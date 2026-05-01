Рейтинг букмекеров



Крылья Советов - Зенит, прогноз на 29 апреля: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Обновлено:
Опасный выезд для чемпиона и лидера сезона
Валентин Васильев

У действующего чемпиона России и лидера текущего сезона в РПЛ осталось три выезда до финиша чемпионата. Ближайший  в Самару, кажется самым опасным с точки зрения риска потери очков. Рассмотрим матч «Крылья Советов» -  «Зенит» сквозь призму цифр - статистики и котировок букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

29.04.2023, Сб

19:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 6,00

Х - 4,30

П2 - 1,53

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»292053111-159
«Зенит»532029159-117

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2023«Пари НН»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

19.04.2023«Краснодар»

2:2, пен. 3:0

«Крылья Советов»

Кубок России

15.04.2023«Крылья Советов»

0:0

«Химки»

РПЛ

09.04.2023«Сочи»

1:2

«Крылья Советов»

РПЛ

05.04.2023ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

Кубок России

 

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2023«Зенит»

3:1

«Динамо»

РПЛ

16.04.2023«Ростов»

0:0

«Зенит»

РПЛ

09.04.2023«Локомотив»

1:2

«Зенит»

РПЛ

01.04.2023«Зенит»

2:0

«Урал»

РПЛ

19.03.2023ЦСКА

1:0

«Зенит»

РПЛ

 

Место в турнирной таблице

После 24 туров турнирная таблица РПЛ выглядит так:

 

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1. Зенит241842

60-12

58
2. Ростов241473

43-31

49
3. Спартак241464

54-31

48
4. ЦСКА241365

43-22

45
5. Ахмат241248

35-30

40
6. Динамо241167

43-33

39
7. Краснодар241158

52-40

38
8. Оренбург2411310

47-48

36
9. Сочи249411

32-44

31
10. Локомотив248511

37-41

29
11. Урал247413

26-40

25
12. Крылья Советов246711

24-35

25
13. Пари НН246414

27-48

22
14. Факел2421210

29-45

18
15. Химки244515

23-52

17
16. Торпедо243417

18-41

13

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

Зимняя потеря сразу двух ключевых игроков группы атаки - Пиняева и Глушенкова - нанесла серьезный удар по игровой структуре самарской команды. Никак не настроит прицел в чемпионате новый бомбардир клуба - экс-Сычевой - Писарский. Тем не менее «Крылья Советов» остаются одной из самых играющих команд чемпионата. В этом плане они похожи с «Зенитом», несмотря на финансовую и очковую пропасть между клубами. Наверняка нас ждет бойкая и обоюдоострая игра, в которой логичной представляется ставка на «обе забьют».

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ»  и ресурсах БК Winline.  Текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Зенит» можно найти на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Якуба (травма)

«Зенит»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Зенит»:

Позиция«Крылья Советов»«Зенит»
Вратарь1. Ломаев 41. Кержаков
Защитник15. Рассказов15. Караваев
Защитник24. Евгеньев2. Чистяков 
Защитник4. Солдатенков77. Ренан
Защитник5. Горшков3. Сантос
Полузащитник22. Костанца5. Барриос
Полузащитник 14. Коваленко8. Вендел
Полузащитник20. Рахманович14. Кузяев
Полузащитник7. Цыпченко11. Клаудиньо
Полузащитник28. Гарре10. Малком
Нападающий9. Писарский33. Сергеев
Главный тренерИгорь ОсинькинСергей Семак

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Крыльев Советов»НичьяПобеда «Зенита»
PARI6,004,301,53
«Бетбум»6,154,181,57
«Бетсити»6,304,301,55
«Лига Ставок»5,804,30 1,57
«Зенит»6,404,301,57

Лучшие букмекеры на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

Как это ни забавно, но самый высокий коэффициент на победу «Крыльев Советов» в 25-м туре Премьер-лиги установила контора под названием «Зенит». На победу фаворита в Самаре предложения легальных букмекеров практически одинаковые. С ничьей аналогичная ситуация.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Зенит»?

Котировки букмекеров красноречивы: «Зенит» - явный и безоговорочный фаворит. Даже на ничью коэффициенты выше четверки. Хотя еще в нынешнем розыгрыше Кубка России волжане уверенно одолели питерцев на своем поле - 2:0. Но для тренера Осинькина эта победа остается единственной над «Зенитом».

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Федеральный канал «Матч ТВ» пока не обнародовал программную сетку до конца недели, но наверняка покажет  игру в Самаре в прямом эфире. 

Где лучшие коэффициенты на матч?

Мы рекомендуем делать ставки в легальных букмекерских конторах России.  Сделать выбор вам поможет наш рейтинг.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Зенит»?

Стоимость билетов на игру в Самаре колеблется от 250 (угловой сектор С) до 2 500 рублей (центральная трибуна). 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование пока не распространяется.

UPD: результат

Наша ставка выиграла. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:1 благодаря покеру Малкома (один гол - с пенальти) и мячу Клаудиньо. У самарцев отличился Сергей Бабкин, а Гленн Бейл получил красную карточку в конце первого тайма.

