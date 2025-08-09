Вероника Кудерметова — Белинда Бенчич, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Кудерметова сейчас в хорошей форме. Соперниц, которые на бумаге уступают ей по уровню, она проходит довольно уверенно. Последний матч с Ламенс, завершившийся разгромом, — явный тому пример. С топовыми оппонентками россиянка на данном этапе сезона может как минимум достойно конкурировать. Так, на прошлом турнире в Монреале она навязала серьезную борьбу Гауфф, пусть американка и далека от идеальных кондиций.

Полагаем, не будет просто и Бенчич. На Уимблдоне швейцарка зажгла, но после этого, похоже, наступил спад. В последних матчах олимпийская чемпионка уверенной не выглядела, и Кудерметова способна ей доставить немало проблем. Между спортсменками не раз были напряженные и продолжительные матчи — пробуем заиграть тотал и в этот раз.