Лацио — Ювентус, 10 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Лацио» - «Ювентус» ?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предложен за «сухую» ничью 0:0. На 1:1 можно заключить пари за 7.00. Минимальная победа хозяев 1:0 приведет к расчету по кэфу 7.50. Зеркальный счет в пользу гостей - 8.50.

Много ли голов будет в матче «Лацио» - «Ювентус» ?

Эксперты не ждут больше двух голов в этом матче. ТМ 2.5 можно взять за 1.68. На то, что голов будет не меньше одного (ТБ 1.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.43.

Кто станет чемпионом Италии?

Аналитики предлагают 5.50 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за скромные 1.15.