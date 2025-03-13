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13 марта 12:05ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Лейпциг - Боруссия Д, 15 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Шмели» еще могут попасть в еврокубки
Руслан Ипполитов

Один из центральных матчей 26-го тура Бундеслиги будет сыгран в Лейпциге, где местные «быки» примут дортмундскую «Боруссию». Команды занимают довольно скромные для себя места в таблице, но амбиции и возможности соперников позволяют им рассчитывать на значительное улучшение турнирного положения этой весной. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«РБ Лейпциг» (Лейпциг)

15.03.2024, Сб

20:30 МСК

«Боруссия» (Дортмунд) 

П1 - 2.35

Х - 3.65

П2 - 2.80

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Турнир:  Бундеслига, 26-й тур

Стадион:  «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лейпциг» 82933-33
«Боруссия»92833-33

Последние пять матчей «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Фрайбург»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

01.03.2025«Лейпциг»

1:2

«Майнц»

Бундеслига

26.02.2025«Лейпциг»

1:0

«Вольфсбург»

Кубок Германии

23.02.2025«Хайденхайм»

2:2

«Лейпциг»

Бундеслига

14.02.2025«Аугсбург»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Лилль»

1:2

«Боруссия»

Лига чемпионов

08.03.2025«Боруссия»

0:1

«Аугсбург»

Бундеслига

04.03.2025«Боруссия»

1:1

«Лилль»

Лига чемпионов

01.03.2025«Санкт-Паули»

0:2

«Боруссия»

Бундеслига

22.02.2025«Боруссия»

6:0

«Унион»

Бундеслига

Последние пять матчей «Лейпцига» и «Боруссии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024

«Боруссия»

2:1

«Лейпциг»

Бундеслига

27.04.2024«Лейпциг»

4:1

«Боруссия»

Бундеслига

09.12.2023

«Боруссия»

2:3

«Лейпциг»

Бундеслига

05.04.2023

«Лейпциг»

2:0

«Боруссия»

Кубок Германии

03.03.2023

«Боруссия»

2:1

«Лейпциг»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 25-го тура дортмундцы занимают 10-е место, а «Лейпциг» - 6-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария25194274-2361
2. Байер25158255-3053
3. Майнц25135742-2644
4. Айнтрахт25126751-3942
5. Фрайбург25125834-3641
6. Лейпциг25109639-3339
7. Вольфсбург25108749-3938
8. Штутгарт25107844-3937
9. Боруссия М251141039-3837
10. Боруссия Д251051045-3935
11. Аугсбург2598828-3535
12. Вердер25961038-4933
13. Унион25761223-3727
14. Хоффенхайм25681132-4726
15. Санкт-Паули25641519-3022
16. Бохум25461525-5018
17. Хольштайн25451637-6117
18. Хайденхайм25441728-5116

Прогноз на матч

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Оба соперника предельно мотивированы. Команды разделяют в турнирной таблице четыре очка и они являются конкурентами в борьбе за еврокубки. «Боруссия» на неделе вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, но рискует по итогам национального первенства остаться без путевки в еврокубки. Вряд ли доволен своим нынешним турнирным положением и «Лейпциг».

Статистика личных встреч команд не просто говорит, а кричит, что ничьей в предстоящем матче не будет. Из 19-ти предыдущих встреч «быков» и «шмелей» мирным исходом завершились лишь две. Да и стратегически ни одного из соперников ничейный расход не устроит.

Намекает статистика и на то, что матч не должен оказаться «низовым». За последние 10 игр лишь дважды один из соперников так и не смог подобрать ключи к воротам противника, а средний показатель результативности на обозначенном временном отрезке превышает три гола за игру.

Не станем гадать над именем победителя. Поверим статистическим выкладкам, не забыв о довольно агрессивной игре каждой из команд в атаке. Делаем выбор в пользу исхода, который точно не будет ничейным, а обе команды отличатся хотя бы по разу. За это предложен довольно приятный коэффициент.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру в Лейпциге в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Следить за происходящим на стадионе «Лейпциг» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер (все - травма)

«Боруссия» Свенссон, Нмеча, Мане (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Боруссия»:

Позиция«Лейпциг»

«Боруссия»

Позиция

Вратарь1. Трапп

1. Кобель

Вратарь

Защитник3. Теате

2. Коуту

Защитник

Защитник34. Коллинз

23. Джан

Защитник

Защитник5. Аменда

3. Антон

Защитник

Защитник13. Кристенсен

26. Веверсон

Полузащитник

Полузащитник20. Узун

20. Забитцер

Полузащитник

Полузащитник 16. Ларссон

13. Грос

Полузащитник 

Полузащитник 6. Хойлунн

27. Адейеми

Полузащитник

Полузащитник 36. Кнауфф

10. Брандт

Полузащитник

Полузащитник27. Гетце

43. Байно-Гиттенс

Полузащитник

Нападающий11. Этитике

9. Гирасси

Нападающий

Главный тренерДино Топпмеллер

Нико Ковач

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает довольно солидные коэффициенты на победу каждой из команд, отдавая небольшое предпочтение «Лейпцигу». Успешная ставка на выигрыш «быков» будет рассчитана по кэфу 2.35. Угаданный триумф «Боруссии» приведет к умножению ставки на 2.80. Заключить пари на ничью можно за 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лейпциг» - «Боруссия Д»?

Самый низкий коэффициент, соответствующий наиболее вероятному исходу, установлен букмекером на результативную ничью 1:1. Номинал успешной ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 8.00. Заключить пари на победу «быков» 1:0 предлагается за 11.00. Зеркальный счет в пользу «шмелей» сулит двенадцатикратное увеличение ставки

Где бесплатно смотреть матч «Лейпциг» - «Боруссия Д»?

Игру в Лейпциге в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Следить за происходящим на стадионе «Лейпциг» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.

Смогут ли «Лейпциг» - «Боруссия Д» пробиться в еврокубки?

Для получения путевки в европейские клубные турниры командам Бундеслиги необходимо занять итоговое место в турнирной таблице не ниже шестого. На данный момент «Лейпциг» занимает именно шестую строчку, сулящую билет в Лигу конференций. Аналитики PARI оценивают шансы «быков» финишировать в лигочемпионском квартете коэффициентом 4.15, а в еврокубковой шестерке - 1.60. На «Боруссию» кэфы 10.00 и 3.70 соответственно.  

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