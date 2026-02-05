Рамазан Курамагомедов – Шамиль Мусаев, 7 февраля: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Интригующий поединок, так как оба спортсмена добились серьезных успехов, но возвращаются после долгого простоя. Оба действуют универсально, хотя Мусаев предпочитает работать в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. У него вариативная ударная техника, качественное чувство дистанции и хорошая защита от тейкдаунов. Курамагомедов же предпочтительнее действует в партере – вряд ли он будет делать акцент на работе в стойке.

В любом случае, полагаем, россиянам понадобится время, чтобы приспособиться друг к другу и поймать соревновательный тонус. Чрезмерного риска в столь статусном поединке не ждем. С учетом упомянутых козырей мы вправе ждать довольно конкурентный бой, который дойдет минимум до третьего раунда.