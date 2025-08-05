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2 августа 14:34ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Иржи Легечка — Тейлор Фритц, 3 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

У американца явно больше опций для победы
Александр Бокулёв

Американец Тейлор Фритц посеян под вторым номером на хардовом турнире ATP 1000 в Торонто и входит в число главных фаворитов. Сумеет ли он обыграть чеха Иржи Легечку и пробиться в четвертьфинал?

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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

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Иржи Легечка (23 года, 27-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:2), 6:4
  • 3-й круг: Артюр Фис (Франция, 15) — 3:6, 6:3, 6:4

Тейлор Фритц (27 лет, 4-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:5, 7:6 (7:1)
  • 3-й круг: Габриэль Диалло (Канада, 27) — 6:4, 6:2

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 6) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 20)

Иржи Легечка

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Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде — на харде в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025. Также в нынешнем сезоне дошел до финала на траве в Лондоне. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержал 28 побед при 15 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне в этих соревнованиях не участвовал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Тейлор Фритц

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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на траве в Штутгарте и Истбурне, дошел до полуфинала в Майами (хард) и на Уимблдоне. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 34 победы при 13 поражениях. На турнире в Торонто уже повторил лучший результат. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели три официальных очных матча: два — на харде, один — на грунте. Во всех случаях выигрывал Фритц.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американца явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,38 на его победу и 3,05 на успех чеха.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,83 на ТМ (23,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ЛегечкиПобеда ФритцаТБ (23,5)ТМ (23,5)
PARI3,051,381,981,83

Прогноз и ставка

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Фритц удерживает хорошую форму и действительно выглядит явным фаворитом. Он играет более вариативно, а его стиль хорошо подходит для быстрых кортов Торонто. Вдобавок американец прочнее ментально — у него гораздо больше опыта статусных матчей, а Легечка регулярно испытывает проблемы на фоне топовых соперников.

При этом без борьбы чех точно с корта не уйдет. Как минимум за счет подачи он может затянуть хотя бы один из сетов. Но в итоге, полагаем, Фритц дожмет соперника в двух сетах и не позволит тому одержать первую победу в очном матче.

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