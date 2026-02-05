Ведомости
Рамазан Курамагомедов – Шамиль Мусаев, 7 февраля: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Битва двух россиян за чемпионский пояс
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Соглавным событием ближайшего турнира PFL станет титульный поединок между россиянами Рамазаном Курамагомедовым и Шамилем Мусаевым. Кто покинет арену с чемпионским поясом полусреднего дивизиона (до 77,1 кг)?

Статистика

Свернуть

Курамагомедов

 

Мусаев

Россия

Страна

Россия

29

Возраст

32

13

Бои

19

13 (2 / 6 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (12 / 2 / 4)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

0

Ничьи

1

183

Рост (см)

178

185

Размах рук (см)

180,5

109

Размах ног (см)

101,5

Рамазан Курамагомедов

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2014 г. Бился в ACB (ныне – ACA), PFL, после чего выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC не перешел. В дальнейшем дрался еще в нескольких промоушенах, в том числе в Bellator. В последнем поединке в июне 2024 г. победил Джейсона Джексона и забрал чемпионский пояс Bellator в полусреднем весе.

Шамиль Мусаев

Свернуть

В шестилетнем возрасте начал заниматься ушу Саньда, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. Бился в российских промоушенах, но в 2019-м перешел в польскую лигу KSW. Должен был драться там за титул, однако получил травму. В апреле 2024 г. дебютировал в PFL, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в ноябре 2024-го нокаутировал Магомеда Умалатова в третьем раунде и стал чемпионом Гран-при в полусреднем дивизионе. Занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов PFL вне зависимости от весовой категории.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КурамагомедоваПобеда МусаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET3,651,282,351,53

Прогноз на бой

Свернуть

Интригующий поединок, так как оба спортсмена добились серьезных успехов, но возвращаются после долгого простоя. Оба действуют универсально, хотя Мусаев предпочитает работать в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. У него вариативная ударная техника, качественное чувство дистанции и хорошая защита от тейкдаунов. Курамагомедов же предпочтительнее действует в партере – вряд ли он будет делать акцент на работе в стойке.

В любом случае, полагаем, россиянам понадобится время, чтобы приспособиться друг к другу и поймать соревновательный тонус. Чрезмерного риска в столь статусном поединке не ждем. С учетом упомянутых козырей мы вправе ждать довольно конкурентный бой, который дойдет минимум до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Курамагомедов – Мусаев

Свернуть

Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Курамагомедов – Мусаев стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Амру Магомедов (Россия) Колтон Ингланд (США). Легкий вес;
  • Тейлор Лапилус (Франция) Касум Касумов (Россия). Легчайший вес;
  • Ренат Хавалов (Россия) Эдгарс Шкриверс (Латвия). Легчайший вес;
  • Амин Аюб (Франция) Маккашарип Зайнуков (Россия). Легкий вес;
  • Антония Силванейде (Бразилия) Денизе Килхольц (Нидерланды). Женский наилегчайший вес;
  • Люк Трейнер (Англия) Роб Уилкинсон (Австралия). Полутяжелый вес;
  • Хабиб Набиев (Россия) Ахмед Сами (Египет). Полутяжелый вес;
  • Хейдер Хан (Англия) Джони Грегори (Бразилия). Средний вес.

