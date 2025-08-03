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3 августа 13:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Лех - Црвена Звезда, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Топы Восточной Европы сразятся в По
Валентин Васильев

На среду, 6 августа, запланировано шесть матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В Познани  «Лех» сразится с «Црвеной Звездой». Игра обещает быть очень жаркой. Заглянем в линии легальных букмекеров на принципиальное противостояние.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лех» (Познань, Польша)  

06.08.2025, Ср

21:30 МСК

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 

П1 - 2.90

Х - 3.30

П2 - 2.45

Турнир:  Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, 1-й матч 

Стадион: «Энеа»  (Познань, Польша)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лех»0000-0
«Црвена Звезда»0000-0

Последние пять матчей «Леха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Лех»

2:1

«Гурник»

Чемпионат Польши

30.07.2025«Брейдаблик»

0:1

«Лех»

Лига чемпионов

26.07.2025«Лехия»

3:4

«Лех»

Чемпионат Польши

22.07.2025«Лех»

7:1

«Брейдаблик»

Лига чемпионов

18.07.2025«Лех»

1:4

«Краковия»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять матчей «Црвены Звезды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Црвена Звезда»

5:1

«Линкольн»

Лига чемпионов

26.07.2025«Црвена Звезда»

7:1

ОФК

Чемпионат Сербии

22.07.2025«Линкольн»

0:1

«Црвена Звезда»

Лига чемпионов

19.07.2025«Црвена Звезда»

4:0

«Явор»

Чемпионат Сербии

13.07.2025«Академия Пушкаша»

1:1

«Црвена Звезда»

Товарищеский матч

Календарь матчей

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05.08.2025.   20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) 
05.08.2025.   21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025.   21:00. «Динамо»  К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025.   21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025.   18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025.   20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025.   20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025.   21:30. «Лех» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025.   22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025.   22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

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Обе команды без проблем разобрались с предыдущими соперниками по Лиге чемпионов. Поляки выиграли оба матча у «Брейдаблика» с красноречивым суммарным счетом 8:1. Сербы за три часа игрового времени забили «Линкольну» шесть мячей, пропустив всего один.

У поляков из 10 последних матчей восемь были «верховыми», у сербов - семь. Это повод обратить внимание на рынок тоталов. Тем более в PARI весьма привлекательный коэффициент на ТБ 2.5 - выше двойки. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Познани покажет Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Лех»: Хаканс, Валемарк, Барански, Муравски (все - травмы)

«Црвена Звезда»: Сеол (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все базовые исходы матча: 2.90 на победу «Леха», 3.30 на ничью и 2.45 - на успех гостей.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Лех» -  «Црвена Звезда»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1. Коэффициент на этот исход составляет 6.50.

Будет ли матч «Лех» -  «Црвена Звезда» результативным?

Коэффициент 2.05 на тотал больше 2.5 не сулит результативной игры в Познани. Хотя обе команды достаточно много забивают.

Будет ли играть Наир Тикнизян?

Против «Линкольна» в прошлом туре воспитанник ЦСКА отыграл все 180 минут. Ожидается его выход в старте и в среду.

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