Усман Нурмагомедов – Альфи Дэвис, 7 февраля: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Уверенная победа для россиянина?
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Крупный турнир PFL, который пройдет 7 февраля 2026 г., возглавит титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и Альфи Дэвисом. Сумеет ли россиянин одолеть англичанина и защитить пояс в легком весе (до 70,3 кг)?

Статистика

Свернуть

Нурмагомедов

 

Дэвис

Россия

Страна

Англия

27

Возраст

33

21

Бои

26

20 (8 / 6 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (6 / 3 / 11)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 1 / 4)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

180

Рост (см)

180

183

Размах рук (см)

178

107

Размах ног (см)

106,5

Усман Нурмагомедов

Свернуть

Уроженец Кизилюрта, по национальности – аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 г. и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе, который в дальнейшем защитил один раз. 

В октябре 2023-го победил Брента Примуса, однако затем бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова. Россиянин доказал случайное попадание запрещенного вещества в организм и получил дисквалификацию на шесть месяцев. Вернувшись, выиграл все три боя. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей победил Пола Хьюза в реванше. Возглавляет рейтинг лучших бойцов PFL вне зависимости от весовой категории.

Альфи Дэвис

Свернуть

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2014 г. Был чемпионом Ultimate Challenge MMA в легком весе и LFC – в полусреднем. Продолжительное время выступал в Bellator, а под эгидой PFL проиграл дебютный бой, но победил в трех следующих. В последнем поединке в августе единогласным решением судей одолел Гаджи Рабаданова и стал чемпионом Гран-при в легком весе.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа НурмагомедоваПобеда ДэвисаТМ (3,5)ТБ (3,5)
FONBET1,0510,002,481,48

Прогноз на бой

Свернуть

Турнир в Дубае сделан под команду Хабиба Нурмагомедова, в том числе Усмана. Действующий чемпион в легком весе – одна из главных звезд PFL прямо сейчас. На этом фоне Дэвис – боец даже не второго медийного эшелона. И проблема в том, что по навыкам британец на бумаге тоже кратно уступает россиянину.

Единственный плюс для претендента – терять ему толком нечего. В Дэвиса массово не верят ни букмекеры, ни эксперты, ни болельщики. Про борьбу говорить не приходится – Нурмагомедов сильнее и техничнее. В стойке англичанин мог бы рассчитывать на классический лаки-панч, но его ударную мощь нельзя назвать выдающейся. Да и россиянин на верхнем этаже базово лучше.

Резюмируя, ждем, что Дэвис оставит все силы в клетке и сумеет избежать быстрого поражения. Но уже после экватора боя мы вправе ждать финиша от Нурмагомедова. Если же бой продлится все пять раундов, россиянин наверняка разгромно победит по очкам. Так что заиграем комбинацию П1 + ТБ (2,5), когда линия букмекеров расширится.

Полный кард, где смотреть бой Нурмагомедов – Дэвис

Свернуть

Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Нурмагомедов – Дэвис стоит ожидать около 22:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Усман Нурмагомедов (Россия) Альфи Дэвис (Англия). Легкий вес. Титульный бой;
  • Рамазан Курамагомедов (Россия) Шамиль Мусаев (Россия). Полусредний вес. Титульный бой;
  • Абдул Абдурагимов (Франция) Кендли Сент-Луис (США). Полусредний вес;
  • Хесус Пинедо (Перу) Саламат Исбулаев (Казахстан). Полулегкий вес;
  • Пуйя Рахмани (ОАЭ) Карл Уильямс (Американские Виргинские острова). Тяжелый вес;

Предварительный кард

  • Амру Магомедов (Россия) Колтон Ингланд (США). Легкий вес;
  • Тейлор Лапилус (Франция) Касум Касумов (Россия). Легчайший вес;
  • Ренат Хавалов (Россия) Эдгарс Шкриверс (Латвия). Легчайший вес;
  • Амин Аюб (Франция) Маккашарип Зайнуков (Россия). Легкий вес;
  • Антония Силванейде (Бразилия) Денизе Килхольц (Нидерланды). Женский наилегчайший вес;
  • Люк Трейнер (Англия) Роб Уилкинсон (Австралия). Полутяжелый вес;
  • Хабиб Набиев (Россия) Ахмед Сами (Египет). Полутяжелый вес;
  • Хейдер Хан (Англия) Джони Грегори (Бразилия). Средний вес.

