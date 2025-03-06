Лечче - Милан, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
8 марта в рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде сыграет с «Лечче». На первый взгляд фаворит пары очевиден, но «красно-черные» проиграли три последних матча и пребывают явно не в лучшей форме. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лечче» (Лечче)
08.03.2024, Сб
22:45 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 4.90
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Виа Дель Маре» (Лечче, Италия)
Главный арбитр: Даниэле Довери
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лечче»
|2
|15
|27
|40-94
|«Милан»
|27
|15
|2
|94-40
Последние пять матчей «Лечче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Лечче»
Серия А
|21.02.2025
|«Лечче»
0:1
«Удинезе»
Серия А
|16.02.2025
|«Монца»
0:0
«Лечче»
Серия А
|09.02.2025
|«Лечче»
0:0
«Болонья»
Серия А
|31.01.2025
|«Парма»
1:3
«Лечче»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
|22.02.2025
|«Торино»
2:1
«Милан»
Серия А
|18.02.2025
|«Милан»
1:1
«Фейенорд»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Милан»
1:0
«Верона»
Серия А
Последние пять матчей «Лечче» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2024
|«Милан»
3:0
«Лечче»
Серия А
|06.04.2024
|«Милан»
3:0
«Лечче»
Кубок Италии
|11.11.2023
|«Лечче»
2:2
«Милан»
Серия А
|23.04.2023
|«Милан»
2:0
«Лечче»
Серия А
|14.01.2023
|«Лечче»
2:2
«Милан»
Серия А
Перед 28-м туром «Милан» занимает 9-е место в чемпионате Италии, а «Лечче» 16-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|27
|17
|7
|3
|60-25
|58
|2. Наполи
|27
|17
|6
|4
|43-22
|57
|3. Аталанта
|27
|16
|7
|4
|59-26
|55
|4. Ювентус
|27
|13
|13
|1
|45-21
|52
|5. Лацио
|27
|15
|5
|7
|49-35
|50
|6. Болонья
|27
|12
|11
|4
|42-33
|47
|7. Фиорентина
|27
|13
|6
|8
|42-28
|45
|8. Рома
|27
|12
|7
|8
|42-30
|43
|9. Милан
|27
|11
|8
|8
|39-30
|41
|10. Удинезе
|27
|11
|6
|10
|34-37
|39
|11. Торино
|27
|8
|10
|9
|31-32
|34
|12. Дженоа
|27
|7
|10
|10
|25-35
|31
|13. Комо
|27
|7
|7
|13
|33-43
|28
|14. Верона
|27
|8
|2
|17
|27-56
|26
|15. Кальяри
|27
|6
|7
|14
|27-42
|25
|16. Лечче
|27
|6
|7
|14
|18-43
|25
|17. Парма
|27
|5
|8
|14
|32-46
|23
|18. Эмполи
|27
|4
|10
|13
|23-44
|22
|19. Венеция
|27
|3
|9
|15
|22-41
|18
|20. Монца
|27
|2
|8
|17
|21-45
|14
«Милан» выбило из колеи поражение в стыковых матчах Лиги чемпионов от «Фейенорда». Команда Сержиу Консейсау уже месяц не может преодолеть показатель в один гол за матч, что обернулось серьезными очковыми потерями. «Россонери» проиграли три последние встречи в национальном первенстве и откатились в турнирной таблице уже на 9-ю строчку.
Но стоит признать, что соперники в этих трех играх (все проигранные с одинаковым счетом 1:2) были у «красно-черных» не самыми простыми - «Лацио», «Торино» и «Болонья». Римляне и болонцы грезят попаданием в зону Лиги чемпионов, а туринцы способны на своем поле любой команде преподнести неприятный сюрприз.
Вполне возможно, что безвыигрышная серия «Милана» прервется именно в этом матче, но коэффициент на подобное развитие событий не впечатляет. Учитывая очевидные проблемы команды Консейсау в атаке и то, что «Лечче» с отрывом возглавляет список клубов Серии А с самой низкой результативностью, предположим, что больше чем два мяча в этой встрече соперники совместными усилиями не забьют.
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Потери
«Лечче»: Мархвиньский, Сансоне, Корфитцен, Пьеротти (все - травмы)
«Милан»: Павлович, Меньян (оба - дисквалификация). Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лечче» - «Милан»:
|Позиция
|«Лечче»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|30. Фальконе
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|25. Галло
|46. Габбиа
|Защитник
|Защитник
|19. Жан
|28. Тшау
|Защитник
|Защитник
|6. Баскиротто
|32. Уокер
|Защитник
|Защитник
|12. Жильбер
|19. Эрнандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Бериша
|29. Фофана
|Полузащитник
|Полузащитник
|75. Пьерре
|80. Муса
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Кулибали
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Тете
|11. Пулишич
|Нападающий
|Полузащитник
|37. Карлссон
|20. Хименес
|Нападающий
|Нападающий
|9. Крстович
|10. Леау
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Джампаоло
|Сержиу Консейсау
|Главный тренер
За победу «Лечче» предлагается солидный коэффициент 4.90. Заключить пари на ничью можно за 3.95. Выигрыш «Милана» котируется за 1.71.
Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают ничью 1:1. На такой счет можно поставить с коэффициентом 6.60. 0:1 в пользу гостей котируются за 7.00, 0:2 - за 7.60.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на стадионе «Виа Дель Маре» в прямом эфире. Следить за ходом событий на поле можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.
Если судить по котировкам, то пару голов соперники на двоих организовать должны. Номинал сыгравшей ставки на то, что в матче будет больше двух забитых мячей, будет умножен на 1.77. Тотал меньше 2.5 - 1.97.
Партнерский проект