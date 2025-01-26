Лацио - Фиорентина, 26 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 26 января, в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Фиорентина». Оба соперника претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов, и терять очки в очной встрече не намерены.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
26.01.2025, Вс
22:45 МСК
«Фиорентина» (Флоренция)
|П1 - 1.98
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 22-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Антонио Рапуано
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|68
|44
|54
|235-208
|«Фиорентина»
|54
|44
|68
|208-235
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.01.2025
|«Лацио»
|3:1
|«Реал Сосьедад»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«Верона»
|0:3
|«Лацио»
|Серия А
|10.01.2025
|«Лацио»
|1:1
|«Комо»
|Серия А
|05.01.2025
|«Рома»
2:0
«Лацио»
Серия А
|28.12.2024
|«Лацио»
1:1
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.01.2025
|«Фиорентина»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|13.01.2025
|«Монца»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|04.01.2025
|«Фиорентина»
0:3
«Наполи»
Серия А
|29.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|23.12.2024
|«Фиорентина»
1:2
«Удинезе»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Фиорентина»
|2:1
|«Лацио»
|Серия А
|26.02.2024
|«Фиорентина»
|2:1
|«Лацио»
|Серия А
|30.10.2023
|«Лацио»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|29.01.2023
|«Лацио»
1:1
«Фиорентина»
Серия А
|10.10.2022
|«Фиорентина»
0:4
«Лацио»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|21
|16
|2
|3
|35-14
|50
|2. Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|3. Аталанта
|21
|13
|4
|4
|46-24
|43
|4. Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|5. Ювентус
|21
|8
|13
|0
|34-17
|37
|6. Болонья
|20
|8
|9
|3
|32-26
|33
|7. Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|8. Милан
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|9. Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|10. Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|11. Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|12. Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|13. Комо
|21
|5
|7
|9
|26-34
|22
|14. Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|15. Эмполи
|21
|4
|8
|9
|20-28
|20
|16. Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|17. Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|18. Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|19. Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|20. Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
Крупно обыграв в минувшем туре «Верону», «Лацио» одержал-таки первую в наступившем году победу в рамках Серии А. Но был для болельщиков римского клуба и еще один приятный момент - уверенная победа в Лиге Европы над «Реал Сосьедад». Футбол подопечные Марко Барони демонстрируют довольно симпатичный и сбалансированный, и у столичной команды есть реальные шансы по итогам сезона побороться за попадание в лигочемпионскую зону.
«Фиорентина» не выигрывала в национальном первенстве вот уже шесть туров кряду. Последний успех в Серии А «фиалки» праздновали в начале декабря, когда обыграли на своем поле «Кальяри». Впрочем, неровность графика набора очков «Фиорентиной» объясняется довольно просто - календарь достался флорентийцам такой.
С соперниками, уступающими в классе, «Фиорентина» довольно уверенно берет свое. Но «Лацио» к подобной категории не относится. Римляне будут фаворитами на своем поле, но не факт, что смогут добыть три зачетных балла. Угадать имя победителя встречи не так просто, а вот заложиться на то, что каждый из соперников хотя бы по разу поразит ворота - вполне обоснованно.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Лацио» - «Фиорентина» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Лацио»: Весино, Габаррон, Тавареш (все - травма)
«Фиорентина»: Катальди, Иконе, Кайоде (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Лацио»
|«Фиорентина»
|Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
|43. Де Хеа
|Вратарь
|Защитник
|29. Лаццари
|2. Додо
|Защитник
|Защитник
|34. Хила
|15. Комуццо
|Защитник
|Защитник
|2. Жиго
|6. Раньери
|Защитник
|Полузащитник
|13. Романьоли
|21. Госенс
|Защитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
|29. Адли
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
|8. Мандрагора
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Исаксен
|23. Кольпани
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Диа
|9. Бельтран
|Нападающий
|Нападающий
|10. Дзакканьи
|7. Соттиль
|Нападающий
|Нападающий
|11. Кастельянос
|20. Кин
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
|Раффаэле Палладино
|Главный тренер
Вероятность победы «Лацио» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.98. На ничью можно поставить за 3.40, а на выигрыш «Фиорентины» - за 3.95.
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет букмекеры предлагают за ничью 1:1 - 7.00. Победа римлян с минимальным счетом 1:0 котируется за 7.50. 0:0 - за 8.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.40
«Наполи» - 3.10
«Аталанта» - 18.00
На чемпионство «Лацио» ставки принимаются с коэффициентом 350.00, на «Фиорентину» - 1500.00.
Партнерский проект