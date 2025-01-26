Лацио - Фиорентина, 26 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Крупно обыграв в минувшем туре «Верону», «Лацио» одержал-таки первую в наступившем году победу в рамках Серии А. Но был для болельщиков римского клуба и еще один приятный момент - уверенная победа в Лиге Европы над «Реал Сосьедад». Футбол подопечные Марко Барони демонстрируют довольно симпатичный и сбалансированный, и у столичной команды есть реальные шансы по итогам сезона побороться за попадание в лигочемпионскую зону.

«Фиорентина» не выигрывала в национальном первенстве вот уже шесть туров кряду. Последний успех в Серии А «фиалки» праздновали в начале декабря, когда обыграли на своем поле «Кальяри». Впрочем, неровность графика набора очков «Фиорентиной» объясняется довольно просто - календарь достался флорентийцам такой.

С соперниками, уступающими в классе, «Фиорентина» довольно уверенно берет свое. Но «Лацио» к подобной категории не относится. Римляне будут фаворитами на своем поле, но не факт, что смогут добыть три зачетных балла. Угадать имя победителя встречи не так просто, а вот заложиться на то, что каждый из соперников хотя бы по разу поразит ворота - вполне обоснованно.