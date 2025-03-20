Вероника Кудерметова — Мирра Андреева, 21 марта: прогноз на матч турнира в Майами

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Мирра Андреева после двух побед на турнирах WTA 1000 начнет выступление на хардовых соревнованиях аналогичной категории в Майами. Первой соперницей россиянки станет её соотечественница Вероника Кудерметова. Юная фаворитка оправдает свой статус?
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Дата / Время: 21.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Вероника Кудерметова (27 лет, 52-я ракетка мира)
Мирра Андреева (17 лет, 6-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Аманда Анисимова (США, 17) — Маяр Шериф (Египет)
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и вторая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при восьми поражениях. В Майами лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором раунде.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 19 побед при трех поражениях. На турнире в Майами ранее не выступала.
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Соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,21 на её победу и 4,50 на успех Кудерметовой.
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Букмекерская компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,97 на ТМ (19,5).
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Про Андрееву, кажется, всё понятно? Россиянка выглядит сильнейшей теннисисткой мира на данный момент и обыгрывает всех подряд, в том числе лидеров рейтинга. Два подряд титула на турнирах WTA 1000 говорят сами за себя. Как и лидерство в женском туре по числу побед в 2025 году.
Разумеется, за этим кроется огромная нагрузка — как физическая, так и психологическая. Серия Андреевой прервется, но всё же вряд ли на старте турнира в Майами. Кудерметова не выглядит той соперницей, которая способна остановить юную россиянку, даже если та допустит некоторый спад. Цепляться более опытная спортсменка может, неслучайно в первом круге она ни разу не отдала свою подачу, но в итоге Андреева, полагаем, всё же заберет победу в двух сетах.
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