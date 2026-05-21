Ланс - Ницца, 22 мая: где смотреть финальный матч Кубка Франции, прогноз, составы

«Ланс» - главный герой сезона во Франции вслед за могущественным и будто бы играющим в другой лиге «ПСЖ». Представитель городка с населением около 30 тыс жителей второй раз за четыре сезона стал вице-чемпионом страны, а вдобавок дошел до финала национального Кубка. Если команда Пьера Сажа еще и выиграет чашу, этот сезон станет однозначно лучшим в истории клуба по совокупности успехов. Чемпионом страны «Ланс» однажды был, еще в прошлом веке, а Кубок до сих пор не брал.

У «Ниццы» сезон получается более контрастным и противоречивым. В Лиге 1 команда финишировала третьей с конца и теперь вынуждена будет отстаивать место в элите в стыковых матчах. 22 мая ее ждет кубковый финал, а через четыре дня - первый матч плей-офф за выживание против «Сент-Этьена».

«Ницца» с Клодом Пюэлем коллекционирует «низовые» матчи. Из последних семи матчей клуба шесть были на тотал меньше 2.5. «Ланс», наоборот, зачастую играет результативно (семь «верховых» игр из 10 предыдущих).