Иржи Легечка — Тейлор Фритц, 3 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

Американец Тейлор Фритц посеян под вторым номером на хардовом турнире ATP 1000 в Торонто и входит в число главных фаворитов. Сумеет ли он обыграть чеха Иржи Легечку и пробиться в четвертьфинал?

Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

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