Лех - Црвена Звезда, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды без проблем разобрались с предыдущими соперниками по Лиге чемпионов. Поляки выиграли оба матча у «Брейдаблика» с красноречивым суммарным счетом 8:1. Сербы за три часа игрового времени забили «Линкольну» шесть мячей, пропустив всего один.

У поляков из 10 последних матчей восемь были «верховыми», у сербов - семь. Это повод обратить внимание на рынок тоталов. Тем более в PARI весьма привлекательный коэффициент на ТБ 2.5 - выше двойки.