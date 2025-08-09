Ведомости
Вероника Кудерметова — Белинда Бенчич, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Россиянка против олимпийской чемпионки
Александр Бокулёв

Россиянка Вероника Кудерметова во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Анализируем коэффициенты на это противостояния и выбираем вариант для ставки.

Дата / Время: 10.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Вероника Кудерметова (28 лет, 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:1, 6:3

Белинда Бенчич (28 лет, 19-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: —

Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Клара Таусон (Дания, 16) — Айла Томлянович (Австралия)

Вероника Кудерметова

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и действующая четвертая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте (хард) и Хертогенбосе (трава), на Australian Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 11 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2020-м и 2022-м, когда доходила до третьего круга. В прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

Белинда Бенчич

Свернуть

Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница восьми турниров WTA, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла титул в Абу-Даби, в Индиан-Уэллсе дошла до четвертьфинала. На Australian Open вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне пробилась в полуфинал, «Ролан Гаррос» пропустила из-за травмы. Всего в 2025 году одержала 27 побед при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступала.

Личные встречи

Спортсменки провели десять официальных очных матчей. На траве они одержали по две победы. На харде Бенчич выиграла четыре раза, Кудерметова — дважды.

Ставки на исход

Букмекеры считают швейцарку фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Девять из десяти очных матчей спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КудерметовойПобеда БенчичТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,501,531,831,98

Прогноз и ставка

Кудерметова сейчас в хорошей форме. Соперниц, которые на бумаге уступают ей по уровню, она проходит довольно уверенно. Последний матч с Ламенс, завершившийся разгромом, — явный тому пример. С топовыми оппонентками россиянка на данном этапе сезона может как минимум достойно конкурировать. Так, на прошлом турнире в Монреале она навязала серьезную борьбу Гауфф, пусть американка и далека от идеальных кондиций.

Полагаем, не будет просто и Бенчич. На Уимблдоне швейцарка зажгла, но после этого, похоже, наступил спад. В последних матчах олимпийская чемпионка уверенной не выглядела, и Кудерметова способна ей доставить немало проблем. Между спортсменками не раз были напряженные и продолжительные матчи — пробуем заиграть тотал и в этот раз.

