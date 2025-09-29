Крылья Советов - Сочи, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Сочи» остается на последнем месте сразу в двух таблицах - Премьер-лиги и Кубка России. Понятно, что из двух турниров в приоритете у южан чемпионат. Главная задача на сезон - не вылететь. Но это не значит, что команда несерьезно отнесется к новому выезду в Самару. Во-первых, сейчас любая победа для дважды аутсайдера станет драгоценным глотком воздуха. А во-вторых, вы же помните, где последние пять лет практиковал Игорь Осинькин? Для него каждый приезд на берега Волги теперь особенный.

Можно предположить, что в среду сочинцы постараются расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Первое очко под руководством нового тренера они уже набрали - ждем первого гола. Наш прогноз на матч - обе забьют.