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4 февраля 9:13ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Леганес — Реал, 5 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Чем удивят мадридцы на этот раз?
Руслан Ипполитов

В среду, 5 февраля, в четвертьфинале Кубка Испании по футболу «Леганес» принимает «Реал». В предыдущем туре Ла Лиги мадридцы сенсационно проиграли на выезде «Эспаньолу». Можно не сомневаться, что на кубковую встречу с другим аутсайдером Примеры подопечные Карло Анчелотти выйдут с правильным настроем.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Леганес» (Леганес)

05.02.2025, Ср

23:30 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 7.50

Х - 5.00

П2 - 1.40

Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания)

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Леганес»221115-38
«Реал»112238-15

Последние пять матчей «Леганеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2025«Леганес»0:1«Райо Вальекано»Примера
26.01.2025«Атлетик»0:0«Леганес»Примера
18.01.2025«Леганес»1:0«Атлетико»Примера
15.01.2025«Альмерия»2:3«Леганес»Кубок Испании
11.01.2025«Эспаньол»1:1«Леганес»Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Эспаньол»1:0«Реал»Примера
29.01.2025«Брест»0:3«Реал»Лига Чемпионов
25.01.2025«Вальядолид»

0:3

«Реал»

Примера

22.01.2025«Реал»5:1«РБ Зальцбург»Лига чемпионов
19.01.2025«Реал»4:1«Лас-Пальмас»Примера

Последние пять матчей «Леганеса» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2024«Леганес»0:3«Реал»Примера
19.07.2020«Леганес»

2:2

«Реал»

Примера

30.10.2019«Реал»5:0«Леганес»Примера
15.04.2019«Леганес»1:1«Реал»Примера
16.01.2019«Леганес»1:0«Реал»Кубок Испании

Прогноз на матч

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Последняя кубковая встреча соперников состоялась в январе 2019-го года, и победу на своем поле тогда праздновал «Леганес» (1:0). Правда, кроме морального удовлетворения тот выигрыш хозяевам ничего не принес, ведь в первом матче мадридцы выиграли со счетом 3:0 и именно столичная команда тогда прошла в четвертьфинал. Впрочем, статистика личных встреч перед стартовым свистком на «Мунисипаль де Бутарке» будет иметь далеко не первое значение.

Главной вводной перед матчем является сенсационное поражение «Реала» в предыдущем туре Примеры в Барселоне. Команда Карло Анчелотти умудрилась проиграть занимающему место в подвале турнирной таблицы «Эспаньолу». Уже далеко не в первый раз игроки «сливочных» сыграли не лучшим образом в матче с аутсайдерами. Говорить о слабом настрое футболистов «Реала» доводилось совсем недавно. На предыдущей кубковой стадии мадридцы во встрече с «Сельтой» умудрились упустить верную победу в основное время и были вынуждены дожимать команду из Виго в овертайме. Да, тогда «Реалу» удалось трижды поразить ворота «Сельты» в дополнительное время, но тот тревожный звонок, как оказалось, так и не разбудил футболистов.

Наверняка после проигрыша «Эспаньолу» у Карло Анчелотти состоялся серьезный разговор с игроками. Кого бы итальянский специалист не выпустил на поле во встрече с «Леганесом», эти ребята должны сыграть с максимальной отдачей. Против такого «Реала» у хозяев поля шансов будет минимум. Ставим на мадридцев с форой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Леганесом» и «Реалом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Бесплатно игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Леганес»: Франкеса (травма)

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Камавинга, Рюдигер (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Леганес» - «Реал»:

Позиция«Леганес»«Реал»Позиция
Вратарь1. Сориано1. КуртуаВратарь
Защитник22. Настасич23. МендиЗащитник
Защитник6. Гонсалес14. ТчуамениЗащитник
Защитник12. Розье35. АсенсиоЗащитник
Защитник2. Альтимира17. ВаскесЗащитник
Полузащитник17. Неу10. МодричПолузащитник
Полузащитник 5. Тапиа8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник7. Родригес5. БеллингемПолузащитник
Нападающий11. Крус21. ДиасНападающий
Нападающий10. Раба7. Винисиус ЖуниорНападающий
Нападающий9. Де ла Фуэнте9. МбаппеНападающий
Главный тренерБорха ХименесКарло АнчелоттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех хозяев поля - 7.50. Вероятность победы «Реала» котируется за 1.40. На ничью можно поставить за 5.00.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Леганес» - «Реал»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей со счетом 0:2, предлагая коэффициент 7.50. За 0:1 дают 8.50. Заключить пари на 1:2 можно за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Леганес» - «Реал»?

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

Кто чаще всего выигрывал Кубок Испании?

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За явным преимуществом в этом списке лидирует «Барселона», 31 раз побеждавшая в турнире. 24 раза трофей завоевывал «Атлетик» из Бильбао, 20 - мадридский «Реал». «Атлетико» в этом рейтинге занимает четвертое место, имея на своем счету 10 побед, последняя из которых случилась в 2013 году. А еще у «матрасников» 9 проигранных финалов. «Хетафе» почетный титул не покорялся никогда, но команда дважды в своей истории доходила до финала. 

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