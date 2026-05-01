Крылья Советов - Зенит, прогноз на 29 апреля: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Зенит»?

Котировки букмекеров красноречивы: «Зенит» - явный и безоговорочный фаворит. Даже на ничью коэффициенты выше четверки. Хотя еще в нынешнем розыгрыше Кубка России волжане уверенно одолели питерцев на своем поле - 2:0. Но для тренера Осинькина эта победа остается единственной над «Зенитом».

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Федеральный канал «Матч ТВ» пока не обнародовал программную сетку до конца недели, но наверняка покажет игру в Самаре в прямом эфире.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Мы рекомендуем делать ставки в легальных букмекерских конторах России. Сделать выбор вам поможет наш рейтинг.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Стоимость билетов на игру в Самаре колеблется от 250 (угловой сектор С) до 2 500 рублей (центральная трибуна).

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование пока не распространяется.