Крылья Советов - Сочи, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Осинькин снова едет в Самару
Валентин Васильев

Совсем недавно «Сочи» гостил в Самаре в чемпионате России. Теперь Игорь Осинькин везет команду в не чужой ему город на кубковую игру. Анализируем шансы сторон на успех, делаем прогноз на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

01.10.2025, Ср

14:30 МСК

«Сочи»

П1 - 2.07

Х - 3.35

П2 - 3.70

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа B, 5-й тур 

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»101024-6
«Сочи»01106-24

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

FONBET Кубок России 

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Динамо» Махачкала

0:0

«Сочи»

РПЛ

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва 

FONBET Кубок России

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

Только победа над самарцами оставит сочинцам шансы на продолжение борьбы в Кубке России. Волжане еще могут побороться за место в топ-2.

КомандыИВНПМО
1. Краснодар430111-59
2. Динамо42117-67
3. Крылья Советов41214-46
4. Сочи40135-122

Прогноз на матч

Свернуть

«Сочи» остается на последнем месте сразу в двух таблицах - Премьер-лиги и Кубка России. Понятно, что из двух турниров в приоритете у южан чемпионат. Главная задача на сезон - не вылететь. Но это не значит, что команда несерьезно отнесется к новому выезду в Самару. Во-первых, сейчас любая победа для дважды аутсайдера станет драгоценным глотком воздуха. А во-вторых, вы же помните, где последние пять лет практиковал Игорь Осинькин? Для него каждый приезд на берега Волги теперь особенный. 

Можно предположить, что в среду сочинцы постараются расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Первое очко под руководством нового тренера они уже набрали - ждем первого гола. Наш прогноз на матч - обе забьют.

