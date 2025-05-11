Лацио — Ювентус, 10 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральным матчем 35-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча в Риме, где сыграют «Лацио» и «Ювентус». За три тура до финиша у соперников равное количество очков, и каждая из команд рассчитывает оказаться по итогам первенства в четверке сильнейших, за что положена путевка в Лигу чемпионов. Ничья не устроит ни гостей, ни хозяев поля, ведь столько же баллов и у «Ромы», да и «Болонья» дышит римско-туринскому трио в спину. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: Серия А, 36-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|49
|44
|102
|216-339
|«Ювентус»
|102
|44
|49
|339-216
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Эмполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
|28.04.2025
|«Лацио»
2:2
«Парма»
Серия А
|23.04.2025
|«Дженоа»
0:2
«Лацио»
Серия А
|17.04.2025
|«Лацио»
3:1 (2:3 - пен.)
«Буде-Глимт»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Лацио»
1:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|27.04.2025
|«Ювентус»
2:0
«Монца»
Серия А
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.04.2025
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2024
|«Ювентус»
1:0
«Лацио»
Серия А
|23.04.2024
|«Лацио»
2:1
«Ювентус»
Кубок Италии
|02.04.2024
|«Ювентус»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|30.03.2024
|«Лацио»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|16.09.2023
|«Ювентус»
3:1
«Лацио»
Серия А
«Лацио» и «Ювентус» перед 36-м туром делят 4-ю строчку. Столько же очков и у «Ромы».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2. Интер
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3. Аталанта
|35
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4. Ювентус
|35
|16
|15
|4
|52-32
|63
|5. Рома
|35
|18
|9
|8
|50-32
|63
|6. Лацио
|35
|18
|9
|8
|58-45
|63
|7. Болонья
|35
|16
|14
|5
|53-38
|62
|8. Фиорентина
|35
|17
|8
|10
|53-35
|59
|9. Милан
|35
|16
|9
|10
|55-39
|57
|10. Комо
|35
|12
|9
|14
|45-48
|45
|11. Торино
|35
|10
|14
|11
|39-40
|44
|12. Удинезе
|35
|12
|8
|15
|38-49
|44
|13. Дженоа
|35
|9
|12
|14
|30-43
|39
|14. Кальяри
|35
|8
|9
|18
|36-51
|33
|15. Верона
|35
|9
|5
|21
|30-63
|32
|16. Парма
|35
|6
|14
|15
|40-54
|32
|17. Лечче
|35
|6
|9
|20
|24-57
|27
|18. Венеция
|35
|4
|14
|17
|28-49
|26
|19. Эмполи
|35
|4
|13
|18
|27-55
|25
|20. Монца
|35
|2
|9
|24
|25-63
|15
В предыдущих восьми матчах между этими командами непременно побеждал хозяин поля. Лазарет «Юве» переполнен, на стороне римлян фактор своего поля. Не оставайся до конца первенство всего три тура, самым логичным прогнозом была бы ничья при минимуме голов. Но дележ очков не входит в сферу интересов ни туринцев, ни «Лацио». Команда Марко Барони умеет удивлять своих болельщиков результатами. Как со знаком «плюс», так и в противоположную сторону. Но в этой встрече на кону стоит слишком многое. Выбираем победу хозяев поля, что соответствует статистическим традициям в матчах этих команд. Букмекер предлагает весьма щедрый коэффициент за такой исход.
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Потери
«Лацио»: Хюсай (дисквалификация). Лаццари, Габаррон, Тавареш (все - травма).
«Ювентус»: Йылдыз (дисквалификация). Бремер, Копмейнерс, Гатти, Кабаль, Келли, Милик, Влахович (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Лацио»
«Ювентус»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|3. Пеллегрини
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|25. Нильсен
12. Вейга
Защитник
|Защитник
|34. Хила
37. Савона
Защитник
|Полузащитник
|77. Марушич
27. Камбьязо
Защитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
16. Маккенни
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
5. Локателли
Полузащитник
|Нападаюший
|20. Чауна
20. Муани
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
11. Гонсалес
Полузащитник
|Нападающий
|19. Диа
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Игор Тудор
Главный тренер
FONBET не выделяет фаворита. Букмекер рассчитает по коэффициенту 2.45 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей обернется троекратной выплатой. Заключить пари на ничью можно за 3.20.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предложен за «сухую» ничью 0:0. На 1:1 можно заключить пари за 7.00. Минимальная победа хозяев 1:0 приведет к расчету по кэфу 7.50. Зеркальный счет в пользу гостей - 8.50.
Эксперты не ждут больше двух голов в этом матче. ТМ 2.5 можно взять за 1.68. На то, что голов будет не меньше одного (ТБ 1.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.43.
Аналитики предлагают 5.50 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за скромные 1.15.
Партнерский проект