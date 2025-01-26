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25 января 11:13ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио - Фиорентина, 26 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римский клуб постарается закрепиться в квартете сильнейших
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 26 января, в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Фиорентина». Оба соперника претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов, и терять очки в очной встрече не намерены.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

26.01.2025, Вс

22:45 МСК

«Фиорентина» (Флоренция)

П1 - 1.98

Х - 3.40

П2 - 3.95

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 22-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Антонио Рапуано

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»684454235-208
«Фиорентина»544468208-235

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.01.2025«Лацио»3:1«Реал Сосьедад»Лига Европы
19.01.2025«Верона»0:3«Лацио»Серия А
10.01.2025«Лацио»1:1«Комо»Серия А
05.01.2025«Рома»

2:0

«Лацио»

Серия А

28.12.2024«Лацио»

1:1

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.01.2025«Фиорентина»1:1«Торино»Серия А
13.01.2025«Монца»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

04.01.2025«Фиорентина»

0:3

«Наполи»

Серия А

29.12.2024«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

23.12.2024«Фиорентина»

1:2

«Удинезе»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Фиорентина»2:1«Лацио»Серия А
26.02.2024«Фиорентина»2:1«Лацио»Серия А
30.10.2023«Лацио»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

29.01.2023«Лацио»

1:1

«Фиорентина»

Серия А

10.10.2022«Фиорентина»

0:4

«Лацио»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи21162335-1450
2. Интер20145151-1847
3. Аталанта21134446-2443
4. Лацио21123637-2839
5. Ювентус21813034-1737
6. Болонья2089332-2633
7. Фиорентина2096533-2133
8. Милан2087529-2131
9. Рома2176831-2727
10. Торино2268823-2626
11. Удинезе2175924-3226
12. Дженоа2158818-3023
13. Комо2157926-3422
14. Кальяри22561123-3621
15. Эмполи2148920-2820
16. Парма2148926-3620
17. Лечче21551115-3620
18. Верона21611424-4719
19. Венеция21361219-3415
20. Монца21271220-3113

Прогноз на матч

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Крупно обыграв в минувшем туре «Верону», «Лацио» одержал-таки первую в наступившем году победу в рамках Серии А. Но был для болельщиков римского клуба и еще один приятный момент - уверенная победа в Лиге Европы над «Реал Сосьедад». Футбол подопечные Марко Барони демонстрируют довольно симпатичный и сбалансированный, и у столичной команды есть реальные шансы по итогам сезона побороться за попадание в лигочемпионскую зону.

«Фиорентина» не выигрывала в национальном первенстве вот уже шесть туров кряду. Последний успех в Серии А «фиалки» праздновали в начале декабря, когда обыграли на своем поле «Кальяри». Впрочем, неровность графика набора очков «Фиорентиной» объясняется довольно просто - календарь достался флорентийцам такой.

С соперниками, уступающими в классе, «Фиорентина» довольно уверенно берет свое. Но «Лацио» к подобной категории не относится. Римляне будут фаворитами на своем поле, но не факт, что смогут добыть три зачетных балла. Угадать имя победителя встречи не так просто, а вот заложиться на то, что каждый из соперников хотя бы по разу поразит ворота - вполне обоснованно.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Лацио» - «Фиорентина» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Лацио»:  Весино, Габаррон, Тавареш (все - травма)

«Фиорентина»: Катальди, Иконе, Кайоде (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Фиорентина»:

Позиция«Лацио»«Фиорентина»Позиция
Вратарь94. Проведель43. Де ХеаВратарь
Защитник29. Лаццари2. ДодоЗащитник
Защитник34. Хила15. КомуццоЗащитник
Защитник2. Жиго6. РаньериЗащитник
Полузащитник13. Романьоли21. ГосенсЗащитник
Полузащитник8. Гендузи29. АдлиПолузащитник
Полузащитник 6. Ровелла8. Мандрагора Полузащитник 
Полузащитник18. Исаксен23. КольпаниПолузащитник
Полузащитник19. Диа9. БельтранНападающий
Нападающий10. Дзакканьи7. СоттильНападающий
Нападающий11. Кастельянос20. КинНападающий
Главный тренерМарко БарониРаффаэле ПалладиноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Лацио» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.98. На ничью можно поставить за 3.40, а на выигрыш «Фиорентины» - за 3.95.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Лацио» - «Фиорентина»?

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Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет букмекеры предлагают за ничью 1:1 - 7.00. Победа римлян с минимальным счетом 1:0 котируется за 7.50. 0:0 - за 8.00.

Где бесплатно смотреть матч «Лацио» - «Фиорентина»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.40

«Наполи» - 3.10

«Аталанта» - 18.00

На чемпионство «Лацио» ставки принимаются с коэффициентом 350.00, на «Фиорентину» - 1500.00.

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