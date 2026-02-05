Усман Нурмагомедов – Альфи Дэвис, 7 февраля: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Турнир в Дубае сделан под команду Хабиба Нурмагомедова, в том числе Усмана. Действующий чемпион в легком весе – одна из главных звезд PFL прямо сейчас. На этом фоне Дэвис – боец даже не второго медийного эшелона. И проблема в том, что по навыкам британец на бумаге тоже кратно уступает россиянину.

Единственный плюс для претендента – терять ему толком нечего. В Дэвиса массово не верят ни букмекеры, ни эксперты, ни болельщики. Про борьбу говорить не приходится – Нурмагомедов сильнее и техничнее. В стойке англичанин мог бы рассчитывать на классический лаки-панч, но его ударную мощь нельзя назвать выдающейся. Да и россиянин на верхнем этаже базово лучше.

Резюмируя, ждем, что Дэвис оставит все силы в клетке и сумеет избежать быстрого поражения. Но уже после экватора боя мы вправе ждать финиша от Нурмагомедова. Если же бой продлится все пять раундов, россиянин наверняка разгромно победит по очкам. Так что заиграем комбинацию П1 + ТБ (2,5), когда линия букмекеров расширится.