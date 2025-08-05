Иржи Легечка — Тейлор Фритц, 3 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

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Американец Тейлор Фритц посеян под вторым номером на хардовом турнире ATP 1000 в Торонто и входит в число главных фаворитов. Сумеет ли он обыграть чеха Иржи Легечку и пробиться в четвертьфинал?
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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Иржи Легечка (23 года, 27-я ракетка мира, 19-й номер посева)
Тейлор Фритц (27 лет, 4-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 6) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 20)
Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде — на харде в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025. Также в нынешнем сезоне дошел до финала на траве в Лондоне. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержал 28 побед при 15 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне в этих соревнованиях не участвовал.
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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на траве в Штутгарте и Истбурне, дошел до полуфинала в Майами (хард) и на Уимблдоне. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 34 победы при 13 поражениях. На турнире в Торонто уже повторил лучший результат. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели три официальных очных матча: два — на харде, один — на грунте. Во всех случаях выигрывал Фритц.
Букмекеры считают американца явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,38 на его победу и 3,05 на успех чеха.
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Все очные матчи продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,83 на ТМ (23,5).
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Фритц удерживает хорошую форму и действительно выглядит явным фаворитом. Он играет более вариативно, а его стиль хорошо подходит для быстрых кортов Торонто. Вдобавок американец прочнее ментально — у него гораздо больше опыта статусных матчей, а Легечка регулярно испытывает проблемы на фоне топовых соперников.
При этом без борьбы чех точно с корта не уйдет. Как минимум за счет подачи он может затянуть хотя бы один из сетов. Но в итоге, полагаем, Фритц дожмет соперника в двух сетах и не позволит тому одержать первую победу в очном матче.