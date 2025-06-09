Кыргызстан - ОАЭ, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Не для всех представителей АФК отборочный турнир на ЧМ-2026 завершится в этот вторник. Шесть азиатских сборных - обладателей третьих-четвертых в своих группах - ожидает еще и четвертый раунд квалификации. В их числе и команда ОАЭ.

По сути дела, для обоих участников матч в Бишкеке не имеет уже практически никакого турнирного значения. Возможно, чуть более мотивированными должны быть гости, хотя третье место от четвертого в данном случае почти ничем не отличается. Ну а хозяева просто постараются покрасивее завершить отбор. Шесть из семи очков в третьем раунде команда Кыргызстана набрала дома. Так что местные любители футбола вправе понадеяться на положительный исход встречи. В отсутствие давления извне обе команды должны раскрепоститься и сыграть для зрителя. Наш прогноз на игру в Бишкеке: обе забьют.