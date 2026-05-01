Крылья Советов - Зенит, прогноз на 29 апреля: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

У действующего чемпиона России и лидера текущего сезона в РПЛ осталось три выезда до финиша чемпионата. Ближайший в Самару, кажется самым опасным с точки зрения риска потери очков. Рассмотрим матч «Крылья Советов» - «Зенит» сквозь призму цифр - статистики и котировок букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|29
|20
|53
|111-159
|«Зенит»
|53
|20
|29
|159-117
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2023
|«Пари НН»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|19.04.2023
|«Краснодар»
2:2, пен. 3:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|15.04.2023
|«Крылья Советов»
0:0
«Химки»
РПЛ
|09.04.2023
|«Сочи»
1:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.04.2023
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
Кубок России
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2023
|«Зенит»
3:1
«Динамо»
РПЛ
|16.04.2023
|«Ростов»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|09.04.2023
|«Локомотив»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|01.04.2023
|«Зенит»
2:0
«Урал»
РПЛ
|19.03.2023
|ЦСКА
1:0
«Зенит»
РПЛ
После 24 туров турнирная таблица РПЛ выглядит так:
|Клуб
И
В
Н
П
Мячи
Очки
|1. Зенит
|24
|18
|4
|2
60-12
|58
|2. Ростов
|24
|14
|7
|3
43-31
|49
|3. Спартак
|24
|14
|6
|4
54-31
|48
|4. ЦСКА
|24
|13
|6
|5
43-22
|45
|5. Ахмат
|24
|12
|4
|8
35-30
|40
|6. Динамо
|24
|11
|6
|7
43-33
|39
|7. Краснодар
|24
|11
|5
|8
52-40
|38
|8. Оренбург
|24
|11
|3
|10
47-48
|36
|9. Сочи
|24
|9
|4
|11
32-44
|31
|10. Локомотив
|24
|8
|5
|11
37-41
|29
|11. Урал
|24
|7
|4
|13
26-40
|25
|12. Крылья Советов
|24
|6
|7
|11
24-35
|25
|13. Пари НН
|24
|6
|4
|14
27-48
|22
|14. Факел
|24
|2
|12
|10
29-45
|18
|15. Химки
|24
|4
|5
|15
23-52
|17
|16. Торпедо
|24
|3
|4
|17
18-41
|13
Зимняя потеря сразу двух ключевых игроков группы атаки - Пиняева и Глушенкова - нанесла серьезный удар по игровой структуре самарской команды. Никак не настроит прицел в чемпионате новый бомбардир клуба - экс-Сычевой - Писарский. Тем не менее «Крылья Советов» остаются одной из самых играющих команд чемпионата. В этом плане они похожи с «Зенитом», несмотря на финансовую и очковую пропасть между клубами. Наверняка нас ждет бойкая и обоюдоострая игра, в которой логичной представляется ставка на «обе забьют».
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Зенит» можно найти на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Якуба (травма)
«Зенит»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Зенит»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Зенит»
|Вратарь
|1. Ломаев
|41. Кержаков
|Защитник
|15. Рассказов
|15. Караваев
|Защитник
|24. Евгеньев
|2. Чистяков
|Защитник
|4. Солдатенков
|77. Ренан
|Защитник
|5. Горшков
|3. Сантос
|Полузащитник
|22. Костанца
|5. Барриос
|Полузащитник
|14. Коваленко
|8. Вендел
|Полузащитник
|20. Рахманович
|14. Кузяев
|Полузащитник
|7. Цыпченко
|11. Клаудиньо
|Полузащитник
|28. Гарре
|10. Малком
|Нападающий
|9. Писарский
|33. Сергеев
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Сергей Семак
|Победа «Крыльев Советов»
|Ничья
|Победа «Зенита»
|PARI
|6,00
|4,30
|1,53
|«Бетбум»
|6,15
|4,18
|1,57
|«Бетсити»
|6,30
|4,30
|1,55
|«Лига Ставок»
|5,80
|4,30
|1,57
|«Зенит»
|6,40
|4,30
|1,57
Как это ни забавно, но самый высокий коэффициент на победу «Крыльев Советов» в 25-м туре Премьер-лиги установила контора под названием «Зенит». На победу фаворита в Самаре предложения легальных букмекеров практически одинаковые. С ничьей аналогичная ситуация.
Котировки букмекеров красноречивы: «Зенит» - явный и безоговорочный фаворит. Даже на ничью коэффициенты выше четверки. Хотя еще в нынешнем розыгрыше Кубка России волжане уверенно одолели питерцев на своем поле - 2:0. Но для тренера Осинькина эта победа остается единственной над «Зенитом».
Федеральный канал «Матч ТВ» пока не обнародовал программную сетку до конца недели, но наверняка покажет игру в Самаре в прямом эфире.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Стоимость билетов на игру в Самаре колеблется от 250 (угловой сектор С) до 2 500 рублей (центральная трибуна).
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование пока не распространяется.
Наша ставка выиграла. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:1 благодаря покеру Малкома (один гол - с пенальти) и мячу Клаудиньо. У самарцев отличился Сергей Бабкин, а Гленн Бейл получил красную карточку в конце первого тайма.