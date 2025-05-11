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7 мая 10:08ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Ювентус, 10 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Проигравший останется без Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

Центральным матчем 35-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча в Риме, где сыграют «Лацио» и «Ювентус». За три тура до финиша у соперников равное количество очков, и каждая из команд рассчитывает оказаться по итогам первенства в четверке сильнейших, за что положена путевка в Лигу чемпионов. Ничья не устроит ни гостей, ни хозяев поля, ведь столько же баллов и у «Ромы», да и «Болонья» дышит римско-туринскому трио в спину. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

10.05.2024, Сб

19:00 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 2.45

Х - 3.20

П2 - 3.00

Турнир:  Серия А, 36-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио» 4944102216-339
«Ювентус»1024449339-216

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Эмполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

28.04.2025«Лацио»

2:2

«Парма»

Серия А

23.04.2025«Дженоа»

0:2

«Лацио»

Серия А

17.04.2025«Лацио»

3:1 (2:3 - пен.)

«Буде-Глимт»

Лига Европы

13.04.2025«Лацио»

1:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

27.04.2025«Ювентус»

2:0

«Монца»

Серия А

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.04.2025«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2024«Ювентус»

1:0

«Лацио»

Серия А

23.04.2024«Лацио»

2:1

«Ювентус»

Кубок Италии

02.04.2024«Ювентус»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

30.03.2024«Лацио»

1:0

«Ювентус»

Серия А

16.09.2023«Ювентус»

3:1

«Лацио»

Серия А

Турнирное положение

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«Лацио» и «Ювентус» перед 36-м туром делят 4-ю строчку. Столько же очков и у «Ромы». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи35238455-2577
2. Интер35228573-3374
3. Аталанта35208771-3168
4. Ювентус351615452-3263
5. Рома35189850-3263
6. Лацио35189858-4563
7. Болонья351614553-3862
8. Фиорентина351781053-3559
9. Милан351691055-3957
10. Комо351291445-4845
11. Торино3510141139-4044
12. Удинезе351281538-4944
13. Дженоа359121430-4339
14. Кальяри35891836-5133
15. Верона35952130-6332
16. Парма356141540-5432
17. Лечче35692024-5727
18. Венеция354141728-4926
19. Эмполи354131827-5525
20. Монца35292425-6315

Прогноз на матч

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В предыдущих восьми матчах между этими командами непременно побеждал хозяин поля. Лазарет «Юве» переполнен, на стороне римлян фактор своего поля. Не оставайся до конца первенство всего три тура, самым логичным прогнозом была бы ничья при минимуме голов. Но дележ очков не входит в сферу интересов ни туринцев, ни «Лацио». Команда Марко Барони умеет удивлять своих болельщиков результатами. Как со знаком «плюс», так и в противоположную сторону. Но в этой встрече на кону стоит слишком многое. Выбираем победу хозяев поля, что соответствует статистическим традициям в матчах этих команд. Букмекер предлагает весьма щедрый коэффициент за такой исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Риме в прямом эфире. Следить за ходом событий на «Олимпико» можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
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Составы команд

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Потери

«Лацио»: Хюсай (дисквалификация). Лаццари, Габаррон, Тавареш (все - травма).

«Ювентус»: Йылдыз (дисквалификация). Бремер, Копмейнерс, Гатти, Кабаль, Келли, Милик, Влахович (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Ювентус»:

Позиция«Лацио»

«Ювентус»

Позиция

Вратарь94. Проведель

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник3. Пеллегрини

15. Калюлю

Защитник

Защитник25. Нильсен

12. Вейга

Защитник

Защитник34. Хила

37. Савона

Защитник

Полузащитник77. Марушич

27. Камбьязо

Защитник

Полузащитник6. Ровелла

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 8. Гендузи

16. Маккенни

Полузащитник 

Полузащитник 7. Деле-Баширу

5. Локателли

Полузащитник

Нападаюший20. Чауна

20. Муани

Полузащитник

Нападающий10. Дзакканьи

11. Гонсалес

Полузащитник

Нападающий19. Диа

22. Веа

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Игор Тудор

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET не выделяет фаворита. Букмекер рассчитает по коэффициенту 2.45 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей обернется троекратной выплатой. Заключить пари на ничью можно за 3.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лацио» - «Ювентус»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предложен за «сухую» ничью 0:0. На 1:1 можно заключить пари за 7.00. Минимальная победа хозяев 1:0 приведет к расчету по кэфу 7.50. Зеркальный счет в пользу гостей - 8.50.

Много ли голов будет в матче «Лацио» - «Ювентус»?

Эксперты не ждут больше двух голов в этом матче. ТМ 2.5 можно взять за 1.68. На то, что голов будет не меньше одного (ТБ 1.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.43.

Кто станет чемпионом Италии?

Аналитики предлагают 5.50 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за скромные 1.15.  

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных