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2 августа 11:07ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина, 3 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

Букмекеры не считают россиянина фаворитом
Александр Бокулёв

Россиянин Андрей Рублёв поборется за выход в четвертьфинал хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Сумеет ли первая ракетка страны продолжить борьбу за титул?

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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center (Торонто, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

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Андрей Рублёв (27 лет, 11-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Уго Гастон (Франция) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Лоренцо Сонего (Италия, 28) — 5:7, 6:4, 6:3

Алехандро Давидович-Фокина (26 лет, 19-я ракетка мира, 20-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Корентен Мутэ (Франция) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Якуб Меншик (Чехия, 12) — 6:2, 6:4

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия, 19) — Тейлор Фритц (США, 2)

Андрей Рублёв

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Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 25 побед при 17 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алехандро Давидович-Фокина

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Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 19-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финала в Делрей-Бич, Акапулько и Вашингтоне на харде, до полуфинала в Монте-Карло на грунте и в Истбурне на траве. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержал 34 победы при 18 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели шесть официальных очных матчей. Первые пять выиграл Рублёв (трижды — на грунте, дважды — на харде), последний — Давидович-Фокина (на грунте).

Ставки на исход

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Букмекеры считают испанца фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на его победу и 2,02 на успех россиянина.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи продлились минимум 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (23,5) и 1,80 на ТМ (23,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РублёваПобеда Давидовича-ФокиныТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE2,021,782,001,80

Прогноз и ставка

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На бумаге тяжелейшее испытание для Рублёва. Давидович-Фокина проводит лучший сезон в карьере, после возвращения на хард он вновь набрал прекрасную форму, которая помогла дойти до финала в Вашингтоне. Неудивительно, что букмекеры сдержанно, но всё же считают фаворитом именно испанца.

Впрочем, опыт Рублёва наверняка позволит ему как минимум навязать борьбу крепкому сопернику. Показательно, что все шесть очных матчей спортсменов получились очень конкурентными и продлились минимум 22 гейма. Чего-то похожего ожидаем и в предстоящей встрече. Но с учетом коэффициентов попробуем заиграть тотал не на весь матч, а на первый сет.

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