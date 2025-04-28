Локомотив — Салават Юлаев, прогноз на 29 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Салават» начал серию с гостевой победы, но в целом в плей-офф команда остается домашней. На выезде у уфимцев регулярно возникают проблемы, и с трудом верится в то, что на чужом льду они заберут два матча подряд — тем более у «Локомотива».

Ярославцы, конечно, особо не впечатлили в прошлой встрече, но в схожем ключе начиналась и серия с «Авангардом». Которая, к слову, забрала немало сил и эмоций у победителей регулярного чемпионата. Можно было ожидать, что в противостояние с «Салаватом» «Локомотив» зайдет проблематично.

Однако во втором матче, полагаем, ярославцы уже больше будут похожи на свою лучшую версию. И это повод заиграть как минимум нулевую фору через них.