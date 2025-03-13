Лейпциг - Боруссия Д, 15 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из центральных матчей 26-го тура Бундеслиги будет сыгран в Лейпциге, где местные «быки» примут дортмундскую «Боруссию». Команды занимают довольно скромные для себя места в таблице, но амбиции и возможности соперников позволяют им рассчитывать на значительное улучшение турнирного положения этой весной. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«РБ Лейпциг» (Лейпциг)
15.03.2024, Сб
20:30 МСК
«Боруссия» (Дортмунд)
|П1 - 2.35
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Турнир: Бундеслига, 26-й тур
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|8
|2
|9
|33-33
|«Боруссия»
|9
|2
|8
|33-33
Последние пять матчей «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Фрайбург»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Лейпциг»
1:2
«Майнц»
Бундеслига
|26.02.2025
|«Лейпциг»
1:0
«Вольфсбург»
Кубок Германии
|23.02.2025
|«Хайденхайм»
2:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|14.02.2025
|«Аугсбург»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Лилль»
1:2
«Боруссия»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Боруссия»
0:1
«Аугсбург»
Бундеслига
|04.03.2025
|«Боруссия»
1:1
«Лилль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Санкт-Паули»
0:2
«Боруссия»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Боруссия»
6:0
«Унион»
Бундеслига
Последние пять матчей «Лейпцига» и «Боруссии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
02.11.2024
«Боруссия»
2:1
«Лейпциг»
Бундеслига
|27.04.2024
|«Лейпциг»
4:1
«Боруссия»
Бундеслига
09.12.2023
«Боруссия»
2:3
«Лейпциг»
Бундеслига
05.04.2023
«Лейпциг»
2:0
«Боруссия»
Кубок Германии
03.03.2023
«Боруссия»
2:1
«Лейпциг»
Бундеслига
После 25-го тура дортмундцы занимают 10-е место, а «Лейпциг» - 6-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|25
|19
|4
|2
|74-23
|61
|2. Байер
|25
|15
|8
|2
|55-30
|53
|3. Майнц
|25
|13
|5
|7
|42-26
|44
|4. Айнтрахт
|25
|12
|6
|7
|51-39
|42
|5. Фрайбург
|25
|12
|5
|8
|34-36
|41
|6. Лейпциг
|25
|10
|9
|6
|39-33
|39
|7. Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|49-39
|38
|8. Штутгарт
|25
|10
|7
|8
|44-39
|37
|9. Боруссия М
|25
|11
|4
|10
|39-38
|37
|10. Боруссия Д
|25
|10
|5
|10
|45-39
|35
|11. Аугсбург
|25
|9
|8
|8
|28-35
|35
|12. Вердер
|25
|9
|6
|10
|38-49
|33
|13. Унион
|25
|7
|6
|12
|23-37
|27
|14. Хоффенхайм
|25
|6
|8
|11
|32-47
|26
|15. Санкт-Паули
|25
|6
|4
|15
|19-30
|22
|16. Бохум
|25
|4
|6
|15
|25-50
|18
|17. Хольштайн
|25
|4
|5
|16
|37-61
|17
|18. Хайденхайм
|25
|4
|4
|17
|28-51
|16
Оба соперника предельно мотивированы. Команды разделяют в турнирной таблице четыре очка и они являются конкурентами в борьбе за еврокубки. «Боруссия» на неделе вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, но рискует по итогам национального первенства остаться без путевки в еврокубки. Вряд ли доволен своим нынешним турнирным положением и «Лейпциг».
Статистика личных встреч команд не просто говорит, а кричит, что ничьей в предстоящем матче не будет. Из 19-ти предыдущих встреч «быков» и «шмелей» мирным исходом завершились лишь две. Да и стратегически ни одного из соперников ничейный расход не устроит.
Намекает статистика и на то, что матч не должен оказаться «низовым». За последние 10 игр лишь дважды один из соперников так и не смог подобрать ключи к воротам противника, а средний показатель результативности на обозначенном временном отрезке превышает три гола за игру.
Не станем гадать над именем победителя. Поверим статистическим выкладкам, не забыв о довольно агрессивной игре каждой из команд в атаке. Делаем выбор в пользу исхода, который точно не будет ничейным, а обе команды отличатся хотя бы по разу. За это предложен довольно приятный коэффициент.
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Игру в Лейпциге в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Следить за происходящим на стадионе «Лейпциг» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер (все - травма)
«Боруссия»: Свенссон, Нмеча, Мане (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Лейпциг»
«Боруссия»
Позиция
|Вратарь
|1. Трапп
1. Кобель
Вратарь
|Защитник
|3. Теате
2. Коуту
Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
23. Джан
Защитник
|Защитник
|5. Аменда
3. Антон
Защитник
|Защитник
|13. Кристенсен
26. Веверсон
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Узун
20. Забитцер
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
13. Грос
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хойлунн
27. Адейеми
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Кнауфф
10. Брандт
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гетце
43. Байно-Гиттенс
Полузащитник
|Нападающий
|11. Этитике
9. Гирасси
Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
Нико Ковач
Главный тренер
Самый низкий коэффициент, соответствующий наиболее вероятному исходу, установлен букмекером на результативную ничью 1:1. Номинал успешной ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 8.00. Заключить пари на победу «быков» 1:0 предлагается за 11.00. Зеркальный счет в пользу «шмелей» сулит двенадцатикратное увеличение ставки.
Игру в Лейпциге в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Следить за происходящим на стадионе «Лейпциг» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.
Для получения путевки в европейские клубные турниры командам Бундеслиги необходимо занять итоговое место в турнирной таблице не ниже шестого. На данный момент «Лейпциг» занимает именно шестую строчку, сулящую билет в Лигу конференций. Аналитики PARI оценивают шансы «быков» финишировать в лигочемпионском квартете коэффициентом 4.15, а в еврокубковой шестерке - 1.60. На «Боруссию» кэфы 10.00 и 3.70 соответственно.
Партнерский проект