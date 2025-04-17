Лас-Пальмас — Атлетико М, 19 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В большинстве случаев во встречах с «Лас-Пальмасом» мадридский гранд не испытывает проблем. В пяти последних матчах этих команд «Атлетико» одержал четыре победы, лишь в одном из случаев не доведя дело до разгрома. Но команде с Канарских островов есть чем похвастать - предыдущий визит «матрасников» в гости к «Лас-Пальмасу» завершился победой хозяев поля. Рассчитывать на повторение того успеха «Лас-Пальмасу» довольно сложно. Особенно учитывая сомнительную надежность линии обороны. Больше пропускает в Ла Лиге лишь безнадежный аутсайдер - застолбивший последнюю строчку в турнирной таблице «Вальядолид». Получается, что статистически даже один забитый мяч станет успехом для «Лас-Пальмаса».

Фаворит встречи очевиден. На бумаге победа «Атлетико» выглядит делом решенным. Добавим к этому общую результативность. Команда Диего Симеоне - не самый кровожадный коллектив Примеры, но, встречаясь с одной из худших защит лиги, гости вполне способны забить 2-3 мяча без особых затруднений. Да и хозяева без забитых мячей покидают поле не часто.