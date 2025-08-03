Лех - Црвена Звезда, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На среду, 6 августа, запланировано шесть матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В Познани «Лех» сразится с «Црвеной Звездой». Игра обещает быть очень жаркой. Заглянем в линии легальных букмекеров на принципиальное противостояние.
Турнир: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, 1-й матч
Стадион: «Энеа» (Познань, Польша)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лех»
|0
|0
|0
|0-0
|«Црвена Звезда»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Леха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Лех»
2:1
«Гурник»
Чемпионат Польши
|30.07.2025
|«Брейдаблик»
0:1
«Лех»
Лига чемпионов
|26.07.2025
|«Лехия»
3:4
«Лех»
Чемпионат Польши
|22.07.2025
|«Лех»
7:1
«Брейдаблик»
Лига чемпионов
|18.07.2025
|«Лех»
1:4
«Краковия»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять матчей «Црвены Звезды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Црвена Звезда»
5:1
«Линкольн»
Лига чемпионов
|26.07.2025
|«Црвена Звезда»
7:1
ОФК
Чемпионат Сербии
|22.07.2025
|«Линкольн»
0:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|19.07.2025
|«Црвена Звезда»
4:0
«Явор»
Чемпионат Сербии
|13.07.2025
|«Академия Пушкаша»
1:1
«Црвена Звезда»
Товарищеский матч
05.08.2025. 20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания)
05.08.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025. 21:00. «Динамо» К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025. 18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025. 20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025. 22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025. 22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)
Обе команды без проблем разобрались с предыдущими соперниками по Лиге чемпионов. Поляки выиграли оба матча у «Брейдаблика» с красноречивым суммарным счетом 8:1. Сербы за три часа игрового времени забили «Линкольну» шесть мячей, пропустив всего один.
У поляков из 10 последних матчей восемь были «верховыми», у сербов - семь. Это повод обратить внимание на рынок тоталов. Тем более в PARI весьма привлекательный коэффициент на ТБ 2.5 - выше двойки.
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В прямом эфире встречу в Познани покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Лех»: Хаканс, Валемарк, Барански, Муравски (все - травмы)
«Црвена Звезда»: Сеол (дисквалификация)
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все базовые исходы матча: 2.90 на победу «Леха», 3.30 на ничью и 2.45 - на успех гостей.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1. Коэффициент на этот исход составляет 6.50.
Коэффициент 2.05 на тотал больше 2.5 не сулит результативной игры в Познани. Хотя обе команды достаточно много забивают.
Против «Линкольна» в прошлом туре воспитанник ЦСКА отыграл все 180 минут. Ожидается его выход в старте и в среду.