Усман Нурмагомедов – Альфи Дэвис, 7 февраля: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Крупный турнир PFL, который пройдет 7 февраля 2026 г., возглавит титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и Альфи Дэвисом. Сумеет ли россиянин одолеть англичанина и защитить пояс в легком весе (до 70,3 кг)?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Нурмагомедов
Дэвис
Россия
Страна
Англия
27
Возраст
33
21
Бои
26
20 (8 / 6 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (6 / 3 / 11)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 1 / 4)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
180
Рост (см)
180
183
Размах рук (см)
178
107
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Кизилюрта, по национальности – аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 г. и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе, который в дальнейшем защитил один раз.
В октябре 2023-го победил Брента Примуса, однако затем бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова. Россиянин доказал случайное попадание запрещенного вещества в организм и получил дисквалификацию на шесть месяцев. Вернувшись, выиграл все три боя. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей победил Пола Хьюза в реванше. Возглавляет рейтинг лучших бойцов PFL вне зависимости от весовой категории.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2014 г. Был чемпионом Ultimate Challenge MMA в легком весе и LFC – в полусреднем. Продолжительное время выступал в Bellator, а под эгидой PFL проиграл дебютный бой, но победил в трех следующих. В последнем поединке в августе единогласным решением судей одолел Гаджи Рабаданова и стал чемпионом Гран-при в легком весе.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Турнир в Дубае сделан под команду Хабиба Нурмагомедова, в том числе Усмана. Действующий чемпион в легком весе – одна из главных звезд PFL прямо сейчас. На этом фоне Дэвис – боец даже не второго медийного эшелона. И проблема в том, что по навыкам британец на бумаге тоже кратно уступает россиянину.
Единственный плюс для претендента – терять ему толком нечего. В Дэвиса массово не верят ни букмекеры, ни эксперты, ни болельщики. Про борьбу говорить не приходится – Нурмагомедов сильнее и техничнее. В стойке англичанин мог бы рассчитывать на классический лаки-панч, но его ударную мощь нельзя назвать выдающейся. Да и россиянин на верхнем этаже базово лучше.
Резюмируя, ждем, что Дэвис оставит все силы в клетке и сумеет избежать быстрого поражения. Но уже после экватора боя мы вправе ждать финиша от Нурмагомедова. Если же бой продлится все пять раундов, россиянин наверняка разгромно победит по очкам. Так что заиграем комбинацию П1 + ТБ (2,5), когда линия букмекеров расширится.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Нурмагомедов – Дэвис стоит ожидать около 22:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард