Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЛанс - Ницца, 22 мая: где смотреть финальный матч Кубка Франции, прогноз, составы

Ланс - Ницца, 22 мая: где смотреть финальный матч Кубка Франции, прогноз, составы

Обновлено:
Крайне неожиданная пара участников!
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В пятницу, 22 мая, определится победитель второго по значимости турнира во Франции. Как ни странно, «Пари Сен-Жермен» в этом мероприятии участия не примет. Финальную пару Кубка страны по футболу составили «Ланс» и «Ницца». Для интриги в игре это только плюс. Изучаем котировки букмекеров на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ланс» 

22.05.2026, Пт

22:00 МСК

«Ницца»

П1 - 1.50

Х - 4.50

П2 - 6.30

Турнир: Кубок Франции, финал

Стадион: «Стад де Франс»  (Сен-Дени, Франция)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ланс» 362639131-144
«Ницца»392636144-131

Последние пять матчей «Ланса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Лион»

0:4

«Ланс» 

Лига 1

13.05.2026«Ланс» 

0:2

«ПСЖ»

Лига 1

08.05.2026«Ланс» 

1:0

«Нант»

Лига 1

02.05.2026«Ницца»

1:1

«Ланс» 

Лига 1

24.04.2026«Брест»

3:3

«Ланс» 

Лига 1

Последние пять матчей «Ниццы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Ницца»

0:0

«Мец»

Лига 1

10.05.2026«Осер»

2:1

«Ницца»

Лига 1

02.05.2026«Ницца»

1:1

«Ланс»

Лига 1

26.04.2026«Марсель»

1:1

«Ницца»

Лига 1

22.04.2026«Страсбур»

0:2

«Ницца»

Лига 1

Прогноз на матч

Свернуть

«Ланс» - главный герой сезона во Франции вслед за могущественным и будто бы играющим в другой лиге «ПСЖ». Представитель городка с населением около 30 тыс жителей второй раз за четыре сезона стал вице-чемпионом страны, а вдобавок дошел до финала национального Кубка. Если команда Пьера Сажа еще и выиграет чашу, этот сезон станет однозначно лучшим в истории клуба по совокупности успехов. Чемпионом страны «Ланс» однажды был, еще в прошлом веке, а Кубок до сих пор не брал. 

У «Ниццы» сезон получается более контрастным и противоречивым. В Лиге 1 команда финишировала третьей с конца и теперь вынуждена будет отстаивать место в элите в стыковых матчах. 22 мая ее ждет кубковый финал, а через четыре дня - первый матч плей-офф за выживание против «Сент-Этьена».  

«Ницца» с Клодом Пюэлем коллекционирует «низовые» матчи. Из последних семи матчей клуба шесть были на тотал меньше 2.5. «Ланс», наоборот, зачастую играет результативно (семь «верховых» игр из 10 предыдущих).

Но кубковый финал - настолько редкое и волнительное событие для обеих сторон, что излишне рисковать на «Стад де Франс» не станут ни те, ни другие. Тотал меньше 2.5 выглядит здесь вполне реалистичным сценарием, несмотря на высокий коэффициент PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть
ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ланс»: Гюртнер, Градит, Байду (все - травмы)

«Ницца»: Ндайишимийе, Бомбито, Эвертон (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ланс» - «Ницца»:

Позиция«Ланс»«Ницца»Позиция
Вратарь40. Риссер80. ДиуфВратарь
Защитник25. Ганью33. МендиЗащитник
Защитник4. Челик28. БаЗащитник
Защитник20. Сарр37. ОппонгЗащитник
Защитник14. Юдоль24. ВанхауттеЗащитник
Полузащитник2. Агилар6. БудауиПолузащитник
Полузащитник28. Томассон92. КлоссПолузащитник
Полузащитник5. Булатович26. БарПолузащитник
Нападающий10. Товен10. ДиопПолузащитник
Нападающий9. Сент-Максимен25. ШоПолузащитник
Нападающий11. Эдуар11. ВаиНападающий
Главный тренерПьер СажКлод ПюэльГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили коэффициент 1.50 на победу «Ланса» и более чем в четыре раза выше - на его соперника.  Ничья в конторе котируется за 4.50.

На суммарный успех вице-чемпиона с учетом дополнительного времени и серии пенальти кэф еще ниже - 1.25. На «Ниццу» - 3.90.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading