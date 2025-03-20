Вероника Кудерметова — Мирра Андреева, 21 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Про Андрееву, кажется, всё понятно? Россиянка выглядит сильнейшей теннисисткой мира на данный момент и обыгрывает всех подряд, в том числе лидеров рейтинга. Два подряд титула на турнирах WTA 1000 говорят сами за себя. Как и лидерство в женском туре по числу побед в 2025 году.

Разумеется, за этим кроется огромная нагрузка — как физическая, так и психологическая. Серия Андреевой прервется, но всё же вряд ли на старте турнира в Майами. Кудерметова не выглядит той соперницей, которая способна остановить юную россиянку, даже если та допустит некоторый спад. Цепляться более опытная спортсменка может, неслучайно в первом круге она ни разу не отдала свою подачу, но в итоге Андреева, полагаем, всё же заберет победу в двух сетах.