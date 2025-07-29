Энн Ли — Анна Калинская, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Во вторник, 29 июля, в первом круге женского одиночного турнира в Монреале встретятся Энн Ли и Анна Калинская. Россиянка здорово играла на прошлой неделе в Вашингтоне, где добралась до финала. Оцениваем балан сил в паре и котировки букмекеров.

Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени.

Арена: «ИГА Стэдиум».

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.