отдаст. Будет бой!
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|23
|32
|51
|90-144
|«Локомотив»
|51
|32
|23
|144-90
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.05.2023
|«Краснодар»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|29.04.2023
|«Крылья Советов»
1:5
«Зенит»
РПЛ
|23.04.2023
|«Пари НН»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|19.04.2023
|«Краснодар»
2:2, пен. 3:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|15.04.2023
|«Крылья Советов»
0:0
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2023
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|30.04.2023
|«Локомотив»
5:1
«Химки»
РПЛ
|23.04.2023
|ЦСКА
1:1
|«Локомотив»
РПЛ
|16.04.2023
|«Оренбург»
1:4
|«Локомотив»
РПЛ
|09.04.2023
|«Локомотив»
1:2
«Зенит»
РПЛ
После 26 туров турнирная таблица РПЛ выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|2. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|3. Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|4. Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|5. Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|6. Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|7. Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|8. Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|9. Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|10. Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|11. Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|12. Крылья Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|13. Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|14. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|15. Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|16. Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
«Крылья Советов» остро нуждаются в очках и постараются наконец-то оборвать серию неудач. Но сделать это будет очень сложно. Да, «Локомотив» далек от призовых мест, за что нужно сказать «спасибо» бывшему немецкому менеджменту клуба, но после зимней перезагрузки команду не узнать. Весной-2023 железнодорожники набрали столько же очков, сколько «Зенит» с ЦСКА (по 22) и явно настроены сохранить этот темп до конца чемпионата.
Так что игра в Самаре в любом случае будет динамичной и обоюдоострой. Предположим, что забитые мячи будут в обе стороны.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Локомотив» читайте на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Писарский (дисквалификация), Якуба, Костанца, Ежов, Коваленко, Иванисеня (все - травмы)
«Локомотив»: Фассон, Магкеев, Конти, Пиняев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Локомотив»
|Вратарь
|1. Ломаев
|22. Лантратов
|Защитник
|15. Рассказов
|24. Ненахов
|Защитник
|24. Евгеньев
|59. Погостнов
|Защитник
|4. Солдатенков
|20. Кузьмичев
|Защитник
|5. Горшков
|71. Тикнизян
|Полузащитник
|6. Бабкин
|6. Баринов
|Полузащитник
|8. Витюгов
|93. Карпукас
|Полузащитник
|20. Рахманович
|11. Миранчук
|Полузащитник
|29. Зуев
|15. Глушенков
|Полузащитник
|28. Гарре
|25. Камано
|Нападающий
|7. Цыпченко
|7. Дзюба
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Михаил Галактионов
|Победа «Крыльев Советов»
|Ничья
|Победа «Локомотива»
|PARI
|2,35
|3,75
|2,80
|«Бетбум»
|2,36
|3,59
|2,93
|«Бетсити»
|2,55
|3,60
|2,75
|«Лига Ставок»
|2,38
|3,50
|3,00
|«Зенит»
|2,40
|3,80
|2,90
Самый высокий коэффициент на победу «Крыльев Советов» в 27-м туре Премьер-лиги установила «Бетсити». На гостей выгоднее всего ставить в «Лиге Ставок», а на ничью - в «Зените».
Коэффициенты выше двойки на победы обеих команд свидетельствуют о плюс-минус равных шансах соперников на успех. Хотя с точки зрения спортивной формы и психологического состояния «Локомотив» выглядит заведомо предпочтительнее.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Самаре. Если ищете бесплатную трансляцию, есть смысл пройтись по сайтам ведущих букмекерских контор. Некоторые из них предоставляют такую услугу зарегистрированным пользователям.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Цены на билеты в Самаре умеренные - от 250 до 2 500 рублей. Но не забудьте, что с этого года для похода на футбол требуется Fan ID.
Наша ставка выиграла, матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Крыльев» отличился Цыпченко, у «Локомотива» - Изидор.