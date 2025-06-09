Кыргызстан - ОАЭ, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Во вторник, 10 июня, финиширует третий раунд квалификации чемпионата мира по футболу в зоне Азии. Сборная Киргизии заключительный матч цикла проведет на своем поле против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Рассказываем о предматчевых раскладах и интересных вариантах для пари на игру.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 10-й тур
Стадион имени Омурзакова (Бишкек, Киргизия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Кыргызстан
|0
|0
|3
|2-7
|ОАЭ
|3
|0
|0
|7-2
Последние пять игр сборной Кыргызстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|КНДР
2:2
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Кыргызстан
3:1
Катар
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2025
|Узбекистан
1:0
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Кыргызстан
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|ОАЭ
3:0
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной ОАЭ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|ОАЭ
0:0
Узбекистан
Кубок Персидского залива
|25.03.2024
|КНДР
1:2
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2025
|Иран
2:0
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|27.12.2024
|ОАЭ
1:1
Оман
Кубок Персидского залива
|24.12.2024
|ОАЭ
1:2
Кувейт
Кубок Персидского залива
Сборная Кыргызстана уже никуда не сдвинется с пятого места в таблице, а ее соперник теоретически еще может спуститься с третьего на четвертое.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|9
|6
|2
|1
|16-8
|20
|2. Узбекистан
|9
|5
|3
|1
|11-7
|18
|3. ОАЭ
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|4. Катар
|9
|4
|1
|4
|17-21
|13
|5. Кыргызстан
|9
|2
|1
|6
|11-17
|7
|6. КНДР
|9
|0
|3
|6
|9-18
|3
Не для всех представителей АФК отборочный турнир на ЧМ-2026 завершится в этот вторник. Шесть азиатских сборных - обладателей третьих-четвертых в своих группах - ожидает еще и четвертый раунд квалификации. В их числе и команда ОАЭ.
По сути дела, для обоих участников матч в Бишкеке не имеет уже практически никакого турнирного значения. Возможно, чуть более мотивированными должны быть гости, хотя третье место от четвертого в данном случае почти ничем не отличается. Ну а хозяева просто постараются покрасивее завершить отбор. Шесть из семи очков в третьем раунде команда Кыргызстана набрала дома. Так что местные любители футбола вправе понадеяться на положительный исход встречи. В отсутствие давления извне обе команды должны раскрепоститься и сыграть для зрителя. Наш прогноз на игру в Бишкеке: обе забьют.
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Аналитики БК FONBET выкатили очень щедрый коэффициент на победу команды Кыргызстана - 5.70. Ничья идет в конторе за 3.85, а успех гостей - за 1.62.
Три предыдущих встречи сторон завершились в пользу сборной ОАЭ. Котировки букмекеров предвещают гостям и четвертую победу.
От зоны АФК финальную стадию Кубка мира выходят по две лучшие команды каждой из трех групп. Третьи-четвертые сборные проведут дополнительный этап квалификации. Участие в четвертом раунде уже точно примут сборные Катара, Ирака, Индонезии и ОАЭ.
Во главе сборной Кыргызстана стоит российский специалист Максим Лисицын.