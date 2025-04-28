Локомотив — Салават Юлаев, прогноз на 29 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

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Во вторник, 29 апреля, продолжится полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Сумеет ли команда из Башкортостана одержать вторую победу и уйти в отрыв?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
Счет в серии: 0-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|49
|4
|32
|235-186
|«Салават Юлаев»
|32
|4
|49
|186-235
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Локомотив»
1:3
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|23.04.2025
|«Локомотив»
3:2 ОТ
«Авангард»
Кубок Гагарина
|21.04.2025
|«Авангард»
3:0
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|19.04.2025
|«Локомотив»
2:3
«Авангард»
Кубок Гагарина
|17.04.2025
|«Авангард»
1:2 ОТ
«Локомотив»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Локомотив»
1:3
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|23.04.2025
|«Салават Юлаев»
3:2
«Спартак»
Кубок Гагарина
|21.04.2025
|«Спартак»
1:2 ОТ
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|19.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:3 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|17.04.2025
|«Спартак»
6:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
1/2 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 0-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 0-0
«Салават» начал серию с гостевой победы, но в целом в плей-офф команда остается домашней. На выезде у уфимцев регулярно возникают проблемы, и с трудом верится в то, что на чужом льду они заберут два матча подряд — тем более у «Локомотива».
Ярославцы, конечно, особо не впечатлили в прошлой встрече, но в схожем ключе начиналась и серия с «Авангардом». Которая, к слову, забрала немало сил и эмоций у победителей регулярного чемпионата. Можно было ожидать, что в противостояние с «Салаватом» «Локомотив» зайдет проблематично.
Однако во втором матче, полагаем, ярославцы уже больше будут похожи на свою лучшую версию. И это повод заиграть как минимум нулевую фору через них.
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|Вещатель
|Тип трансляции
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|Бесплатно
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|Платная подписка
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
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|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2,10, ничья идет за 3,70, выигрыш «Салавата» — за 3,50.
Партнерский проект