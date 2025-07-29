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28 июля 8:50ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Энн Ли — Анна Калинская, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Россиянка зла после поражения в финале турнира в Вашингтоне
Руслан Ипполитов

Во вторник, 29 июля, в первом круге женского одиночного турнира в Монреале встретятся Энн Ли и Анна Калинская. Россиянка здорово играла на прошлой неделе в Вашингтоне, где добралась до финала. Оцениваем балан сил в паре и котировки букмекеров.

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Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени.

Арена: «ИГА Стэдиум».

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Энн Ли (25 лет, 59-я ракетка мира, США)

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Финалистка юниорского Уимблдона-2017. Наивысший рейтинг - 44. Профессионал с 2018 года. 

В 2025 году выиграла 19 матчей при 17 поражениях. Финалистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Праге (хард), Рабате (грунт). 

На Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» проиграла во втором раунде. На Australian Open проиграла в первом матче американке Мэдисон Киз.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Калинская (26 лет, 31-я ракетка мира, Россия)

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Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.

В 2025 году провела 28 матчей, в которых одержала 14 побед и потерпела 14 поражений. Финалистка турнира в Вашингтоне (хард). Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.

На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Девушки лишь однажды встречались на корте. Случилось это в этом году в полуфинале турнира в Сингапуре (хард). Американка тот турнир выиграла, как и матч с россиянкой. Аня не смогла продолжить матч во втором сете и снялась с турнира.

Ставки на исход

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WINLINE, выставляя коэффициенты, фаворитом матча называет россиянку. На победу Калинской предлагается заключить пари за 1.41. Предсказанная победа Ли сулит выплату по кэфу 2.90. 

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE установил коэффициент 1.95 за тотал больше 20.5 (не меньше 21 гейма в матче). Тотал меньше 20.5 можно взять за 1.85.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Ли

Победа Калинской

ТБ (20,5)

ТМ (20,5)

WINLINE

2.90

1.41

1.85

1.95

Прогноз и ставка

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Анна здорово сыграла в Вашингтоне, где ей не хватило самую малость для победы в титульном матче. Спортивная злость после досадного поражения, помноженная на отменную форму, в которой пребывает спортсменка, позволяют назвать россиянку явным фаворитом встречи. Единственный матч, который провели соперницы друг с другом, нельзя назвать показательным и симптоматичным.Калинская, уступив на тай-брейке в первом сете, во втором снялась по медицинским причинам. Ли, похоже, тоже на подъеме. Не станем рисковать, заигрывая с тоталами или форой. Наш выбор - победа Анны с любым счетом. 

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