Леганес — Реал, 5 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

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В среду, 5 февраля, в четвертьфинале Кубка Испании по футболу «Леганес» принимает «Реал». В предыдущем туре Ла Лиги мадридцы сенсационно проиграли на выезде «Эспаньолу». Можно не сомневаться, что на кубковую встречу с другим аутсайдером Примеры подопечные Карло Анчелотти выйдут с правильным настроем.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Леганес» (Леганес)
05.02.2025, Ср
23:30 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 7.50
Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания)
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Леганес»
|2
|2
|11
|15-38
|«Реал»
|11
|2
|2
|38-15
Последние пять матчей «Леганеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2025
|«Леганес»
|0:1
|«Райо Вальекано»
|Примера
|26.01.2025
|«Атлетик»
|0:0
|«Леганес»
|Примера
|18.01.2025
|«Леганес»
|1:0
|«Атлетико»
|Примера
|15.01.2025
|«Альмерия»
|2:3
|«Леганес»
|Кубок Испании
|11.01.2025
|«Эспаньол»
|1:1
|«Леганес»
|Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Эспаньол»
|1:0
|«Реал»
|Примера
|29.01.2025
|«Брест»
|0:3
|«Реал»
|Лига Чемпионов
|25.01.2025
|«Вальядолид»
0:3
«Реал»
Примера
|22.01.2025
|«Реал»
|5:1
|«РБ Зальцбург»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Реал»
|4:1
|«Лас-Пальмас»
|Примера
Последние пять матчей «Леганеса» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.11.2024
|«Леганес»
|0:3
|«Реал»
|Примера
|19.07.2020
|«Леганес»
2:2
«Реал»
Примера
|30.10.2019
|«Реал»
|5:0
|«Леганес»
|Примера
|15.04.2019
|«Леганес»
|1:1
|«Реал»
|Примера
|16.01.2019
|«Леганес»
|1:0
|«Реал»
|Кубок Испании
Последняя кубковая встреча соперников состоялась в январе 2019-го года, и победу на своем поле тогда праздновал «Леганес» (1:0). Правда, кроме морального удовлетворения тот выигрыш хозяевам ничего не принес, ведь в первом матче мадридцы выиграли со счетом 3:0 и именно столичная команда тогда прошла в четвертьфинал. Впрочем, статистика личных встреч перед стартовым свистком на «Мунисипаль де Бутарке» будет иметь далеко не первое значение.
Главной вводной перед матчем является сенсационное поражение «Реала» в предыдущем туре Примеры в Барселоне. Команда Карло Анчелотти умудрилась проиграть занимающему место в подвале турнирной таблицы «Эспаньолу». Уже далеко не в первый раз игроки «сливочных» сыграли не лучшим образом в матче с аутсайдерами. Говорить о слабом настрое футболистов «Реала» доводилось совсем недавно. На предыдущей кубковой стадии мадридцы во встрече с «Сельтой» умудрились упустить верную победу в основное время и были вынуждены дожимать команду из Виго в овертайме. Да, тогда «Реалу» удалось трижды поразить ворота «Сельты» в дополнительное время, но тот тревожный звонок, как оказалось, так и не разбудил футболистов.
Наверняка после проигрыша «Эспаньолу» у Карло Анчелотти состоялся серьезный разговор с игроками. Кого бы итальянский специалист не выпустил на поле во встрече с «Леганесом», эти ребята должны сыграть с максимальной отдачей. Против такого «Реала» у хозяев поля шансов будет минимум. Ставим на мадридцев с форой.
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В прямом эфире встречу между «Леганесом» и «Реалом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Бесплатно игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров и в соцсетях.
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|Тип трансляции
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|«МАТЧ! Футбол 2»
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|Текстовая
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Потери:
«Леганес»: Франкеса (травма)
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Камавинга, Рюдигер (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Леганес» - «Реал»:
|Позиция
|«Леганес»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Сориано
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|22. Настасич
|23. Менди
|Защитник
|Защитник
|6. Гонсалес
|14. Тчуамени
|Защитник
|Защитник
|12. Розье
|35. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|2. Альтимира
|17. Васкес
|Защитник
|Полузащитник
|17. Неу
|10. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Тапиа
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Родригес
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Крус
|21. Диас
|Нападающий
|Нападающий
|10. Раба
|7. Винисиус Жуниор
|Нападающий
|Нападающий
|9. Де ла Фуэнте
|9. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Борха Хименес
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех хозяев поля - 7.50. Вероятность победы «Реала» котируется за 1.40. На ничью можно поставить за 5.00.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей со счетом 0:2, предлагая коэффициент 7.50. За 0:1 дают 8.50. Заключить пари на 1:2 можно за 9.00.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
За явным преимуществом в этом списке лидирует «Барселона», 31 раз побеждавшая в турнире. 24 раза трофей завоевывал «Атлетик» из Бильбао, 20 - мадридский «Реал». «Атлетико» в этом рейтинге занимает четвертое место, имея на своем счету 10 побед, последняя из которых случилась в 2013 году. А еще у «матрасников» 9 проигранных финалов. «Хетафе» почетный титул не покорялся никогда, но команда дважды в своей истории доходила до финала.
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