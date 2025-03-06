Лечче - Милан, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Милан» выбило из колеи поражение в стыковых матчах Лиги чемпионов от «Фейенорда». Команда Сержиу Консейсау уже месяц не может преодолеть показатель в один гол за матч, что обернулось серьезными очковыми потерями. «Россонери» проиграли три последние встречи в национальном первенстве и откатились в турнирной таблице уже на 9-ю строчку.

Но стоит признать, что соперники в этих трех играх (все проигранные с одинаковым счетом 1:2) были у «красно-черных» не самыми простыми - «Лацио», «Торино» и «Болонья». Римляне и болонцы грезят попаданием в зону Лиги чемпионов, а туринцы способны на своем поле любой команде преподнести неприятный сюрприз.

Вполне возможно, что безвыигрышная серия «Милана» прервется именно в этом матче, но коэффициент на подобное развитие событий не впечатляет. Учитывая очевидные проблемы команды Консейсау в атаке и то, что «Лечче» с отрывом возглавляет список клубов Серии А с самой низкой результативностью, предположим, что больше чем два мяча в этой встрече соперники совместными усилиями не забьют.