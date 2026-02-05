Рамазан Курамагомедов – Шамиль Мусаев, 7 февраля: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира PFL станет титульный поединок между россиянами Рамазаном Курамагомедовым и Шамилем Мусаевым. Кто покинет арену с чемпионским поясом полусреднего дивизиона (до 77,1 кг)?
Курамагомедов
Мусаев
Россия
Страна
Россия
29
Возраст
32
13
Бои
19
13 (2 / 6 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (12 / 2 / 4)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
0
Ничьи
1
183
Рост (см)
178
185
Размах рук (см)
180,5
109
Размах ног (см)
101,5
В профессиональных MMA выступает с 2014 г. Бился в ACB (ныне – ACA), PFL, после чего выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC не перешел. В дальнейшем дрался еще в нескольких промоушенах, в том числе в Bellator. В последнем поединке в июне 2024 г. победил Джейсона Джексона и забрал чемпионский пояс Bellator в полусреднем весе.
В шестилетнем возрасте начал заниматься ушу Саньда, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. Бился в российских промоушенах, но в 2019-м перешел в польскую лигу KSW. Должен был драться там за титул, однако получил травму. В апреле 2024 г. дебютировал в PFL, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в ноябре 2024-го нокаутировал Магомеда Умалатова в третьем раунде и стал чемпионом Гран-при в полусреднем дивизионе. Занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов PFL вне зависимости от весовой категории.
Интригующий поединок, так как оба спортсмена добились серьезных успехов, но возвращаются после долгого простоя. Оба действуют универсально, хотя Мусаев предпочитает работать в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. У него вариативная ударная техника, качественное чувство дистанции и хорошая защита от тейкдаунов. Курамагомедов же предпочтительнее действует в партере – вряд ли он будет делать акцент на работе в стойке.
В любом случае, полагаем, россиянам понадобится время, чтобы приспособиться друг к другу и поймать соревновательный тонус. Чрезмерного риска в столь статусном поединке не ждем. С учетом упомянутых козырей мы вправе ждать довольно конкурентный бой, который дойдет минимум до третьего раунда.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Курамагомедов – Мусаев стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард