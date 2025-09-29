Крылья Советов - Сочи, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Совсем недавно «Сочи» гостил в Самаре в чемпионате России. Теперь Игорь Осинькин везет команду в не чужой ему город на кубковую игру. Анализируем шансы сторон на успех, делаем прогноз на матч.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа B, 5-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|10
|1
|0
|24-6
|«Сочи»
|0
|1
|10
|6-24
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Сочи»
РПЛ
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
Только победа над самарцами оставит сочинцам шансы на продолжение борьбы в Кубке России. Волжане еще могут побороться за место в топ-2.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|2. Динамо
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|3. Крылья Советов
|4
|1
|2
|1
|4-4
|6
|4. Сочи
|4
|0
|1
|3
|5-12
|2
«Сочи» остается на последнем месте сразу в двух таблицах - Премьер-лиги и Кубка России. Понятно, что из двух турниров в приоритете у южан чемпионат. Главная задача на сезон - не вылететь. Но это не значит, что команда несерьезно отнесется к новому выезду в Самару. Во-первых, сейчас любая победа для дважды аутсайдера станет драгоценным глотком воздуха. А во-вторых, вы же помните, где последние пять лет практиковал Игорь Осинькин? Для него каждый приезд на берега Волги теперь особенный.
Можно предположить, что в среду сочинцы постараются расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Первое очко под руководством нового тренера они уже набрали - ждем первого гола. Наш прогноз на матч - обе забьют.
В прямом эфире по ТВ игру в Самаре покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Раков, Витюгов (оба - травмы)
«Сочи»: Мелешин (травма), Сааведра (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Сочи»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|4. Солдатенков
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|5. Абердин
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|15. Рассказов
|25. Аттийят-аллах
|Защитник
|Защитник
|2. Печенин
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сутормин
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Хубулов
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рахманович
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Шитов
|98. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
FONBET дает приличные коэффициенты на самые популярные исходы: 2.07 на победу хозяев и в полтора раза выше - на гостей (3.70). При ничьей в основное время букмекер рассчитает соответствующую ставку по коэффициенту 3.35.
Южане ни разу не побеждали в этой паре. Скептически оценивают их шансы аналитики и теперь.
Бесплатную трансляцию предложит своим клиентам беттинговый партнер РФС.
Билеты на игру поступили в продажу на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.