Лейпциг - Боруссия Д, 15 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Оба соперника предельно мотивированы. Команды разделяют в турнирной таблице четыре очка и они являются конкурентами в борьбе за еврокубки. «Боруссия» на неделе вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, но рискует по итогам национального первенства остаться без путевки в еврокубки. Вряд ли доволен своим нынешним турнирным положением и «Лейпциг».

Статистика личных встреч команд не просто говорит, а кричит, что ничьей в предстоящем матче не будет. Из 19-ти предыдущих встреч «быков» и «шмелей» мирным исходом завершились лишь две. Да и стратегически ни одного из соперников ничейный расход не устроит.

Намекает статистика и на то, что матч не должен оказаться «низовым». За последние 10 игр лишь дважды один из соперников так и не смог подобрать ключи к воротам противника, а средний показатель результативности на обозначенном временном отрезке превышает три гола за игру.

Не станем гадать над именем победителя. Поверим статистическим выкладкам, не забыв о довольно агрессивной игре каждой из команд в атаке. Делаем выбор в пользу исхода, который точно не будет ничейным, а обе команды отличатся хотя бы по разу. За это предложен довольно приятный коэффициент.