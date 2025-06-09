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8 июня 12:41ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Кыргызстан - ОАЭ, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Удастся ли российскому тренеру красиво завершить квалификацию?
Валентин Васильев

Во вторник, 10 июня, финиширует третий раунд  квалификации чемпионата мира по футболу в зоне Азии. Сборная Киргизии заключительный матч цикла проведет на своем поле против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Рассказываем о предматчевых раскладах и интересных вариантах для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Кыргызстан 
Место в рейтинге ФИФА: 103

10.06.2025, Вт

21:15 МСК

ОАЭ
Место в рейтинге ФИФА: 65

П1 - 5.70

Х - 3.85

П2 - 1.62

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 10-й тур

Стадион имени Омурзакова (Бишкек, Киргизия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Кыргызстан 0032-7
ОАЭ3007-2

Последние пять игр сборной Кыргызстана: 

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025 КНДР

2:2

Кыргызстан 

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025 Кыргызстан 

3:1

Катар

Отбор ЧМ-2026

20.03.2025 Узбекистан

1:0

Кыргызстан 

Отбор ЧМ-2026

 19.11.2024Кыргызстан 

2:3

Иран

Отбор ЧМ-2026

 14.11.2024 ОАЭ

3:0

Кыргызстан 

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной ОАЭ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025ОАЭ

0:0

Узбекистан

Кубок Персидского залива

25.03.2024КНДР

1:2

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

20.03.2025Иран

2:0

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

27.12.2024ОАЭ

1:1

Оман

Кубок Персидского залива

24.12.2024ОАЭ

1:2

Кувейт

Кубок Персидского залива

Место в турнирной таблице

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Сборная Кыргызстана уже никуда не сдвинется с пятого места в таблице, а ее соперник теоретически еще может спуститься с третьего на четвертое.

КомандыИВНПМО
1. Иран962116-820
2. Узбекистан953111-718
3. ОАЭ942314-714
4. Катар941417-2113
5. Кыргызстан921611-177
6. КНДР90369-183

Прогноз на матч

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Не для всех представителей АФК отборочный турнир на ЧМ-2026 завершится в этот вторник. Шесть азиатских сборных - обладателей третьих-четвертых в своих группах - ожидает еще и четвертый раунд квалификации. В их числе и команда ОАЭ.

По сути дела, для обоих участников матч в Бишкеке не имеет уже практически никакого турнирного значения. Возможно, чуть более мотивированными должны быть гости, хотя третье место от четвертого в данном случае почти ничем не отличается. Ну а хозяева просто постараются покрасивее завершить отбор. Шесть из семи очков в третьем раунде команда Кыргызстана набрала дома. Так что местные любители футбола вправе понадеяться на положительный исход встречи. В отсутствие давления извне обе команды должны раскрепоститься и сыграть для зрителя. Наш прогноз на игру в Бишкеке: обе забьют.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ игру в Бишкеке покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК FONBET выкатили очень щедрый коэффициент на победу команды Кыргызстана - 5.70. Ничья идет в конторе за 3.85, а успех гостей - за 1.62.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Кыргызстан - ОАЭ?

Три предыдущих встречи сторон завершились в пользу сборной ОАЭ. Котировки букмекеров предвещают гостям и четвертую победу. 

Кто выйдет на ЧМ-2026?

От зоны АФК финальную стадию Кубка мира выходят по две лучшие команды каждой из трех групп. Третьи-четвертые сборные проведут дополнительный этап квалификации. Участие в четвертом раунде уже точно примут сборные Катара, Ирака, Индонезии и ОАЭ.

Кто тренирует сборную Кыргызстана?

Во главе сборной Кыргызстана стоит российский специалист Максим Лисицын.  

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