Ланс - Ницца, 22 мая: где смотреть финальный матч Кубка Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 22 мая, определится победитель второго по значимости турнира во Франции. Как ни странно, «Пари Сен-Жермен» в этом мероприятии участия не примет. Финальную пару Кубка страны по футболу составили «Ланс» и «Ницца». Для интриги в игре это только плюс. Изучаем котировки букмекеров на матч.
Турнир: Кубок Франции, финал
Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ланс»
|36
|26
|39
|131-144
|«Ницца»
|39
|26
|36
|144-131
Последние пять матчей «Ланса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Лион»
0:4
«Ланс»
Лига 1
|13.05.2026
|«Ланс»
0:2
«ПСЖ»
Лига 1
|08.05.2026
|«Ланс»
1:0
«Нант»
Лига 1
|02.05.2026
|«Ницца»
1:1
«Ланс»
Лига 1
|24.04.2026
|«Брест»
3:3
«Ланс»
Лига 1
Последние пять матчей «Ниццы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Ницца»
0:0
«Мец»
Лига 1
|10.05.2026
|«Осер»
2:1
«Ницца»
Лига 1
|02.05.2026
|«Ницца»
1:1
«Ланс»
Лига 1
|26.04.2026
|«Марсель»
1:1
«Ницца»
Лига 1
|22.04.2026
|«Страсбур»
0:2
«Ницца»
Лига 1
«Ланс» - главный герой сезона во Франции вслед за могущественным и будто бы играющим в другой лиге «ПСЖ». Представитель городка с населением около 30 тыс жителей второй раз за четыре сезона стал вице-чемпионом страны, а вдобавок дошел до финала национального Кубка. Если команда Пьера Сажа еще и выиграет чашу, этот сезон станет однозначно лучшим в истории клуба по совокупности успехов. Чемпионом страны «Ланс» однажды был, еще в прошлом веке, а Кубок до сих пор не брал.
У «Ниццы» сезон получается более контрастным и противоречивым. В Лиге 1 команда финишировала третьей с конца и теперь вынуждена будет отстаивать место в элите в стыковых матчах. 22 мая ее ждет кубковый финал, а через четыре дня - первый матч плей-офф за выживание против «Сент-Этьена».
«Ницца» с Клодом Пюэлем коллекционирует «низовые» матчи. Из последних семи матчей клуба шесть были на тотал меньше 2.5. «Ланс», наоборот, зачастую играет результативно (семь «верховых» игр из 10 предыдущих).
Но кубковый финал - настолько редкое и волнительное событие для обеих сторон, что излишне рисковать на «Стад де Франс» не станут ни те, ни другие. Тотал меньше 2.5 выглядит здесь вполне реалистичным сценарием, несмотря на высокий коэффициент PARI.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ланс»: Гюртнер, Градит, Байду (все - травмы)
«Ницца»: Ндайишимийе, Бомбито, Эвертон (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ланс» - «Ницца»:
|Позиция
|«Ланс»
|«Ницца»
|Позиция
|Вратарь
|40. Риссер
|80. Диуф
|Вратарь
|Защитник
|25. Ганью
|33. Менди
|Защитник
|Защитник
|4. Челик
|28. Ба
|Защитник
|Защитник
|20. Сарр
|37. Оппонг
|Защитник
|Защитник
|14. Юдоль
|24. Ванхаутте
|Защитник
|Полузащитник
|2. Агилар
|6. Будауи
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Томассон
|92. Клосс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Булатович
|26. Бар
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Товен
|10. Диоп
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Сент-Максимен
|25. Шо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Эдуар
|11. Ваи
|Нападающий
|Главный тренер
|Пьер Саж
|Клод Пюэль
|Главный тренер
Аналитики PARI установили коэффициент 1.50 на победу «Ланса» и более чем в четыре раза выше - на его соперника. Ничья в конторе котируется за 4.50.
На суммарный успех вице-чемпиона с учетом дополнительного времени и серии пенальти кэф еще ниже - 1.25. На «Ниццу» - 3.90.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI