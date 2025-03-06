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6 марта 12:41ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лечче - Милан, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Прервут ли «россонери» безвыигрышную серию?
Руслан Ипполитов

8 марта в рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде сыграет с «Лечче». На первый взгляд фаворит пары очевиден, но «красно-черные» проиграли три последних матча и пребывают явно не в лучшей форме. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лечче» (Лечче) 

08.03.2024, Сб

22:45 МСК

«Милан» (Милан) 

П1 - 4.90

Х - 3.95

П2 - 1.71

Турнир:  Серия А, 28-й тур

Стадион:  «Виа Дель Маре» (Лечче, Италия)

Главный арбитр: Даниэле Довери

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лечче» 2152740-94
«Милан»2715294-40

Последние пять матчей «Лечче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2025«Фиорентина»

1:0

«Лечче»

Серия А

21.02.2025«Лечче»

0:1

«Удинезе»

Серия А

16.02.2025«Монца»

0:0

«Лечче»

Серия А

09.02.2025«Лечче»

0:0

«Болонья»

Серия А

31.01.2025«Парма»

1:3

«Лечче»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

 2:1

«Милан»

Серия А

22.02.2025«Торино»

2:1

«Милан»

Серия А

18.02.2025«Милан»

1:1

«Фейенорд»

Лига чемпионов

15.02.2025«Милан»

1:0

«Верона»

Серия А

Последние пять матчей «Лечче» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2024«Милан»

3:0

«Лечче»

Серия А

06.04.2024«Милан»

3:0

«Лечче»

Кубок Италии

11.11.2023«Лечче»

2:2

«Милан»

Серия А

23.04.2023«Милан»

2:0

«Лечче»

Серия А

14.01.2023«Лечче»

2:2

«Милан»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 28-м туром «Милан» занимает 9-е место в чемпионате Италии, а «Лечче» 16-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер27177360-2558
2. Наполи27176443-2257
3. Аталанта27167459-2655
4. Ювентус271313145-2152
5. Лацио27155749-3550
6. Болонья271211442-3347
7. Фиорентина27136842-2845
8. Рома27127842-3043
9. Милан27118839-3041
10. Удинезе271161034-3739
11. Торино27810931-3234
12. Дженоа277101025-3531
13. Комо27771333-4328
14. Верона27821727-5626
15. Кальяри27671427-4225
16. Лечче27671418-4325
17. Парма27581432-4623
18. Эмполи274101323-4422
19. Венеция27391522-4118
20. Монца27281721-4514

Прогноз на матч

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«Милан» выбило из колеи поражение в стыковых матчах Лиги чемпионов от «Фейенорда». Команда Сержиу Консейсау уже месяц не может преодолеть показатель в один гол за матч, что обернулось серьезными очковыми потерями. «Россонери» проиграли три последние встречи в национальном первенстве и откатились в турнирной таблице уже на 9-ю строчку.

Но стоит признать, что соперники в этих трех играх (все проигранные с одинаковым счетом 1:2) были у «красно-черных» не самыми простыми - «Лацио», «Торино» и «Болонья». Римляне и болонцы грезят попаданием в зону Лиги чемпионов, а туринцы способны на своем поле любой команде преподнести неприятный сюрприз.

Вполне возможно, что безвыигрышная серия «Милана» прервется именно в этом матче, но коэффициент на подобное развитие событий не впечатляет. Учитывая очевидные проблемы команды Консейсау в атаке и то, что «Лечче» с отрывом возглавляет список клубов Серии А с самой низкой результативностью, предположим, что больше чем два мяча в этой встрече соперники совместными усилиями не забьют. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на стадионе «Виа Дель Маре» в прямом эфире. Следить за ходом событий на поле можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка на месяц - 299 рублей
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лечче»: Мархвиньский, Сансоне, Корфитцен, Пьеротти (все - травмы)

«Милан»: Павлович, Меньян (оба - дисквалификация). Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лечче» - «Милан»:

Позиция«Лечче»«Милан»Позиция
Вратарь30. Фальконе16. МеньянВратарь
Защитник25. Галло46. ГаббиаЗащитник
Защитник19. Жан28. ТшауЗащитник
Защитник6. Баскиротто32. УокерЗащитник
Защитник12. Жильбер19. ЭрнандесПолузащитник
Полузащитник5. Бериша29. ФофанаПолузащитник
Полузащитник 75. Пьерре 80. МусаПолузащитник 
Полузащитник 29. Кулибали14. РейндерсПолузащитник
Полузащитник7. Тете11. ПулишичНападающий
Полузащитник37. Карлссон20. ХименесНападающий
Нападающий9. Крстович10. ЛеауНападающий
Главный тренерМарко ДжампаолоСержиу КонсейсауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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За победу «Лечче» предлагается солидный коэффициент 4.90. Заключить пари на ничью можно за 3.95. Выигрыш «Милана» котируется за 1.71

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лечче» - «Милан»?

Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают ничью 1:1. На такой счет можно поставить с коэффициентом 6.60. 0:1 в пользу гостей котируются за 7.00, 0:2 - за 7.60.

Где смотреть бесплатно матч «Лечче» - «Милан»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на стадионе «Виа Дель Маре» в прямом эфире. Следить за ходом событий на поле можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Лечче» - «Милан»?

Если судить по котировкам, то пару голов соперники на двоих организовать должны. Номинал сыгравшей ставки на то, что в матче будет больше двух забитых мячей, будет умножен на 1.77. Тотал меньше 2.5 - 1.97

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