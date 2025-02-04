Леганес — Реал, 5 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Последняя кубковая встреча соперников состоялась в январе 2019-го года, и победу на своем поле тогда праздновал «Леганес» (1:0). Правда, кроме морального удовлетворения тот выигрыш хозяевам ничего не принес, ведь в первом матче мадридцы выиграли со счетом 3:0 и именно столичная команда тогда прошла в четвертьфинал. Впрочем, статистика личных встреч перед стартовым свистком на «Мунисипаль де Бутарке» будет иметь далеко не первое значение.

Главной вводной перед матчем является сенсационное поражение «Реала» в предыдущем туре Примеры в Барселоне. Команда Карло Анчелотти умудрилась проиграть занимающему место в подвале турнирной таблицы «Эспаньолу». Уже далеко не в первый раз игроки «сливочных» сыграли не лучшим образом в матче с аутсайдерами. Говорить о слабом настрое футболистов «Реала» доводилось совсем недавно. На предыдущей кубковой стадии мадридцы во встрече с «Сельтой» умудрились упустить верную победу в основное время и были вынуждены дожимать команду из Виго в овертайме. Да, тогда «Реалу» удалось трижды поразить ворота «Сельты» в дополнительное время, но тот тревожный звонок, как оказалось, так и не разбудил футболистов.

Наверняка после проигрыша «Эспаньолу» у Карло Анчелотти состоялся серьезный разговор с игроками. Кого бы итальянский специалист не выпустил на поле во встрече с «Леганесом», эти ребята должны сыграть с максимальной отдачей. Против такого «Реала» у хозяев поля шансов будет минимум. Ставим на мадридцев с форой.