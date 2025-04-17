Лас-Пальмас — Атлетико М, 19 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 19 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу встречаются «Лас-Пальмас» и «Атлетико». Столичный клуб еще сохраняет шансы на чемпионство, а их ближайший соперник находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лас -Пальмас» (Пальмас-де-Гран-Канария)
19.04.2025, Сб
22:00 МСК
«Атлетико» (Мадрид)
|П1 - 5.90
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 32-й тур
Стадион: «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Лас-Пальмас»
19
19
44
81-145
|«Атлетико»
44
19
19
145-81
Последние пять матчей «Лас-Пальмаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Хетафе»
1:3
«Лас-Пальмас»
Примера
|06.04.2025
|«Лас-Пальмас»
1:3
«Реал Сосьедад»
Примера
|31.03.2025
|«Сельта»
1:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|14.03.2025
|«Лас-Пальмас»
2:2
«Алавес»
Примера
|09.03.2025
|«Бетис»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Атлетико»
4:2
«Вальядолид»
Примера
|06.04.2025
|«Севилья»
1:2
«Атлетико»
Примера
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетико»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Лас-Пальмаса» и «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Атлетико»
2:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|17.02.2024
|«Атлетико»
5:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|03.11.2023
|«Лас-Пальмас»
2:1
«Атлетико»
Примера
|28.01.2018
|«Атлетико»
3:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|26.08.2017
|«Лас-Пальмас»
1:5
«Атлетико»
Примера
После 31-го тура «Атлетико» занимает 3-е место, а «Лас-Пальмас» - 18-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2. Реал Мадрид
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|3. Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|4. Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|5. Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|6. Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7. Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8. Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9. Реал Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10. Райо Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|11. Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12. Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|13. Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|14. Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|15. Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|16. Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17. Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|18. Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19. Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20. Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
В большинстве случаев во встречах с «Лас-Пальмасом» мадридский гранд не испытывает проблем. В пяти последних матчах этих команд «Атлетико» одержал четыре победы, лишь в одном из случаев не доведя дело до разгрома. Но команде с Канарских островов есть чем похвастать - предыдущий визит «матрасников» в гости к «Лас-Пальмасу» завершился победой хозяев поля. Рассчитывать на повторение того успеха «Лас-Пальмасу» довольно сложно. Особенно учитывая сомнительную надежность линии обороны. Больше пропускает в Ла Лиге лишь безнадежный аутсайдер - застолбивший последнюю строчку в турнирной таблице «Вальядолид». Получается, что статистически даже один забитый мяч станет успехом для «Лас-Пальмаса».
Фаворит встречи очевиден. На бумаге победа «Атлетико» выглядит делом решенным. Добавим к этому общую результативность. Команда Диего Симеоне - не самый кровожадный коллектив Примеры, но, встречаясь с одной из худших защит лиги, гости вполне способны забить 2-3 мяча без особых затруднений. Да и хозяева без забитых мячей покидают поле не часто.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Общедоступный телеканал «МАТЧ» будет вести прямую трансляцию с Канарских островов. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Лас-Пальмас»: Силлессен, Пельмар, Рамирес (оба - травмы)
«Атлетико»: Корреа (дисквалификация). Де Пауль, Лино (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Лас-Пальмас»
«Атлетико»
Позиция
|Вратарь
|13. Хоркаш
13. Облак
Вратарь
|Защитник
|15. Маккенна
16. Молина
Защитник
|Защитник
|3. Мармоль
24. Ле Норман
Защитник
|Защитник
|4. Суарес
15. Лангле
Защитник
|Полузащитник
|5. Муньос
3. Аспиликуэта
Защитник
|Полузащитник
|18. Вити
8. Барриос
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Байчетич
8. Сауль
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Эсугу
14. Льоренте
Полузащитник
|Нападающий
|19. Рамирес
22. Симеоне
Нападающий
|Нападающий
|16. Макбарни
19. Альварес
Нападающий
|Нападающий
|37. Силва
7. Гризманн
Нападающий
|Главный тренер
|Диего Пенас Мартинес
Диего Симеоне
Главный тренер
На победу хозяев можно заключить пари за весомые 5.90. На ничью предлагается поставить по котировке 4.20. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит умножение номинала на 1.55.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Эксперты PARI предлагают одинаковый коэффициент победу гостей со счетом 0:1 и 0:2 - 7.50.
Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» будет вести прямую трансляцию с Канарских островов.
Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.23. Дальше в топе фаворитов сезона идут «Реал» (5.00) и «Атлетико» (25.00).
Партнерский проект