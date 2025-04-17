Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
17 апреля 10:28ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Лас-Пальмас — Атлетико М, 19 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Матрасники» рискуют выбыть из чемпионской гонки
Руслан Ипполитов

В субботу, 19 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу встречаются «Лас-Пальмас» и «Атлетико». Столичный клуб еще сохраняет шансы на чемпионство, а их ближайший соперник находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лас -Пальмас» (Пальмас-де-Гран-Канария)

19.04.2025, Сб

22:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид) 

П1 - 5.90

Х - 4.20

П2 - 1.55

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 32-й тур

Стадион: «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Лас-Пальмас»

19

19

44

81-145

«Атлетико»

44

19

19

145-81

Последние пять матчей «Лас-Пальмаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Хетафе»

1:3

«Лас-Пальмас»

Примера

06.04.2025«Лас-Пальмас»

1:3

«Реал Сосьедад»

Примера

31.03.2025«Сельта»

1:1

«Лас-Пальмас»

Примера

14.03.2025«Лас-Пальмас»

2:2

«Алавес»

Примера

09.03.2025«Бетис»

1:0

«Лас-Пальмас»

Примера

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Атлетико»

4:2

«Вальядолид»

Примера

06.04.2025«Севилья»

1:2

«Атлетико»

Примера

02.04.2025«Атлетико»

0:1

«Барселона»

Кубок Испании

29.03.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетико»

Примера

16.03.2025«Атлетико»

2:4

«Барселона»

Примера

Последние пять матчей «Лас-Пальмаса» и «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Атлетико»

2:0

«Лас-Пальмас»

Примера

17.02.2024«Атлетико»

5:0

«Лас-Пальмас»

Примера

03.11.2023«Лас-Пальмас»

2:1

«Атлетико»

Примера

28.01.2018«Атлетико»

3:0

«Лас-Пальмас»

Примера

26.08.2017«Лас-Пальмас»

1:5

«Атлетико»

Примера

Турнирное положение

Свернуть

После 31-го тура «Атлетико» занимает 3-е место, а «Лас-Пальмас» - 18-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона31224584-2970
2. Реал Мадрид31206564-3166
3. Атлетико31189453-2663
4. Атлетик311512449-2557
5. Вильярреал30149753-4051
6. Бетис31139942-3948
7. Сельта311271244-4543
8. Мальорка311271231-3743
9. Реал Сосьедад311251430-3441
10. Райо Вальекано3110101134-3840
11. Хетафе311091231-2839
12. Осасуна31814936-4438
13. Валенсия319101235-4737
14. Севилья31991334-4236
15. Эспаньол30981333-4035
16. Жирона31971538-4834
17. Алавес31791533-4530
18. Лас-Пальмас31781637-5229
19. Леганес316101529-4828
20. Вальядолид31442321-7316

Прогноз на матч

Свернуть

В большинстве случаев во встречах с «Лас-Пальмасом» мадридский гранд не испытывает проблем. В пяти последних матчах этих команд «Атлетико» одержал четыре победы, лишь в одном из случаев не доведя дело до разгрома. Но команде с Канарских островов есть чем похвастать - предыдущий визит «матрасников» в гости к «Лас-Пальмасу» завершился победой хозяев поля. Рассчитывать на повторение того успеха «Лас-Пальмасу» довольно сложно. Особенно учитывая сомнительную надежность линии обороны. Больше пропускает в Ла Лиге лишь безнадежный аутсайдер - застолбивший последнюю строчку в турнирной таблице «Вальядолид». Получается, что статистически даже один забитый мяч станет успехом для «Лас-Пальмаса».

Фаворит встречи очевиден. На бумаге победа «Атлетико» выглядит делом решенным. Добавим к этому общую результативность. Команда Диего Симеоне - не самый кровожадный коллектив Примеры, но, встречаясь с одной из худших защит лиги, гости вполне способны забить 2-3 мяча без особых затруднений. Да и хозяева без забитых мячей покидают поле не часто.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Общедоступный телеканал «МАТЧ» будет вести прямую трансляцию с Канарских островов. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Лас-Пальмас»: Силлессен, Пельмар, Рамирес (оба - травмы) 

«Атлетико»: Корреа (дисквалификация). Де Пауль, Лино (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» - «Атлетико»:

Позиция«Лас-Пальмас»

«Атлетико»

Позиция

Вратарь13. Хоркаш

13. Облак

Вратарь

Защитник15. Маккенна

16. Молина

Защитник

Защитник3. Мармоль

24. Ле Норман

Защитник

Защитник4. Суарес

15. Лангле

Защитник

Полузащитник5. Муньос

3. Аспиликуэта

Защитник

Полузащитник18. Вити

8. Барриос

Полузащитник

Полузащитник 21. Байчетич

8. Сауль

Полузащитник 

Полузащитник29. Эсугу

14. Льоренте

Полузащитник

Нападающий19. Рамирес

22. Симеоне

Нападающий

Нападающий16. Макбарни

19. Альварес

Нападающий

Нападающий37. Силва

7. Гризманн

Нападающий

Главный тренерДиего Пенас Мартинес

Диего Симеоне

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

На победу хозяев можно заключить пари за весомые 5.90. На ничью предлагается поставить по котировке 4.20. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит умножение номинала на 1.55

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Лас-Пальмас» - «Атлетико»?

Эксперты PARI предлагают одинаковый коэффициент победу гостей со счетом 0:1 и 0:2 - 7.50

Где бесплатно смотреть матч «Лас-Пальмас» - «Атлетико»?

Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» будет вести прямую трансляцию с Канарских островов. 

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.23. Дальше в топе фаворитов сезона идут  «Реал» (5.00) и «Атлетико» (25.00). 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров