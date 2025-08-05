Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина, 3 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

Россиянин Андрей Рублёв поборется за выход в четвертьфинал хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Сумеет ли первая ракетка страны продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Aviva Center (Торонто, Канада)

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